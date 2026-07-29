La cautelosa relación de la administración de Sheinbaum con China en México

Los sucesivos gobiernos mexicanos -tanto de izquierda como derecha- han buscado construir una relación estratégica con(Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha buscado navegar un delicado balance entre cooperar con los Estados Unidos, el mayor exportador comercial de México -fuente de remesas y socio en seguridad-, y la República Popular de China, una importante potencia fuente de inversión y comercio en México, particularmente porque la relación comercial y política con EEUU se ha vuelto cada vez más impredecible y, en ocasiones, tensa.

En el contexto de negociaciones preliminares con la administración de Donald Trump sobre el futuro del Tratado de libre comercio México-EEUU-Canadá (conocido como T-MEC) en diciembre de 2025, México impuso nuevos significativos aranceles en una variedad de productos provenientes de países con los que México no tiene un acuerdo de libre comercio vigente. Estos incluían una tarifa de hasta 50% en automóviles de China.

PUBLICIDAD

Sin embargo, y como contraparte, el gobierno de Sheinbaum también mantuvo conversaciones de alto nivel con sus homólogos chinos para explicar las acciones de México, y anunció que ella asistirá a la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Pekín en noviembre de 2026, estableciendo el terreno para una cumbre bilateral entre Sheinbaum y Xi de la que podría surgir una cooperación más profunda en los ámbitos económico, político y otros.

Donald Trump aseguró en una entrevista que “México y Canadá nos necesitan a nosotros, nosotros no los necesitamos a ellos” sobre la renovación del T-MEC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los actos de equilibrio de la presidenta Sheinbaum entre China y los Estados Unidos toman una importancia particular a la luz de la declaración del gobierno estadounidense en julio de 2026, de que no renovará automáticamente el T-MEC, removiendo un incentivo clave para la contención de México en su relación con la República Popular China.

PUBLICIDAD

Este artículo examina el estado actual de la relación de China con México y la dirección que podría tomar basado en conversaciones del autor con expertos en Ciudad de México a finales de julio de 2026 e investigación.

Aspecto político

Durante el último cuarto de siglo, a medida que China ha expandido su presencia comercial y de otro tipo en la región, los sucesivos gobiernos mexicanos -tanto de izquierda como derecha- han buscado construir una relación estratégica con ese país, aunque sin alinear a México en contra de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Para el 2003, el gobierno de centro-derecha del Partido Acción Nacional (PAN), encabezado por Vicente Fox Quesada, acordó una Asociación Estratégica con la República Popular China, siendo uno de los primeros países de la región en hacerlo. En 2013, el gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Enrique Peña Nieto elevó la relación a una Asociación Estratégica Integral.

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estrecha la mano del presidente chino, Xi Jinping, al salir tras una visita al jardín Zhongnanhai en Pekín, China, el 15 de mayo de 2026. REUTERS/Evan Vucci/Pool

En mayo de 2014, México fue sede de la primera reunión entre China y la reciente formada Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), con el presidente Xi viajando a México, incluida una visita de Estado con su homólogo, Peña Nieto, para esa importante ocasión.

PUBLICIDAD

Como se señaló anteriormente, en medio de las tensiones con Estados Unidos por cuestiones comerciales y de seguridad, la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, visitará China en noviembre de 2026 para la cumbre de líderes de APEC, con una probable reunión con su homólogo en la que profundizará la cooperación entre China y México.

Aspecto comercial

El comercio entre México y China, que se ha expandido exponencialmente desde la aceptación de la República Popular China en la Organización Mundial del Comercio (WTO, por sus siglas en inglés) en 2001, siempre ha estado fuertemente inclinado a favor de China.

PUBLICIDAD

En 2024, México importó 114.500 millones de dólares en bienes desde China, principalmente teléfonos, productos electrónicos y otros artículos de alto valor agregado. En el mismo período, México exportó solamente 5.800 millones de dólares a China, de los cuales el 40.5% correspondió a cobre y sus derivados.

Foto: Gráfica realizada por R. Evan Ellis con base en datos analizados por el autor.

Más allá de los bienes y servicios, México es un destino clave en Latinoamérica para el turismo en China, con alrededor de 224 mil chinos que arribaron vía aérea para visitar México solo en el 2025, y que representa un incremento del 15% respecto al año pasado.

PUBLICIDAD

En materia de inversión

Desde el año 2000 hasta 2024, el “Monitor de la Inversión Extranjera Directa China en Latinoamérica” estima que las empresas con sede en la República Popular China invirtieron 24.800 millones de dólares en México, con 186 transacciones registradas, lo que representa más del 12% de toda la inversión de este tipo realizada por empresas con sede en China en la región.

Las empresas chinas han estado activas en México desde principios de la década de los 2000 en sectores que van desde puertos hasta telecomunicaciones, automóviles y otras manufacturas. La expansión de la presencia comercial de la República Popular China en México aceleró particularmente en 2020 con el enfoque global en el “nearshoring”, ya que las empresas con sede en la República Popular China invirtieron en operaciones de almacenamiento, distribución y ensamblaje en el norte del país, buscando mantener o ampliar el acceso comercial a Estados Unidos. En el punto máximo de las inversiones de nearshoring en 2023, las empresas con sede en China anunciaron casi 4.000 millones de dólares en inversiones en México.

PUBLICIDAD

Foto: Archivo

Con el creciente comercio y la inversión de la República Popular China en México, la comunidad de empresarios centrados en el comercio entre China y México también se ha expandido. Dos de los principales grupos públicos que representan a esa comunidad son actualmente la Cámara de Comercio Mexicana en China (MEXCHAM), con sede en Pekín y encabezada actualmente por Efre Calvo Adame, y la Cámara de Comercio y Tecnología México-China, con sede en la Ciudad de México.

Sector petrolero

El sector petrolero en México fue una de las primeras áreas de interés por parte de la República Popular China. Durante el viaje del presidente Xi a México en noviembre de 2014 para la cumbre China-CELAC, su gobierno ofreció un fondo de inversiones centrado en el petróleo por 2.400 millones de dólares.

PUBLICIDAD

Inicialmente, empresas chinas ayudaron a financiar y participaron en la enorme refinería Olmeca (“Dos Bocas”) de México, valorada en 20.000 millones de dólares. En 2016, CNOOC adquirió y posteriormente firmó un contrato para explorar y desarrollar dos bloques petroleros en la Cuenca de Perdido en México.

FOTO DE ARCHIVO. La refinería Olmeca de la petrolera estatal Pemex al atardecer en Dos Bocas, Paraíso, estado de Tabasco, México, 23 de marzo de 2026. REUTERS/Luis Manuel Lopez

Ninguna de esas iniciativas ha prosperado. Los 2.400 millones de dólares del fondo de inversiones nunca fue activado, la refinería Dos Bocas tuvo numerosos problemas de costos, cronograma y desempeño, y la exploración de CNOOC en la cuenca de Perdido no arrojó los resultados esperados, lo que llevó a CNOOC a retirarse anticipadamente de esos yacimientos petroleros.

Minería

En el sector minero, las compañías con sede en la República Popular China han tenido durante mucho tiempo proyectos a pequeña escala, incluida la mina Los Vasitos en Sinaloa, así como proyectos propiedad de China Unified Mining Development en Guerrero, Michoacán y Colima.

En 2021, la empresa china Ganfeng pagó 391 millones de dólares para adquirir Bacanora Lithium, que posee un campo mineral en el desierto de Sonora en México, donde planeaba una inversión de mil millones de dólares; sin embargo, la iniciativa del gobierno de AMLO en 2022 para nacionalizar el sector llevó a Ganfeng a suspender sus planes de inversión, lo que llevó al gobierno de AMLO a revocar la licencia de Ganfeng, enviando la disputa a arbitraje internacional en junio de 2024.

Construcción

Imagen ilustrativa / Obreros trabajan en una excavación para infraestructura hidráulica en Iztapalapa, Ciudad de México, en el marco de un proyecto que busca combatir inundaciones en el oriente de la CDMX. (Jefatura Gobierno CDMX)

En años recientes, las empresas chinas, lideradas por China Railway Road Corporation (CRRC) han ganado múltiples proyectos en el sector de infraestructura de transporte de México, casi todos ellos relacionados con contratos para la construcción ferroviaria y de vehículos. Estos incluyeron la adjudicación a CRRC para mejorar la Línea 1 del metro de la Ciudad de México y suministrar 17 convoyes para usarlos en ella, así como trabajos en las Líneas 1, 2 y 3 del metro de Monterrey y 18 trenes para este sistema. Además, se contrató a CRRC para construir la Línea 4 del metro de Guadalajara, así como para construir la línea de Tren Ligero Xochimilco–Taxqueña y de 17 vagones para esa línea.

Mas recientemente, CRRC también adquirió un contrato para construir una línea del metro para el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en México, aunque el proyecto experimentó múltiples retrasos y problemas, lo que llevó al gobierno mexicano a imponer multas.

A pesar de los problemas en el contrato con el AIFA, en septiembre de 2025 la administración de Sheinbaum otorgó de nueva cuenta otro contrato a CRRC, este por 15 unidades eléctricas para la nueva ruta del tren Ciudad de México-Pachuca.

Las empresas chinas, lideradas por China Railway Road Corporation (CRRC), han ganado múltiples proyectos en el sector de infraestructura de transporte de México como el AIFA (Foto: X/@Claudiashein)

Más allá de CRRC, la empresa Mota-Engil con base en Portugal y cuyo 32.1% pertenece a China Communications Construction Corporation (CCCC), también ha ganado numerosos proyectos en el país. Estos incluyen trabajos en 2024 en las líneas 4, 5 y 6 del metro de Monterrey, y el proyecto del tren ligero DRT Campeche. De manera más significativa, el gobierno de AMLO adjudicó a esta empresa los contratos para los tramos 1 y 5 de su proyecto emblemático, el Tren Maya turístico. En 2025, Mota-Engil también recibió un contrato de 860 millones de euros para la línea ferroviaria de Querétaro a Irapuato.

Más allá de la infraestructura ferroviaria, en 2024, Mota Engil ganó un proyecto de 1.200 millones de dólares para construir la Planta de Fertilizantes Escolín en Veracruz.

Sector portuario

La República Popular China ha tenido un rol importante en el sector portuario en México durante más de un cuarto de siglo, principalmente a través de la empresa Hutchinson, con sede en Hong Kong. La compañía actualmente opera instalaciones a lo largo de la costa del Pacífico mexicano en Ensenada, Manzanillo y Lázaro Cárdenas, y en la costa del Golfo de México, en Veracruz.

En 2024, esta empresa realizó importantes inversiones en sus operaciones en México. Estas incluyeron una expansión de 2.300 millones de pesos en sus operaciones en Ensenada, además de una expansión más modesta de 25 millones de pesos en Manzanillo.

Fotografía de archivo que muestra a un contenedor en el Puerto de Veracruz (México). EFE/Edgar Avila/ARCHIVO

Hutchinson tiene una tendencia en usar equipo digital chino para sus operaciones portuarias, incluidos escáneres en las grúas del puerto y otras automatizaciones, posiblemente genera riesgos digitales debido a la considerable cantidad de metadatos en los chips contenidos en cada contenedor que pasa por esos puertos, que podrían ser potencialmente accesibles por el gobierno de la República Popular China.

Más allá de los propios puertos, el gigante naviero chino COSCO aprovecha las operaciones de la empresa en México mientras compite con las compañías logísticas occidentales, con el objetivo de captar el valor agregado de las rutas marítimas transpacíficas. En 2024, por ejemplo, COSCO anunció un nuevo servicio directo desde Dalian, China, hacia los puertos de Hutchinson en Ensenada, Manzanillo y Lázaro Cárdenas, así como un nuevo servicio expreso entre China y Ensenada.

Sector eléctrico

Las empresas con sede en China realizan mayores avances en la transmisión y distribución eléctrica en los últimos años en México, particularmente en en fuentes renovables. Estas empresas han pasado de suministrar componentes para, y participar en, proyectos individuales de energía eólica, solar y otros encabezados por integradores occidentales, a poseer y operar su propia infraestructura de generación y transmisión, aprovechando esa presencia para competir por nuevos proyectos en el país.

El mayor avance de la República Popular China en este sentido fue, probablemente, la adquisición de Zuma Energy por parte de China Power en noviembre de 2020. Con adquisiciones chinas adicionales en los años siguientes, a través de Zuma solamente, China controlaba más de 1.3 Gigawatts de generación eléctrica instalada en México.

Vista general de la termoeléctrica en la comunidad de Huexca, en el municipio de Yecapixtla, en e estado de Morelos (México). EFE/Luis Galicia/Archivo

Más allá de China Power, las empresa Triana Solar y Longi (con base en China) actualmente operan 12 proyectos eólicos en el país. Además, en 2024, el Group Gezhouba adquirió el contrato para construir las instalaciones solares de Casa de Sol y El Ciero.

Telecomunicaciones

Como en el sector portuario, las compañías con sede en China han tenido presencia en la industria de telecomunicaciones en México desde 2021.

Actualmente los proveedores del servicio digital en México usan equipo chino, incluido Telcel (America Movil), ATT México y Movistar de España. La empresa china Huawei es un proveedor dominante de teléfonos inteligentes y otros equipos para los tres mencionados, pero también opera la nube en la computación y otros sectores digitales, como se discute más adelante.

ZTE, que ha operado en México desde 2003, es un importante proveedor de dos teléfonos e infraestructura en el mercado mexicano, así como de componentes para centros de datos. Actualmente cuenta con más de 200 empleados en el país.

People walk past the Huawei booth, where the Atlas 950 SuperPoD system is displayed, during the World Artificial Intelligence Conference (WAIC) in Shanghai, China, July 17, 2026. REUTERS/Go Nakamura

Oppo, que entró a México después, en 2020, ha tenido un notable éxito capturando el 15% del mercado de teléfonos inteligentes del país.

Honor, una marca de descuento que se separó de Huawei, ha ampliado de manera similar su presencia en el mercado mexicano tanto para teléfonos inteligentes como para productos electrónicos de consumo.

Xiaomi no solo opera bajo su propio nombre en el mercado mexicano, sino que también lo hace a través de sus marcas de descuento Redmi y Poco.

Sistemas de vigilancia

Como en otras partes de la región, las compañías con sede en China como Hikvision y Dahua han capturado una parte importante del mercado de sistemas de vigilancia residenciales y comerciales, lo que ha generado preocupación respecto al destino final de los datos de video, audio, biométricos y otros recolectados por dichos sistemas y transmitidos a través de internet.

La principal empresa de sistemas de vigilancia con sede en la República Popular China que se encuentran en México es Hikvision, que expandió significativamente su posición en el país en 2021 mediante la adquisición de una participación mayoritaria en la empresa mexicana de sistemas de vigilancia Syscom. Actualmente, Hikvision cuenta con distribuidores de sus productos en todo México, incluyendo oficinas en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Tijuana.

Servicios de transporte y entrega

Un motorista repartidor de aplicación Didi Foods trabaja en una calle. Imagen de archivo. EFE/ Elvis González

En 2021, cuando el gobierno chino obligó a la empresa de transporte compartido con sede en la República Popular China, Didi Chuxing, a entregar sus datos a Westone Information Industry Co., una empresa de servicios de datos afiliada al gobierno, se puso de relieve el riesgo de que el gobierno de ese país accediera a la ubicación, los viajes y otros datos de los usuarios de Didi en todo el mundo.

México es el mercado de hispanohablantes en Latinoamérica en el que Didi ha tenido el mayor éxito. Didi entró al país en 2018, y actualmente opera en 50 estados con 30 millones de usuarios activos. De hecho, no solo ofrece servicios de taxi y entregas allí, sino también productos financieros a través de su aplicación.

Sector bancario

Los bancos chinos tienen una presencia establecida desde hace mucho tiempo en México, incluyendo el Banco Industrial y Comercial de China (ICBC), que comenzó operaciones bancarias de sucursal en el país en 2016, y el Banco de China, que comenzó a operar allí en 2018.

Vehículos eléctricos

Imagen ilustrativa. FUENTE GAC

Al igual que en otras partes de la región, los vehículos eléctricos de la República Popular China, encabezados por Build Your Dreams (BYD), han dominado rápidamente el mercado mexicano. Para 2025, las marcas chinas de vehículos eléctricos, incluyendo BYD, Chirey, JAC, MG, GWM/Haval, BAIC y Changan, habían capturado el 85% del mercado en México, un aumento desde el 60% registrado apenas un año antes. Es notable que ese avance se haya dado a pesar de la suspensión por parte de BYD de los planes para construir una gran planta de vehículos híbridos en México, y continúa a pesar de la imposición por parte del gobierno de Sheinbaum de aranceles de hasta un 50% a los vehículos chinos.

Comercio minoristas

Como en otros países en Latinoamérica, la significante y creciente penetración de los productos chinos en el comercio minorista ha venido acompañado de la expansión de tiendas minoristas especializadas en sus productos, algunas algunas con capital chino.

Los primeros intentos de establecer comercios minoristas y mayoristas de gran escala para productos chinos, como Dragon Mart en Quintana Roo en 2013, encontraron una resistencia significativa por parte de los productores y minoristas locales, quienes se percibieron amenazados comercialmente.

FOTO DE ARCHIVO. Una clienta compra un peluche en una tienda temporal de la serie animada japonesa Pokémon, en un centro comercial de Pekín, China. 18 de noviembre de 2025. REUTERS/Tingshu Wang

Hoy en día, sin embargo, las tiendas especializadas en productos chinos son omnipresentes en México. La cadena de este tipo más grande y conocida en México, Miniso, ingresó al mercado en 2016 y creció un 15% solo en 2024. Otras cadenas de este tipo en México incluyen Casa Serena, Panda Home, Plaza China, Hogar China y Joinet.

Como en otras partes de la región, centros comerciales especializados en productos chinos han sido objeto de acusaciones e incluso de investigaciones por mercancía de contrabando, fraude fiscal y el incumplimiento de normas laborales y otras regulaciones. El caso más emblemático en México fue la acción del gobierno contra el centro “Mexico Mart” en Plaza Izizaga 89, en diciembre de 2024.

Servicios de la Nube, inteligencia artificial y robóticos

Como una economía grande, diversificada y tecnológicamente avanzada que ya alberga numerosas empresas con sede en la República Popular China, no sorprende que México haya sido un país líder para el trabajo chino en servicios en la nube, inteligencia artificial (IA) y robótica en la región.

Huawei, operando en México por más de un cuarto de siglo, es la principal empresa china en centros de datos e inteligencia artificial en el país. Desde 2019, ha invertido más de 74 millones de dólares en centros de datos en México, incluyendo la construcción de la primera infraestructura de nube a hiperescala del país. Huawei afirma ser “la nube de más rápido crecimiento en México”, con un negocio en aumento multiplicado por cinco desde 2022.

El logotipo de Huawei en la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial (WAIC) en Shanghái, China, el 17 de julio de 2026. REUTERS/Go Nakamura

Para no quedarse atrás, en mayo de 2024, el gigante tecnológico chino Alibaba anunció planes para lanzar servicios en la nube en México, su primera oferta de este tipo en Latinoamérica.

Huawei ha anunciado planes para desplegar modelos chinos de IA abierta, como DeepSeek, en su infraestructura en México, y ha estado trabajando con el gobierno mexicano para promover su enfoque particular a través del programa de asociación Mexico AI Pioneer. Como complemento, también está colaborando con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) de México, mediante el programa “Semillas para el Futuro” de Huawei, para capacitar a jóvenes mexicanos en inteligencia artificial.

La combinación del papel cada vez mayor de China como proveedor de infraestructura en la nube, su trabajo con el gobierno mexicano y la competitividad de los modelos de inteligencia artificial chinos que emplean sus empresas, crea el riesgo de una sinergia en la que la República Popular China domine la inteligencia artificial y la infraestructura asociada en México, consolidando ese dominio mediante el establecimiento de estándares.

Más del 80% de las organizaciones en América Latina ya usan tecnologías en la nube, y un 57% planea aumentar su inversión. - Cortesía

Al igual que ocurre con los servicios en la nube y la inteligencia artificial, México es el principal país de habla hispana en Latinoamérica para las aplicaciones chinas en robótica. Hasta la fecha, esto se ha centrado principalmente en aplicaciones industriales, aunque México podría convertirse en el país en el que las empresas con sede en la República Popular China sean pioneras en el despliegue de robots humanoides en la región. En un ejemplo de esta convergencia, se ha reportado que Chery está considerando emplear sus robots humanoides AiMoga habilitados con inteligencia artificial en una futura planta automotriz en México, basándose en su exitosa experiencia desplegando dichos robots en su planta de Wuhu, China.

Espacio

China ha elegido durante mucho tiempo a México para colaborar en sus actividades espaciales, como parte de su esfuerzo más amplio de implicación espacial con socios de toda Latinoamérica. En julio de 2016, la República Popular China otorgó a la Agencia Espacial Mexicana (AEM) estatus de observador en la Organización de Cooperación Espacial Asia-Pacífico (APSCO), liderada por China, en la que Perú también es miembro. En 2024, México participó en el Foro de Cooperación Espacial China-CELAC en Wuhan, China. En 2025, la República Popular China lanzó el primer satélite para la MSA.

En el ámbito de la cooperación espacial entre China y México, la República Popular China ha patrocinado a mexicanos con becas académicas sobre temas relacionados con el espacio en China, incluyendo la cooperación académica en materia espacial con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Dos astronautas de la NASA en un módulo espacial observan y registran datos sobre semillas de plantas, con el planeta Tierra visible a través de la ventanilla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Infraestructura intelectual

México actualmente lidera la región en el número de sedes del Instituto Confucio (IC) para la enseñanza del chino y cultura por parte de personal del gobierno de la República Popular China en el territorio del país asociado.

El país actualmente es sede siete de estos institutos, incluido el de la UNAM -donde el número de estudiantes mexicanos ha aumentado de 85 cuando se estableció en 2008 a más de 700 para 2024-, la Universidad Autónoma de Chihuahua, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Veracruzana y la Universidad de Yucatán.

Sector militar

Así como la República Popular China ha expandido sus relaciones comerciales y políticas con México durante las dos décadas pasadas, el gobierno mexicano de derecha e izquierda han limitado la dimensión de esa cooperación militar.

El fortalecimiento de la cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos y México sobre crimen organizado transnacional, migración y otros temas durante ese período, así como la sensibilidad de Estados Unidos respecto a la cooperación militar entre su mayor rival geopolítico y el país con el que comparte una frontera terrestre de 3.145 kilómetros, probablemente contribuyó a que el gobierno mexicano optara por limitar dicha cooperación con la República Popular China.

Crédito: Defensa

Pese a dichas limitaciones, la cooperación en materia de seguridad entre México y la República Popular China merece atención. Uno de los más importantes instrumentos y facilitadores de dicha cooperación en la actualidad es un Memorando de Entendimiento firmado con China en octubre de 2016 por el entonces secretario de la Defensa de México, Salvador Cienfuegos, antes de su arresto en Estados Unidos en 2020 por su implicación en actividades de delincuencia organizada transnacional.

México ha enviado personal de manera constante a China para que participen en educación militar y cursos de entrenamiento con la Universidad de Defensa Nacional del Ejército Popular de Liberación de China en Changping, entre otros lugares, ha recibido regularmente delegaciones visitantes del este grupo en instituciones militares mexicanas. Dichos grupos militares de China participan de manera regular, junto con otros ejércitos como el de Rusia, en el Desfile del Día de la Independencia del país cada 16 de septiembre.

Aunque los barcos de la Armada del Ejército Popular de Liberación rara vez hacen escalas en puertos de México, su barco hospital Silk Road Ark publicó planes para visitar el país a finales de 2025; sin embargo, posiblemente debido a preocupaciones de Estados Unidos, la visita no se llevó a cabo.

El buque hospital chino Silk Road Ark, tras llegar a la ciudad portuaria de Valparaíso, Chile, el 1 de marzo de 2026. REUTERS/Rodrigo Garrido

En contraste con gobiernos más populistas y antiestadounidenses de la región, como los de Venezuela y anteriormente los de Bolivia y Ecuador, ni el Ejército ni la Marina de México han adquirido sistemas de armas de empresas de la República Popular China, aunque tales empresas han estado presentes en eventos militares públicos como la exhibición aérea de México, FAMEX.

La compra militar más significativa de México a la República Popular China se produjo en noviembre de 2023, cuando su Ejército (Defensa) adjudicó un contrato por 2.340 millones de dólares para la compra de 1.309 camiones militares Chinee First Auto Works (FAW, por sus siglas en inglés) de 6.5 toneladas, que serán ensamblados en México por un socio local, la Esambladora Latinoamericana de Motores (ELAM).

Conclusión

La relación de México con la República Popular China es significativa, de larga data y multifacética. El gobierno de Claudia Sheinbaum está, posiblemente, navegando con destreza entre las oportunidades de inversión de empresas con sede en ese país, el interés de empresarios mexicanos políticamente bien conectados con otros socios en China, ciudadanos mexicanos perjudicados por la competencia china y las preocupaciones de Estados Unidos sobre las dimensiones estratégicas comerciales, digitales y de otro tipo de esa relación.

Como ocurre con otros aspectos de la asociación entre Estados Unidos y México, el grado en que las decisiones de cada uno afectan al otro se da dentro del marco de la soberanía de ambos países. Esto hace que sea imperativo que la interacción de México con China continúe siendo parte de un diálogo informado y respetuoso con su vecino del norte.