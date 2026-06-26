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Grecia Quiroz se reunió con Hugo Aguilar en la SCJN para presentar acción de inconstitucionalidad por reforma electoral de Michoacán

La alcaldesa de Uruapan se posicionó en contra de la modificación que solicita más de 73 mil firmas ciudadanas para candidaturas independientes

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Grecia Quiroz presenta acción de inconstitucionalidad por medida electoral aprobada en Michoacán. (FB: Grecia Quiroz)
Grecia Quiroz presenta acción de inconstitucionalidad por medida electoral aprobada en Michoacán. (FB: Grecia Quiroz)

Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, acudió este 25 de junio de 2026 a la Suprema Corte de Justicia de la Nacional (SCJN), donde fue recibida por el magistrado presidente, Hugo Aguilar Ortiz, la visita tuvo como objetivo presentar una acción de inconstitucional en contra de la reforma electoral aprobada en el Congreso de Michoacán.

También acudieron el diputado local, Carlos Bautista Tafolla, y el aspirante a la gubernatura de Chihuahua, Julián LeBarón; quienes junto a Quiroz presentaron el documento “amigo de la Corte”, donde fundamentaron el recurso presentado.

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Él está de acuerdo en las candidaturas independientes, en que muchos ciudadanos, pues no debería de tener nada de malo que podamos organizarnos a diferencia de un partido político”, comentó la alcaldesa tras salir de la Corte.

Alcaldesa de Uruapan acusa limitaciones a candidatos independientes

La viuda del alcalde asesinado Carlos Manzo, quien fue fundador del llamado “Movimiento del Sombrero”, emprendió acciones legales desde la Ciudad de México asegurando que lo aprobado no se traduce en “piso parejo” para contender en las próximas elecciones: “En primera, porque nosotros no somos un partido político. En segunda, nosotros no contamos con un recurso que nos ayude a poder transitar”.

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La también dirigente del movimiento externó que la reforma limita a quienes quieran participar como independiente en la elección de 2027: “Esta reforma los limita a que puedan sentirse arropados por este movimiento”.

Bajo consignas de “¡Viva Carlos Manzo, viva Grecia Quiroz, viva el movimiento independiente del sombrero!”, “¡Ni un paso atrás!” y “¡Carlos vive, su legado sigue!”, personas simpatizantes esperaron a las afueras de la Corte a la alcaldesa.

Reunión entre Grecia Quiroz y Julián LeBarón.

La funcionaria argumentó que las modificaciones a la legislación electoral restringen la organización conjunta de candidatos independientes e impiden que se identifiquen con un mismo logotipo o emblemas similares. Esas restricciones, sostuvo, afectan la construcción de un movimiento político ciudadano.

Estos son algunos puntos clave de lo aprobado por el Congreso de Michoacán

El dictamen que ha generado inconformidad entre integrantes del Movimiento del Sombrero y otros actores políticos fue aprobado el pasado 27 de mayo, donde se establecen algunas modificaciones como las siguientes:

  • Medidas más estrictas para quienes busquen ser aspirantes independientes;
  • Impedirá la participación de deudores alimentarios, personas sentenciadas por corrupción y sancionadas por violencia política de género.
  • En caso de que se compruebe la intervención del crimen organizado se anulará la elección.

Uno de los puntos más controvertidos es la prohibición para que candidaturas independientes compartan plataformas, símbolos, propaganda o estrategias de campaña. Quienes opten por esta figura deberán hacer campaña de forma individual, sin coordinación colectiva.

La reforma exige a independientes que buscan la gubernatura presentar 73 mil 196 firmas ciudadanas para validar su registro.

“El daño no me lo hacen a mí, el daño se lo hacen a los michoacanos”, declaró la funcionaria,
“El daño no me lo hacen a mí, el daño se lo hacen a los michoacanos”, declaró la funcionaria, (X: @ElDelSombreroCM)

El Movimiento del Sombrero seguirá arropando a los independientes

“Ellos presentaron varios aspectos donde determinan que se está violentando a los ciudadanos y nosotros... No podemos hacerlo como ellos porque no somos un partido político. Desde ahí no hay igualdad para los ciudadanos, en que nosotros podamos venir a defenderlo”, aseguró la alcaldesa tras salir de la reunión con Hugo Aguilar.

También aseguró que las limitaciones del congreso local no impedirán que el movimiento siga arropando a los independientes:

“Abrazo a los candidatos independientes, abrazo a los ciudadanos que quieran participar de manera independiente, sin ningún partido, sin ninguna imposición, y que con mucho gusto lo vamos a hacer pese a las limitaciones que el gobierno nos quiere pone”.

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