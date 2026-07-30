Colectivas feministas rechazan que Christian Nodal vaya a cantar en Festival Internacional del Globo 2026: “Una burla”

(Facebook Christian Nodal)

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Colectivos feministas rechazaron que Christian Nodal sea parte del Festival Internacional del Globo 2026 por señalamientos sobre manutención a Inti y supuesta violencia vicaria contra Cazzu.

Colectivos feministas exigen criterios de responsabilidad social en la programación

El anuncio de Christian Nodal como uno de los artistas principales en el Festival Internacional del Globo 2026 generó rechazo entre colectivas feministas de Guanajuato.

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Organizaciones como la Red Feminista de León y el colectivo Ley Sabina Guanajuato cuestionaron la decisión de las autoridades y del festival de otorgar una plataforma pública a un cantante involucrado en señalamientos recientes sobre la manutención de su hija y presuntos actos de violencia de género.

La Red Feminista de León sostuvo:

“Expresamos nuestra preocupación e inconformidad por la decisión del Festival Internacional del Globo y de las autoridades municipales de incluir en su cartelera a Christian Nodal, una figura pública que ha estado en el centro de múltiples señalamientos y controversias relacionadas con conductas y discursos de violencia y desigualdad hacia las mujeres”.

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(Facebook Christian Nodal)

La organización puntualizó que no busca cancelar artistas, sino abrir un debate sobre la responsabilidad social de quienes ocupan escenarios financiados con recursos públicos.

El colectivo subraya:

“Mientras las mujeres seguimos enfrentando feminicidios, desapariciones, violencia familiar, violencia digital, violencia vicaria, violencia económica, violencia política y violencia institucional, resulta preocupante que las instituciones continúen privilegiando la proyección de figuras cuya imagen pública ha sido ampliamente cuestionada por estos temas”.

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Por su parte, el comunicado de Ley Sabina Guanajuato califica como “una burla para las madres autónomas” la invitación a Nodal en un estado que “lleva un par de años ocupando los primeros lugares nacionales por denuncias ante el incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar”.

(@nodal)

El colectivo destacó: “En este contexto, resulta profundamente contradictorio que uno de los espacios públicos más importantes del estado promuevan a figuras envueltas en señalamientos públicos relacionados con violencia económica y vicaria, mientras miles de mujeres siguen enfrentando procesos judiciales interminables para garantizar los derechos de sus hijas e hijos”.

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El Festival Internacional del Globo confirma a Nodal y otros artistas para 2026

El Festival Internacional del Globo de León se celebrará este año del 13 al 16 de noviembre de 2026 en Guanajuato.

El evento reúne cada año a miles de asistentes y es considerado uno de los festivales de aerostación más grandes de Latinoamérica. Para la edición 2026, el festival confirmó la participación de seis artistas principales, entre ellos Christian Nodal, cuya inclusión se anuncia en medio de la controversia.

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(Facebook Christian Nodal)

La polémica surge luego de que en agosto de 2025 Infobae México difundiera declaraciones de la cantante Cazzu, expareja de Nodal, quien afirmó que “la manutención de Nodal es insuficiente y expone que pasa poco tiempo con su hija”. Estas declaraciones reavivaron el debate sobre la presencia del artista en eventos familiares y públicos.

Colectivas insisten en perspectiva de género y coherencia institucional

Los colectivos feministas de Guanajuato demandan que la selección de artistas para espectáculos públicos incorpore criterios de responsabilidad social y perspectiva de derechos humanos.

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“Apoyar que un violentador vicario y económico se presente en un evento familiar, es seguir perpetuando la normalización del abandono paternal”, señala Ley Sabina Guanajuato en su comunicado.

Usuarios en redes señalan que Nodal usa la canción para colocarse en el rol de víctima cada vez que la polémica lo alcanza. (Captura de pantalla YouTube Christian Nodal)

La Red Feminista de León agrega:

“Como Red Feminista de León seguiremos señalando las decisiones institucionales que reproduzcan la normalización de las violencias contra las mujeres y seguiremos exigiendo que quienes organizan eventos públicos incorporen criterios de responsabilidad social, perspectiva de género y derechos humanos en sus procesos de contratación y programación”.

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Ambos colectivos llaman al Gobierno del Estado y a los organizadores del festival a revisar la coherencia de sus mensajes y políticas. “Las leyes que hemos conquistado deben reflejarse también en las decisiones públicas”, subraya Ley Sabina Guanajuato.

Las agrupaciones afirman que la impunidad se expresa en los espacios de reconocimiento, legitimación y visibilidad pública. “Cada escenario representa una oportunidad para ampliar las voces que enriquecen nuestra vida cultural”, concluyen.

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