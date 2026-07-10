Cuchicheo entre Lenia Batres y Hugo Aguilar causa molestia en el ministro Giovanni Figueroa: ¿Puedo continuar?

El ministro Giovanni Figueroa detuvo su intervención por la plática entre el ministro presidente y Lenia Batres, decidió continuar con su participación pero la cerró al ver que los jueces siguieron conversando. Crédito: YouTube/Suprema Corte de Justicia de la Nación

En plena sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) este 9 de julio, el ministro Giovanni Figueroa interrumpió su posicionamiento y pide continuar luego de que la ministra Lenia Batres se levantara de su lugar para platicar de pie con el ministro presidente Hugo Aguilar.

En el intercambio, captado en video, Figueroa guardó silencio mientras Batres y Aguilar mantuvieron la conversación; al retomar la palabra, lanzó un reclamo breve: “¿Puedo continuar?”. Tras la respuesta de Aguilar: “Adelante, ministro”, Figueroa cerró visiblemente molesto su intervención debido a que los otros dos jueces continuaron platicando: “Es cuanto, ministro presidente, y gracias por su atención”.

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El material permite ver que, mientras Figueroa habla y revisa su computadora, se alcanzan a escuchar susurros por el micrófono de Lenia Batres y Hugo Aguilar.

La interrupción se realizó mientras se discutía un tema relacionado a los límites al precio de los hidrocarburos.

Valida la SCJN el marco legal para fijar precios máximos al gas LP

La ministra Lenia Batres se levantó de su lugar y conversó de pie con el ministro presidente Víctor Hugo Aguilar. (Foto AP/Isabel Mateos)

La SCJN validó el marco legal que permite fijar precios máximos al gas LP y concluyó que esas reglas son compatibles con la libre concurrencia, con lo que mantiene abierta la vía jurídica para que la autoridad intervenga cuando detecte mercados sin competencia efectiva.

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El caso parte de un dictamen de la entonces COFECE que identificó ausencia de competencia en 213 mercados relevantes de distribución de gas LP a usuarios finales. Esa fue la base de la impugnación que llegó al Pleno de la Corte y que se resolvió este 9 de julio en el Amparo en Revisión 348/2025.

De acuerdo con un comunicado de la SCJN, el Pleno declaró válidos el artículo 96 de la Ley Federal de Competencia Económica, el artículo 82 de la Ley de Hidrocarburos y el artículo 77 del Reglamento de las actividades a que se refiere el Título Tercero de esa ley. El tribunal sostuvo que esas disposiciones regulan facultades previstas desde la Constitución en materia de establecimiento de precios máximos.

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Las empresas que promovieron el juicio de amparo argumentaron que existía una omisión legislativa. Su planteamiento fue que el procedimiento de investigación previsto en la ley no incluía una remisión al procedimiento de declaratoria de ausencia de condiciones de competencia efectiva, que es el mecanismo que permite fijar esos precios.

La SCJN suma cuatro polémicas en menos de un año

De acuerdo con un comunicado de la Suprema Corte, las colaboradoras presentaron su renuncia con "carácter irrevocable". Crédito: Redes sociales.

La SCJN acumula cuatro episodios de exposición pública en menos de un año, entre septiembre de 2025 y mayo de 2026: videos comerciales grabados dentro de sus oficinas, la compra de camionetas blindadas, un viaje en clase ejecutiva y un retrato al óleo que no se concretó. Esta sucesión de casos alimenta cuestionamientos sobre la austeridad y la congruencia del Máximo Tribunal desde la instalación de su nueva integración, el 1 de septiembre de 2025.

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El gasto más alto del periodo fue la compra de nueve camionetas blindadas Jeep Grand Cherokee modelo 2026, una para cada ministro, con un costo estimado de 31.5 millones de pesos. Cada unidad rondó los 3.5 millones de pesos.

Según la propia Corte, la adquisición respondió a criterios de seguridad y a una norma interna que obliga a evaluar riesgos y garantizar la protección del personal, con reemplazo preventivo de unidades. La reacción pública llevó a los ministros a anunciar que no usarían los vehículos y que serían reasignados a juzgadores en mayor riesgo.

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El caso más reciente ocurrió el pasado 21 de mayo, cuando la Suprema Corte informó que pidió retirar un video grabado en sus instalaciones y ordenó una revisión interna tras la difusión de un comercial de botanas en TikTok. Al menos tres colaboradoras del ministro Irving Espinosa Betanzo grabaron y subieron dos videos para la marca Snackin dentro del edificio de la Corte, en el Centro Histórico de la CDMX.