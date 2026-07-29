México
Agregar Infobae enGoogle

Américo Villarreal promete justicia a familia tras el feminicidio de Dafne Zapata

El gobernador de Tamaulipas se comprometió a aplicar todo el peso de la ley contra quienes resulten responsables por la muerte de la joven

El gobernador de Tamaulipas promete justicia a la familia de Dafne Zapata. Crédito: X/ @Dr_AVillarreal
El gobernador de Tamaulipas Américo Villarreal promete justicia a la familia de Dafne Zapata. Crédito: X/ @Dr_AVillarreal
Guardar

Este martes, Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, “prometió justicia” a la familia de la joven Dafne Zapata, quien fue víctima de feminicidio en la Academia Militarizada Marina Doenitz, ubicada en Reynosa.

De acuerdo con reportes locales, en gira de trabajo por El Mante, Villarreal Anaya fue abordado por la abuela de Dafne, Juana Laura Martínez, y un grupo de personas, quienes con pancartas, exigieron justicia para la menor de edad, quien murió a causa de asfixia por inmersión.

PUBLICIDAD

“Te prometo justicia”, le dijo el mandatario estatal morenista a la abuelita de la adolescente, quien no dejó de lado su clamor de justicia.

“Quiero hechos”, abuelita de Dafne a Villarreal

Al ser abordado por la abuelita de Dafne y demás personas inconformes por lo que le ocurrió a la joven, Américo Villarreal prometió justicia; sin embargo, Juana Laura Martínez le reiteró que lo que quiere su familia son “hechos”.

PUBLICIDAD

“Justicia, eso es lo que quiero, quiero hechos”, respondió la familiar de Dafne.

Además, el gobernador morenista le explicó que el proceso contra las tres personas detenidas sigue su curso, mientras las autoridades continúan con la investigación correspondiente.

Dafne Zapata - detenida Danna Yanina "N"
Foto: Redes sociales

“Se va aplicar todo el peso de la ley”: gobernador

De acuerdo con el mandatario, la jueza del caso ordenó prisión preventiva justificada contra el director de la Academia Militarizada Marina Doenitz, como medida cautelar dentro del proceso.

La resolución también aplicó para una instructora identificada como Estrellita ‘N’ y para una cadete, de acuerdo con lo expuesto en el propio expediente.

“Es la ley y se está haciendo justicia; en el proceso de la investigación se va a aplicar toda la justicia, todo el peso de la ley”, comentó el gobernador a la abuelita de Dafne.

Tras la explicación, Juana Martínez le dio un voto de confianza al mandatario estatal morenista para que las autoridades locales esclarezcan la muerte de su nieta y se castigue a los responsables.

Detenidos por el feminicidio de Dafne Zapata
Foto: FGJE

“A una semana y unos días, ya hay detenidos”, le expresó Villa

“Le damos el voto de confianza, vamos a dejarlo trabajar y queremos ver justicia”, dijo la abuela de Dafne, quien, en todo momento, estuvo acompañada de familiares y amigos cercanos.

Celebran audiencia de Danna Yanina ‘N’

En el Centro Integral de Justicia de Altamira, se celebró la audiencia de Danna Yanina ‘N’, de 18 años, detenida e imputada por su presunta participación en la muerte de Dafne Zapata.

Tras la audiencia, la defensa de Danna Yanina afirmó que confía en que la autoridad judicial no la vincule a proceso por el feminicidio de Dafne Zapata Quintos, al sostener que la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas no presentó nuevos elementos de prueba durante la audiencia realizada este lunes.

Mientras la jueza revisaba los argumentos de ambas partes, la defensa señaló que la imputación del Ministerio Público se mantiene sin cambios desde el inicio de la investigación.

Además, Carlos David Figueroa, abogado de Danna, reveló que la jueza cuenta con plazo de horas para revisar los datos de prueba antes de hacer pública su resolución.

“Esperamos lo que siempre hemos buscado: la legalidad, la imparcialidad, que se haga justicia… Danna no es culpable y esperamos que no la vinculen a proceso”, dijo al abogado ante medios de comunicación.

El caso de la muerte de Dafne Zapata llegó a los escritorios de Mario Delgado. Crédito: Facebook
El caso de la muerte de Dafne Zapata llegó a los escritorios de la SEP. Crédito: Facebook

No hay pruebas nuevas contra Danna

Asimismo, el litigante insistió en que su representante no tiene responsabilidad en los hechos que le atribuye la Fiscalía estatal. También detalló que el Ministerio Público mantiene la misma teoría del caso desde el inicio del proceso, porque no ha presentado pruebas nuevas.

“No hay pruebas nuevas, sigue igual, no hay nada contra ella”, agregó el letrado.

Joven Dafne Zapata en primer plano con tirantes dentales, fondo desenfocado de la entrada de la Academia Militarizada de Marina Doenitz, foto de Karl Dönitz.
Dafne Zapata aparece en primer plano, ligeramente desaturada, con la entrada de la Academia Militarizada de Marina Doenitz desenfocada en el fondo y una fotografía de Karl Dönitz en blanco y negro en la esquina superior derecha. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por último, en caso de que la jueza vincule a proceso a Danna Yanina, el abogado adelantó que recurrirán a instancias superiores para apelar la decisión.

Por último, Figueroa detalló que la ruta de la defensa sería, primero, presentar un recurso de apelación y, posteriormente, solicitarán la revisión de las medidas cautelares que le puedan imponer a su clienta.

En medio del proceso de investigación por lo ocurrido con Dafne Zapata, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, ya prometió “justicia” a la familia de la víctima.

Temas Relacionados

TamaulipasAmérico VillarrealMéxicoPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

FGR dicta prisión preventiva para “El Tío“, miembro de la facción de ”Los Chapitos”

Las fuerzas federales capturaron a seis hombres tras labores de inteligencia y cateos en dos inmuebles, donde hallaron armas, droga, celulares, computadoras, vehículos y efectivo

FGR dicta prisión preventiva para “El Tío“, miembro de la facción de ”Los Chapitos”

Temblor hoy 28 de julio en México: se registró un sismo de magnitud 4.7 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 28 de julio en México: se registró un sismo de magnitud 4.7 en Chiapas

Línea 2 del Metro CDMX: se roban plantas del muro verde que instalaron en las estaciones remodeladas

Un usuario denunció este incidente que se volvió constante en la estación Zócalo

Línea 2 del Metro CDMX: se roban plantas del muro verde que instalaron en las estaciones remodeladas

Otro histórico de Italia se habría sumado a la pelea por el fichaje de Santi Giménez

Mientras el AC Milan buscaría a toda costa recuperar su inversión, el mexicano se ha visto relegado tras la llegada de Gonçalo Ramos y Niclas Füllkrug

Otro histórico de Italia se habría sumado a la pelea por el fichaje de Santi Giménez

¿Qué cambia con la nueva Ley de Telecomunicaciones? Gobierno defiende regulación mientras medios alertan por posibles riesgos

Autoridades aseguran que busca garantizar derechos informativos; organismos del sector advierten posibles excesos

¿Qué cambia con la nueva Ley de Telecomunicaciones? Gobierno defiende regulación mientras medios alertan por posibles riesgos
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGR dicta prisión preventiva para “El Tío“, miembro de la facción de ”Los Chapitos”

FGR dicta prisión preventiva para “El Tío“, miembro de la facción de ”Los Chapitos”

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 28 de julio: pareja de líder de Los Cuinis se declaró culpable en EEUU

“El Ocra”, del cártel del Marro, suma una segunda vinculación a proceso por homicidio

Jueza desestima cargos penales de Ismael “El Mayo” Zambada en California luego de su condena en NY

Caso Lydia Cacho: Mario Marín va a prisión domiciliaria por problemas de salud y avanzada edad

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 hoy: Karina Torres y Gema Garoa protagonizan bochornoso momento

La Casa de los Famosos México 2026 hoy: Karina Torres y Gema Garoa protagonizan bochornoso momento

Aldo Rendón decepciona al experto en moda Edy Smol con su look para La Casa de los Famosos México 2026

Gema Garoa “enseña de más” por accidente a Karina Torres en La Casa de los Famosos México 2026: “Me quedé fría”

La Casa de los Famosos México 2026: ¿Qué es la Prueba Semanal y qué se juega hoy martes 28 de julio?

Cynthia Klitbo revela en La Casa de los Famosos México cómo descubrió una infidelidad: ellos son sus exnovios

DEPORTES

Otro histórico de Italia se habría sumado a la pelea por el fichaje de Santi Giménez

Otro histórico de Italia se habría sumado a la pelea por el fichaje de Santi Giménez

México primer país en superar las 100 medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

México aplasta en el Medallero de los Centroamericanos 2026 y suma más oros hoy

La mexicana Yareli Acevedo suma un oro más en su carrera y reafirma su lugar en lo más alto del ciclismo

Checo Pérez se suma a las felicitaciones para Noel León tras su victoria en el Gran Premio de Hungría