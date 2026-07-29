Conoce a Eva Blunt en ‘Drag Race México Latina Royale’: la redención en busca de la corona

Durante el evento, las competidoras convivieron con el público, ofrecieron entrevistas y presentaron sus videos de introducción, generando expectativa en torno al estreno global. Entre las asistentes estuvieron Taiga Brava —quien fungió como anfitriona y DJ—, Eva Blunt, Elektra Vandergeld, Regina Voce, Matraka y Horacio Potasio. Crédito: Infobae México

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Eva Blunt, drag queen, mexicana y DJ, participa en la nueva edición internacional de Drag Race México Latina Royale, que estrena este 30 de julio en WOW Presents Plus.

Desde Puerto Vallarta, Eva relata a Infobae México cómo vive el reto de representar al país y reafirmar su identidad en un escenario global, en una temporada que reúne a once reinas de México, Estados Unidos, Brasil, España, Alemania, Holanda, Puerto Rico, Bolivia, Venezuela y Panamá.

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WOW Presents Plus anuncia que Latina Royale será la primera edición internacional de la franquicia Drag Race compitiendo en español, con transmisión simultánea en varios países. Las anfitrionas, Lolita Banana y Taiga Brava, encabezan la competencia en la que Eva Blunt y otras participantes buscan el título de Súper Estrella Drag Latina del Mundo.

Eva Blunt: identidad, performance y política en el drag mexicano

Eva Blunt define su drag como una extensión de sí misma y un espacio de creatividad absoluta. “Eva es el lugar donde puedo permitirme hacer cosas mucho más extravagantes e impresionantes”, dice a Infobae México desde Puerto Vallarta. Combina la música, la sensualidad y lo performativo, y afirma: “Todo lo que le he aportado a mi drag es un espectro de magia; la gente termina por experimentarme como si fuera una superheroína medio villanesca que te seduce y te hipnotiza”.

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Eva Blunt: identidad, performance y política en el drag mexicano (RS)

Blunt, quien también es DJ, destaca que su propuesta se nutre de la escena mexicana y reivindica el sabor y la latinidad: “Como mexicana, quiero dar ese sabor y esa latinidad que nos caracteriza tanto”. Señala que participar junto a drag queens de otros países representa un privilegio y una oportunidad para enriquecerse de otras perspectivas.

En el plano político, Eva subraya el peso de la protesta dentro del drag y la importancia de no olvidar el origen reivindicativo del Pride: “Solo recordar que somos una protesta más que una fiesta, y que siempre hay algún derecho por el que tenemos que seguir luchando”, afirma. Este año, la presencia del Mundial en México y la segmentación de audiencias afectaron la visibilidad del Pride en la Ciudad de México. “Se sintió mucho menos esa presencia de las marcas, pero eso refuerza que no podemos bajar la guardia”, sostiene.

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Drag Race México Latina Royale: elenco y formato global

World of Wonder, productora de la franquicia, confirma que Latina Royale reúne por primera vez a representantes de México, Estados Unidos, Brasil, España, Alemania, Holanda, Puerto Rico, Bolivia, Venezuela y Panamá. La competencia enfrenta a once drag queens de distintas versiones de Drag Race, incluyendo a Alexis Mateo de Puerto Rico, Barbie Q de Bolivia, DesiRée Beck de Brasil, Elektra Vandergeld y Eva Blunt de México, Horacio Potasio de México, Mariana Stars de Venezuela, Matraka de México, Miss Abby OMG de Brasil, Regina Voce de México y Xunami Muse de Panamá.

Once reinas latinas competirán por el título de Súper Estrella Drag Latina del Mundo (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Cada participante regresa con una nueva perspectiva y la oportunidad de mostrar su evolución artística. Alexis Mateo, con más temporadas en la franquicia que cualquier otra reina, señala a Infobae México: “No regreso solo para competir; regreso para reafirmar el legado que he construido dentro de Drag Race”. Barbie Q, primera eliminada en Alemania, afirma: “Ser una porkchop no me define; es una oportunidad para reinventarme”.

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La producción ejecutiva está a cargo de Fenton Bailey, Randy Barbato, Tom Campbell y RuPaul Charles. El estreno de Latina Royale será el próximo 30 de julio y estará disponible únicamente en WOW Presents Plus, plataforma que alberga todas las temporadas de Drag Race y contenido exclusivo del universo drag.

Evolución, autenticidad y redención: Eva Blunt en la competencia

Eva Blunt reconoce que su paso por la edición regular fue una prueba de resistencia total: “Fue una prueba muy difícil para mí, para todas. Es una prueba de la resistencia absoluta de tu espíritu y de todo lo que eres”, dice a Infobae México. Ahora, en esta edición tipo all-star, Eva afirma que se permitió experimentar mayor autenticidad y diversión: “Ya no vas con ese nervio porque ya experimentaste lo que se exige para darlo todo. Eso no lo hace más fácil, pero volver a participar con amigas, con nuevas amigas, con personas que admiras, creo que todo eso hace que una se sienta más a gusto”.

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El elenco de Latina Royale incluye a reinas con recorrido internacional y figuras destacadas de la escena mexicana como Matraka y Regina Voce. Eva Blunt resalta que el drag mexicano tiene una identidad propia y una fuerza que se expresa en cada presentación: “Nosotras las mexicanas estamos tratando de enaltecer la latinidad y el sabor de todas en el mundo del drag”.

El drag latinoamericano tendrá visibilidad global en WOW Presents Plus (RS)

Fechas, transmisión y alcance de Drag Race México Latina Royale

La temporada de Drag Race México Latina Royale inicia este 30 de julio en la plataforma WOW Presents Plus, con acceso global. El elenco, integrado por representantes de México, Brasil, Holanda, España, Alemania, Estados Unidos, Panamá, Puerto Rico, Bolivia y Venezuela, marca la mayor reunión de drag queens latinas en la historia del reality.

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