Cerco virtual frustra asalto a automovilista en la alcaldía Álvaro Obregón: caen dos con réplica de pistola

Al caer de la motocicleta intentaron huir a pie, pero fueron alcanzados por elementos de la policía capitalina. Crédito: SSC

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Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, dependencia liderada por Pablo Vázquez Camacho, detuvieron a dos hombres que, al parecer, asaltaron a un automovilista en la alcaldía Álvaro Obregón con una réplica de arma de fuego. La captura fue posible gracias a un cerco virtual activado por los operadores del Centro de Comando y Control Poniente (C2), que rastrearon en tiempo real la motocicleta en la que los sujetos intentaron escapar.

Los detenidos, de 20 y 23 años, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica. Al momento de su detención, portaban dinero en efectivo, un reloj de pulso y un teléfono celular que, presuntamente, pertenecen a la víctima.

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Los jóvenes son señalados como responsables del asalto a un automovilista. Crédito: SSC

La operación fue resultado de la coordinación entre tres cuerpos policiales: elementos de la Policía Bancaria e Industrial, uniformados del Sector Plateros y los monitoristas del C2 Poniente. Cada uno cumplió una función distinta en la cadena que terminó con la detención de los dos sujetos.

Abandonaron la moto y siguieron a pie, pero no escaparon

El asalto ocurrió en la colonia José María Pino Suárez. Los policías bancarios realizaban patrullajes preventivos en las calles Río Tacubaya y Faisán cuando los operadores del C2 Poniente los alertaron: tenían en tiempo real el registro de un robo a un automovilista y seguían el rastro de los posibles responsables.

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Detenidos tras las acciones conjuntas de monitoreo y trabajo en campo. Crédito: SSC

Los uniformados hicieron contacto con la víctima, quien les describió lo ocurrido. Dos sujetos lo amenazaron con una pistola, lo despojaron de sus pertenencias y abordaron una motocicleta negra para huir. Con esa información, los monitoristas del C2 Poniente activaron el cerco virtual y localizaron la unidad.

Un video compartido por las autoridades reveló que los presuntos asaltantes se encontraban huyendo de una patrulla marca KIA de la SSC, hasta que llegan a un parque de juegos infantiles y la motocicleta resbala.

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Por lo que se nota en las imágenes, el conductor se acerca tanto a la banqueta que la llanta termina recargándose y eso deriva el accidente.

Cuando los uniformados del Sector Plateros se aproximaron a la motocicleta, los sospechosos abandonaron la unidad y continuaron la huida a pie por las calles de la colonia.

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La persecución terminó en las calles Pavo Real y Faisán, donde fueron interceptados y detenidos, según un comunicado oficial emitido por la SSC.

La pistola era réplica: no había arma real

La revisión de seguridad que practicaron los elementos de la Policía Bancaria e Industrial, en apego a los protocolos de actuación policial, reveló que el arma con la que amenazaron al automovilista era una réplica, no un arma de fuego real.

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Objetos localizados tras la detención. Crédito: SSC

Además de la réplica, los policías hallaron entre las pertenencias de los detenidos dinero en efectivo, un reloj de pulso y un teléfono celular. Los objetos coinciden con la descripción de lo que la víctima dijo que le fue arrebatado momentos antes.

Ambos sujetos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, al que se le informó de los hechos y las evidencias recolectadas durante la detención. La autoridad ministerial será la encargada de determinar la situación jurídica de los dos hombres. Antes de ser trasladados, los elementos de la SSC les comunicaron sus derechos de ley.

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No es la primera vez: el C2 ya había frustrado asaltos a automovilistas con cercos virtuales

En abril, la coordinación entre el C2 Centro y la SSC permitió desmantelar una banda vinculada con al menos cinco robos a automovilistas en la capital.

Los sujetos estarían vinculados con al menos 5 robos similares. Crédito: Redes Sociales y SSC

El detonante fue un video que circuló en redes sociales: un conductor grabó el momento en que dos sujetos despojaron de sus pertenencias a otra persona en el bajopuente de la calle Carlos Echanove, en la colonia Lomas de Vista Hermosa, alcaldía Cuajimalpa.

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Los operadores del centro de mando analizaron cámaras de videovigilancia, rastrearon dos vehículos de escape e implementaron un cerco virtual. El operativo se desplegó de forma simultánea en las alcaldías Cuauhtémoc e Iztapalapa y terminó con cuatro detenidos: tres hombres y una mujer de nacionalidad extranjera, presuntamente originarios de Colombia.