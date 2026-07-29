Exposición en Chapultepec festeja los 50 años de la Fototeca Nacional

Celebra medio siglo de la Fototeca Nacional con una muestra fotográfica en Chapultepec. (Melitón Tapia, INAH)

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La Fototeca Nacional del INAH celebra su quincuagésimo aniversario con una muestra única en el corazón de la Ciudad de México.

Más de ochenta imágenes, seleccionadas de un acervo que supera el millón de piezas, se exhiben desde el 27 de julio de 2026 en la Galería Abierta Grutas, ubicada en el Paseo de la Reforma, Primera Sección del Bosque de Chapultepec.

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La iniciativa responde al compromiso de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México de democratizar el acceso al patrimonio visual del país y mantener viva la memoria histórica nacional.

La exposición, titulada Memoria de luz y plata. Fototeca Nacional del INAH, 50 años, reúne fotografías emblemáticas que documentan paisajes, momentos cotidianos y transformaciones sociales, políticas, culturales y artísticas de México a lo largo de cinco décadas.

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El evento fue organizado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del Sistema Nacional de Fototecas, en colaboración con el Gobierno de la Ciudad de México.

50 años de la Fototeca Nacional del INAH: una memoria viva en imágenes

En la ceremonia inaugural, el secretario técnico del INAH, José Luis Perea González, destacó la dimensión histórica de la muestra:

“Abrimos una ventana a una gran travesía. A través de su recorrido, el público podrá admirar la evolución no solo de soportes y técnicas, sino también de la mirada de quienes hicieron los registros”.

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Según Perea González, cada imagen expuesta sirve como testimonio del tránsito de la fotografía “de ser un invento científico para convertirse en una de las herramientas de memoria social más poderosas de la humanidad”.

Además, Perea González subrayó el valor de la selección de autores: “La grandeza de los autores que integran la exposición reside en la belleza de sus imágenes y en elegir capturar toda una realidad infinita que debía permanecer”.

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En sus palabras, la exposición constituye “un acto de resistencia cultural que invita a recuperar el tiempo de la mirada, a comprender que observar también es pensar y que una imagen puede contener más historia, más emoción y más conocimiento que muchas páginas escritas”.

Más de 80 fotografías se encuentran en la Galería Abierta Grutas, Paseo de la Reforma. (Melitón Tapia, INAH)

La Galería Abierta Grutas: un espacio de acceso democrático en Paseo de la Reforma

La muestra temporal se presenta en la Galería Abierta Grutas, situada sobre el emblemático Paseo de la Reforma, sin número, en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec.

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La entrada al recinto es libre, lo que facilita el acceso a todo tipo de públicos y responde a la política de apertura y democratización cultural promovida por las instituciones organizadoras.

La exposición se compone de más de ochenta fotografías seleccionadas por su relevancia en la documentación de episodios y transformaciones centrales de la historia mexicana.

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El público puede recorrer la galería y observar imágenes que capturan desde paisajes hasta escenas de la vida cotidiana, pasando por momentos cruciales de cambio social y político.

El compromiso institucional con la memoria visual de México

Durante el acto inaugural, el director de la Fototeca Nacional del INAH, Juan Carlos Valdez Marín, remarcó el significado de este aniversario: “Celebramos medio siglo de una de las misiones más nobles para nuestra identidad, la preservación de la memoria visual de México”.

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Valdez Marín recordó que generaciones de especialistas han dedicado su vida a las tareas de conservación, catalogación, digitalización, difusión e investigación de un patrimonio “que nos pertenece a todos”.

En sus palabras, “lo que comenzó como un esfuerzo por resguardar archivos históricos fundamentales, actualmente se ha consolidado como el repositorio fotográfico más importante del país y de Iberoamérica”.

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El director de la Fototeca resaltó que este aniversario reafirma la misión de la Secretaría de Cultura por “democratizar el acceso a los acervos y tender un puente vivo con las futuras generaciones”.

Con la exposición temporal, se reafirma el compromiso de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México por democratizar el acceso a los acervos. (Melitón Tapia, INAH)

Un acervo de más de un millón de piezas y 2,500 autores

La Fototeca Nacional del INAH resguarda un acervo compuesto por más de un millón 200 mil fotografías, creadas por más de 2,500 autores y agrupadas en 48 colecciones.

Esta riqueza convierte al repositorio en el más importante de su tipo en México, y en una de las memorias visuales más amplias y vivas de América Latina.

La exposición Memoria de luz y plata permite al visitante apreciar una selección representativa de ese acervo.

Las imágenes expuestas abarcan distintos soportes, técnicas y estilos, lo que evidencia la evolución de la fotografía en el país y la diversidad de miradas que han construido la narrativa visual de México.

Presencia institucional y visión de futuro

La inauguración contó con la participación de representantes de diversas instituciones.

Estuvieron presentes:

Diego Prieto Hernández , titular de la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad de la Secretaría de Cultura

Beatriz Quintanar Hinojosa , coordinadora nacional de Difusión del INAH

Mariana Gómez Godoy , directora general de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México

Neyda Naranjo Baltazar , secretaria de Cultura del Gobierno de Hidalgo

Luis Gallardo Esparza , subdirector de Galerías Abiertas de la Ciudad de México

Ruth Gómez Monterrubio, coordinadora de Galerías Abiertas del Bosque de Chapultepec

Todos coincidieron en la importancia de acercar el patrimonio fotográfico a la ciudadanía y de reforzar el papel de la Fototeca Nacional como un pilar en la preservación de la memoria nacional.

Autoridades del INAH, la Ucuvi y de las secretarías de Cultura de la Ciudad de México y de Hidalgo. (Melitón Tapia, INAH)

Un puente entre generaciones

La exposición en la Galería Abierta Grutas ejemplifica la visión de las instituciones encargadas de preservar el patrimonio fotográfico: tender un puente entre el pasado y el presente, asegurando que las imágenes del acervo sigan vivas y accesibles para las generaciones actuales y venideras.

Quienes visiten la muestra tendrán la oportunidad de descubrir la riqueza y diversidad de la fotografía mexicana, y de reflexionar sobre el papel de la imagen en la construcción de la memoria colectiva.

Según los organizadores, la propuesta busca que cada espectador se reconozca en alguna de las escenas y comprenda la profundidad del legado visual que resguarda la Fototeca Nacional del INAH.