Morena está construyendo un mecanismo de censura, acusa Manuel Añorve

El coordinador del PRI en el Senado afirma que Morena busca "controlar el discurso y la narrativa porque no soportan que alguien contradiga la versión oficial." Crédito: X/@manuelanorve

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El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, acusó este 28 de julio a Morena de usar los nuevos lineamientos sobre derechos de las audiencias como una vía para controlar medios de comunicación, intervenir contenidos y limitar la libertad de expresión, en un debate que sigue abierto porque la regulación aún está en consulta pública y su versión final dependerá de las observaciones que reciba la autoridad.

La revisión de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión estará abierta del 27 de julio al 21 de agosto. En ese periodo, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, organismo que sustituyó al IFT, recibirá comentarios de concesionarios, especialistas, académicos, organizaciones civiles y ciudadanos.

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Añorve sostuvo en un video difundido en sus redes sociales que las nuevas disposiciones incluso podrían abrir la puerta a suspensiones precautorias de transmisiones. El senador afirmó que el gobierno pretende decidir qué información puede considerarse falsa o fuera de contexto.

“Lo que Morena busca hoy es convertir la ley en un arma de censura, intervenir contenidos, revisar decisiones editoriales, monitorear a los medios y abrir la puerta a las sanciones”, dijo el legislador priista. También aseguró que el oficialismo pretende “disciplinar a todo aquel que no se les arrodille”.

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La propuesta obliga a radio y televisión a reforzar controles internos

Manuel Añorve acusa a Morena de usar los lineamientos de derechos de las audiencias para controlar medios y limitar la libertad de expresión. Crédito: Captura de Pantalla

Uno de los cambios centrales es que las estaciones de radio y televisión deberán fortalecer sus mecanismos internos para garantizar los derechos de las audiencias. Los lineamientos les exigen contar con un código de ética, nombrar una persona defensora de las audiencias y establecer procedimientos para recibir y resolver quejas.

La propuesta también plantea que los concesionarios distingan con claridad entre información noticiosa, opinión y publicidad. A eso se suman medidas de accesibilidad para personas con discapacidad y la garantía del derecho de réplica.

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Ese es el punto de fondo del debate: la regulación aplicaría, por ahora, solo a radio y televisión, pero la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que más adelante podría analizarse si debe extenderse a prensa escrita y plataformas digitales. Señaló que esa discusión tendría que darse con la sociedad.

En su mensaje, Añorve vinculó el avance de estos lineamientos con un intento del gobierno por controlar la conversación pública. “Primero van por los medios que les incomodan. Después, irán por tus redes sociales”, afirmó.

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El senador también comparó la propuesta con prácticas autoritarias y recordó una expresión usada por Nicolás Maduro contra medios críticos en Venezuela, el exmandatario llamó “sicarios de la mentira” a sus críticos. A partir de esa referencia, sostuvo que en México se estaría intentando disfrazar el control informativo como protección a las audiencias.

El gobierno niega censura y apuesta por autorregulación

Claudia Sheinbaum sostuvo que los lineamientos buscan fortalecer el derecho a la información y que se privilegiará la autorregulación. | Presidencia

La postura del Gobierno Federal es distinta. Durante la presentación de los lineamientos, Sheinbaum dijo que el objetivo es fortalecer el derecho a la información y evitar que las audiencias confundan hechos con opiniones o publicidad.

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Sheinbaum explicó que no se busca sancionar de manera automática a los medios de comunicación. Añadió que se privilegiará la autorregulación mediante las defensorías de las audiencias y que las multas serían el último recurso cuando se determine un incumplimiento.

Por su parte, Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia, señaló que los lineamientos buscan definir con mayor precisión conceptos previstos en la legislación. Su argumento es que eso evitaría interpretaciones ambiguas y trazaría una ruta clara para hacer efectivos los derechos de las audiencias.

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Las objeciones no provienen solo de la oposición. La CIRT informó que respalda el objetivo de fortalecer la protección de las audiencias y que participará en la consulta pública junto con sus más de 1 mil 200 estaciones afiliadas, pero advirtió que varios apartados requieren ajustes.

Entre sus observaciones, esa cámara considera que persisten conceptos ambiguos que podrían permitir interpretaciones discrecionales por parte de la autoridad. También expresó preocupación por el esquema de sanciones, por la facultad con la que la CRT podría revisar decisiones de las defensorías de las audiencias y por la posibilidad de presentar quejas anónimas sin reglas claras.

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