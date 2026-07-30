Manelyk González enfrenta las consecuencias de tomar pastillas para bajar de peso, la influencer se sincera

Foto: Instagram/manelyk_oficial

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La influencer mexicana Manelyk González se sinceró recientemente sobre su salud y confesó lo que padece actualmente por tomar pastillas y seguir dietas estrictas para bajar de peso, lo que derivó en que desarrollara un problema de tiroides.

La modelo y actriz se sinceró en charla para TV Notas, y contó los cuidados que debe tener para evitar problemas de salud, además de una pastilla que debe tomar todos los días como parte del tratamiento del hipotiroidismo, que es la enfermedad que padece.

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Manelyk González es considerada como la Reina de los reality shows en Latinoamérica, debido a su exitoso paso por varios programas, sin embargo, la constante exposición pública la llevó a tomar riesgos para mantener su figura.

La ex participante de La Casa de los Famosos y Acapulco Shore también habló de la rutina que siguió desde entonces para mantenerse estable: alimentación, ejercicio y revisiones constantes para vigilar su condición.

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Así fue la noche de Manelyk González en Cartagena: música, tragos y una ruta con amigos - crédito @manelyk_oficial/IG

El diagnóstico: cambios de peso, hormonas y señales en la piel

La también empresaria explicó que detectó la situación por “muchos cambios de peso, humor” y por el desajuste hormonal, que dijo que incluso podía confundirse con depresión o tristeza. También mencionó que le aparecieron “muchos cambios en la piel, muchas manchas”, y que el proceso fue gradual hasta que llegaron al diagnóstico.

Sobre el impacto en su cuerpo, señaló que su condición de tiroides la llevó a subir de peso, motivo por el que dijo que cuidó su alimentación y sostuvo una rutina de ejercicio. “Yo por eso me cuido mucho”, dijo Manelyk González a TVNotas.

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En el mismo intercambio, descartó que el miedo a engordar definiera sus decisiones actuales porque, explicó, ya tuvo el tratamiento correcto y se mantuvo bajo monitoreo médico. “Si me estoy checando constantemente, no tiene por qué pasar eso”, señaló la influencer.

El tratamiento diario y el mensaje sobre dietas extremas

(FB: manelyk_oficial)

La influencer contó que el tratamiento consiste en una pastilla que toma por las mañanas y en estudios periódicos para revisar cómo está su tiroides y “cómo está todo”. “Solamente es con una pastillita que me tomo en la mañana, todo está perfecto”, señaló Manelyk González sobre los cuidados que debe tener para controlar su padecimiento.

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También relató que la fatiga formó parte de los síntomas que vivió antes de controlarlo. Dijo que hubo días en los que pensó: “Ya no puedo más con mi vida, no me quiero levantar”, hasta que identificaron la causa y, afirmó, ya está “controlada al cien por ciento”.

Sobre el momento en que supo lo que tenía, Manelyk dijo que no se asustó; al contrario, lo tomó como la posibilidad de saber qué pasaba en su cuerpo y enfocarse en una solución. “No saber qué está pasando en tu cuerpo” fue lo que le dio miedo, explicó en la entrevista.

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La influencer habló del embarazo que interrumpió Crédito: YouTube: Yordi Rosado

Cuando le preguntaron por el tema del embarazo, respondió que no lo sabe porque no quiere embarazarse “ahorita” y dijo que no tuvo “ni la mínima intención”. “En el momento en el que yo quiera, pues ya les contaré”, señaló la modelo, que saltó a la fama en el 2014 por su participación en la primera temporada de Acapulco Shore.

En el cierre de la charla, atribuyó el origen del problema a los cambios extremos que hizo para adelgazar: “Me dio por estos cambios de dietas, de tomar pastillas… por querer adelgazar”, dijo a TVNotas. También aseguró que no se arrepintió, pero que sí se hizo cargo de sus actos: “No me arrepiento de lo que hago, más bien me hago cargo de mis actos”, complementó.

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¿En qué reality shows ha participado Manelyk González?

La influencer comenzó su carrera en televisión en el 2014, cuando entró a la versión mexicana de Jersey Shore de MTV, Acapulco Shore, en la cual participó durante las primeras 7 temporadas. Posteriormente participó en varios reality shows.

Manelyk González, reconocida por sus apariciones en 'Acapulco Shore' será la celebridad que intercambiarán con Melissa Gate en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @manelyk_oficial/Instagram

Los reality shows en los que ha participado Manelyk:

Acapulco Shore

Super Shore

Resistiré

La Casa de los Famosos (Telemundo)

Los 50

La Casa de los Famosos All Star