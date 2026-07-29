Américo Villarreal promete justicia a familia tras el feminicidio de Dafne Zapata

El gobernador de Tamaulipas Américo Villarreal promete justicia a la familia de Dafne Zapata. Crédito: X/ @Dr_AVillarreal

Guardar

Este martes, Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, “prometió justicia” a la familia de la joven Dafne Zapata, quien fue víctima de feminicidio en la Academia Militarizada Marina Doenitz, ubicada en Reynosa.

De acuerdo con reportes locales, en gira de trabajo por El Mante, Villarreal Anaya fue abordado por la abuela de Dafne, Juana Laura Martínez, y un grupo de personas, quienes con pancartas, exigieron justicia para la menor de edad, quien murió a causa de asfixia por inmersión.

PUBLICIDAD

“Te prometo justicia”, le dijo el mandatario estatal morenista a la abuelita de la adolescente, quien no dejó de lado su clamor de justicia.

“Quiero hechos”, abuelita de Dafne a Villarreal

Al ser abordado por la abuelita de Dafne y demás personas inconformes por lo que le ocurrió a la joven, Américo Villarreal prometió justicia; sin embargo, Juana Laura Martínez le reiteró que lo que quiere su familia son “hechos”.

PUBLICIDAD

“Justicia, eso es lo que quiero, quiero hechos”, respondió la familiar de Dafne.

Además, el gobernador morenista le explicó que el proceso contra las tres personas detenidas sigue su curso, mientras las autoridades continúan con la investigación correspondiente.

PUBLICIDAD

Foto: Redes sociales

“Se va aplicar todo el peso de la ley”: gobernador

De acuerdo con el mandatario, la jueza del caso ordenó prisión preventiva justificada contra el director de la Academia Militarizada Marina Doenitz, como medida cautelar dentro del proceso.

La resolución también aplicó para una instructora identificada como Estrellita ‘N’ y para una cadete, de acuerdo con lo expuesto en el propio expediente.

PUBLICIDAD

“Es la ley y se está haciendo justicia; en el proceso de la investigación se va a aplicar toda la justicia, todo el peso de la ley”, comentó el gobernador a la abuelita de Dafne.

Tras la explicación, Juana Martínez le dio un voto de confianza al mandatario estatal morenista para que las autoridades locales esclarezcan la muerte de su nieta y se castigue a los responsables.

PUBLICIDAD

Foto: FGJE

“A una semana y unos días, ya hay detenidos”, le expresó Villa

“Le damos el voto de confianza, vamos a dejarlo trabajar y queremos ver justicia”, dijo la abuela de Dafne, quien, en todo momento, estuvo acompañada de familiares y amigos cercanos.

PUBLICIDAD

Celebran audiencia de Danna Yanina ‘N’

En el Centro Integral de Justicia de Altamira, se celebró la audiencia de Danna Yanina ‘N’, de 18 años, detenida e imputada por su presunta participación en la muerte de Dafne Zapata.

Tras la audiencia, la defensa de Danna Yanina afirmó que confía en que la autoridad judicial no la vincule a proceso por el feminicidio de Dafne Zapata Quintos, al sostener que la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas no presentó nuevos elementos de prueba durante la audiencia realizada este lunes.

PUBLICIDAD

Mientras la jueza revisaba los argumentos de ambas partes, la defensa señaló que la imputación del Ministerio Público se mantiene sin cambios desde el inicio de la investigación.

Además, Carlos David Figueroa, abogado de Danna, reveló que la jueza cuenta con plazo de horas para revisar los datos de prueba antes de hacer pública su resolución.

PUBLICIDAD

“Esperamos lo que siempre hemos buscado: la legalidad, la imparcialidad, que se haga justicia… Danna no es culpable y esperamos que no la vinculen a proceso”, dijo al abogado ante medios de comunicación.

El caso de la muerte de Dafne Zapata llegó a los escritorios de la SEP. Crédito: Facebook

No hay pruebas nuevas contra Danna

Asimismo, el litigante insistió en que su representante no tiene responsabilidad en los hechos que le atribuye la Fiscalía estatal. También detalló que el Ministerio Público mantiene la misma teoría del caso desde el inicio del proceso, porque no ha presentado pruebas nuevas.

“No hay pruebas nuevas, sigue igual, no hay nada contra ella”, agregó el letrado.

Dafne Zapata aparece en primer plano, ligeramente desaturada, con la entrada de la Academia Militarizada de Marina Doenitz desenfocada en el fondo y una fotografía de Karl Dönitz en blanco y negro en la esquina superior derecha. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por último, en caso de que la jueza vincule a proceso a Danna Yanina, el abogado adelantó que recurrirán a instancias superiores para apelar la decisión.

Por último, Figueroa detalló que la ruta de la defensa sería, primero, presentar un recurso de apelación y, posteriormente, solicitarán la revisión de las medidas cautelares que le puedan imponer a su clienta.

En medio del proceso de investigación por lo ocurrido con Dafne Zapata, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, ya prometió “justicia” a la familia de la víctima.