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Madre de un niño con autismo insulta y amenaza a chofer que le pidió controlar a su hijo mientras manejaba

El conductor se disculpó al enterarse de la condición del menor, pero la mujer continuó con los reclamos y el video se volvió viral

La grabación muestra que el trabajador pidió perdón varias veces, aunque la pasajera rechazó las disculpas y lanzó insultos.

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Un viaje en un vehículo de transporte por aplicación terminó convertido en una intensa discusión que hoy genera miles de reacciones en redes sociales. El conflicto ocurrió el pasado 18 de julio en la Ciudad de México, donde un conductor solicitó a una pasajera que evitara que su hijo menor de edad lo siguiera tocando mientras conducía, sin saber que el niño tiene Trastorno del Espectro Autista (TEA).

La escena quedó registrada por la cámara de seguridad instalada en el automóvil y fue compartida en internet por el usuario Yabín Frausto, donde rápidamente se viralizó y abrió un debate sobre seguridad vial, inclusión y respeto entre pasajeros y conductores.

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Una distracción mientras el vehículo estaba en marcha

: El trabajador explicó que solo buscaba evitar una distracción al volante, aunque el altercado terminó entre insultos y amenazas.
: El trabajador explicó que solo buscaba evitar una distracción al volante, aunque el altercado terminó entre insultos y amenazas.

De acuerdo con el video, los hechos ocurrieron alrededor de las 18:00 horas. Durante el trayecto, el menor, quien viajaba en el asiento trasero, estiró repetidamente la mano para tocar la oreja del conductor mientras este manejaba.

Al percatarse de la situación, el chofer decidió intervenir con un tono tranquilo para evitar una distracción que pudiera representar un riesgo para todos los ocupantes del vehículo.

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“Por favor, dígale que me respete... Sí me viene tocando”, dijo el conductor del vehículo.

La madre explicó que el menor tiene autismo

La grabación dividió opiniones entre quienes defendieron la seguridad vial y quienes pidieron mayor empatía hacia las personas dentro del espectro autista.
La grabación dividió opiniones entre quienes defendieron la seguridad vial y quienes pidieron mayor empatía hacia las personas dentro del espectro autista.

Tras escuchar la petición, la mujer reaccionó de inmediato y explicó que su hijo presenta una condición dentro del espectro autista. Según se aprecia en la grabación, la pasajera consideró ofensiva la solicitud del conductor y le reprochó no comprender la situación del niño.

Al darse cuenta de ello, el trabajador aclaró que desconocía esa información y ofreció disculpas en varias ocasiones con la intención de disminuir la tensión.

“Disculpe, no lo sabía. Les pido una disculpa”, expresó el chofer.

Pese a ello, la pasajera continuó reclamándole y rechazó aceptar las disculpas.

La discusión subió de tono

Después de disculparse por desconocer la condición del menor, el conductor fue insultado y amenazado por la pasajera.
Después de disculparse por desconocer la condición del menor, el conductor fue insultado y amenazado por la pasajera.

Conforme avanzó el recorrido, el intercambio verbal se volvió cada vez más intenso. La mujer lanzó insultos contra el conductor y aseguró que su hijo merecía un trato diferente debido a su condición.

“Es un niño con autismo, ¡respeta!. No te voy a aceptar tus disculpas, es un niño especial. Eres un ignorante”, dijo de manera agresiva y amenazante la mujer.

Momentos después también advirtió que buscaría el apoyo de una patrulla para denunciar al conductor y, según sus propias palabras, hacer que “aprendiera a respetar”.

A pesar de los reclamos, el trabajador mantuvo la calma y evitó responder con agresiones durante el resto del trayecto.

Redes sociales se dividen

La difusión del video provocó una gran cantidad de comentarios en plataformas digitales, donde miles de usuarios analizaron el comportamiento de ambas partes.

Una parte importante de los internautas respaldó al conductor, al considerar que cualquier distracción mientras una persona conduce puede poner en riesgo la integridad de todos los pasajeros, independientemente del motivo.

Entre los comentarios publicados destacan: “Lo que me llama la atención son los niveles de agresividad y violencia de la mujer esa”, “y por tener autismo puede molestar gente?”; “Si el niño tiene autismo La señora que tiene, RABIA?”, “mi hijo tiene autismo y el chófer tiene razón”, “Que pedo con la señora wtf”, “ahora es obligación de todos saber diferenciar entre un niño “regular” y un niño “con autismo”; “La doña se aprovecha de la discapacidad del niño para sobrepasarse con las personas”.

Por otra parte, algunos usuarios señalaron que el caso también refleja la necesidad de generar mayor información y sensibilización sobre el Trastorno del Espectro Autista, al tiempo que insistieron en que la inclusión no debe estar peleada con las medidas básicas de seguridad durante un traslado.

El video continúa acumulando reproducciones y mantiene abierto un debate en redes sociales sobre los límites entre la comprensión hacia las personas con discapacidad, la responsabilidad de los adultos a cargo de menores y la importancia de evitar cualquier acción que pueda distraer a quien está al volante.

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