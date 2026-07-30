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Ximena Herrera lanza polémica burla sobre las carillas de Masad Altamimi en La Casa de los Famosos México 2026

Una conversación entre habitantes del reality provocó risas y reacciones luego de que la actriz hiciera comentarios sobre la sonrisa de uno de sus compañeros

La primera semana de La Casa de los Famosos México deja un momento viral tras los comentarios de Ximena Herrera sobre las carillas dentales de Masad Altamimi. (RS)
La primera semana de La Casa de los Famosos México deja un momento viral tras los comentarios de Ximena Herrera sobre las carillas dentales de Masad Altamimi. (RS)
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La primera semana de La Casa de los Famosos México ya comenzó a dejar momentos que han llamado la atención de la audiencia. En una charla con varios habitantes, Ximena Herrera hizo una serie de comentarios sobre las carillas dentales de Masad Altamimi, desatando risas entre quienes la escuchaban.

Durante la conversación, la actriz dijo entre carcajadas: "Este con sus carillas falsas“. Cuando otro participante le respondió: “Qué mala eres”, Ximena continuó con el mismo tono: "O sea, se ven, se ven de aquí al Líbano“, frase que rápidamente provocó más reacciones entre los presentes.

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La conversación siguió con nuevas bromas por parte de la actriz. "Me voy a poner bloqueador para que no me llegue la sonrisa de Masad“, expresó mientras todos reían. Incluso remató diciendo: ”Bueno, le voy a decir que se los ponga un poquitito más amarillitos“, cerrando el momento entre risas.

Ximena Herrera enfrenta una semana decisiva tras quedar nominada

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Además de convertirse en protagonista por este momento dentro de la casa, Ximena Herrera también enfrenta una situación clave en el reality, ya que forma parte de los habitantes nominados de esta semana y deberá conseguir el respaldo del público para continuar en la competencia.

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Los nominados de esta semana son Arantza Ruiz, Aldo Rendón, Ximena Herrera, Yanet García, Luis Chaparro, Mariana Ochoa y Memo Schutz, quienes permanecen en riesgo de abandonar el programa dependiendo de la votación de la audiencia.

Mientras avanza el proceso de eliminación, las conversaciones, bromas y diferencias entre los habitantes continúan alimentando el debate entre los seguidores del reality, quienes analizan cada interacción que ocurre dentro de la casa.

¿Quién es Masad Altamimi, el habitante al que hizo referencia Ximena Herrera?

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Masad Altamimi forma parte de los habitantes de La Casa de los Famosos México y desde su ingreso ha llamado la atención por su personalidad y la convivencia que mantiene con el resto de los participantes. Su presencia no ha pasado desapercibida durante los primeros días del programa.

En esta ocasión fue mencionado por Ximena Herrera durante una conversación informal en la que la actriz hizo bromas sobre sus carillas dentales. Aunque el intercambio ocurrió en un ambiente de risas entre varios habitantes, el momento rápidamente generó conversación entre los seguidores del reality.

Con apenas unos días de competencia, Masad Altamimi continúa adaptándose a la dinámica del programa, donde cada comentario y cada interacción entre los participantes suele convertirse en tema de discusión entre la audiencia.

La convivencia comienza a mostrar alianzas, bromas y roces en la semana de estreno

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La primera semana de La Casa de los Famosos México ha estado marcada por el proceso de adaptación de los habitantes, quienes poco a poco dejan ver su personalidad durante las conversaciones, las dinámicas y la convivencia diaria.

En estos primeros días ya han surgido momentos de humor, anécdotas, diferencias de opinión y bromas entre los participantes, situaciones que forman parte de la convivencia natural dentro del encierro y que mantienen atentos a los seguidores del programa.

Con las nominaciones ya definidas y las primeras estrategias comenzando a tomar forma, el ambiente dentro de la casa promete intensificarse en los próximos días, mientras cada habitante busca mantenerse en la competencia y ganarse el apoyo del público.

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