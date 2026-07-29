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De acusar a Rocha Moya por narcotráfico a dirigir toda la inteligencia de Estados Unidos: quién es Jay Clayton

El Senado de Estados Unidos confirmó a Jay Clayton como director de Inteligencia Nacional. Fue el fiscal que acusó a Rocha Moya y a otros 9 funcionarios

La nominación se avala por 51 votos contra 47 en una decisión alineada por partidos, con lo que el exfiscal federal sustituye al interino Bill Pulte, aliado de Donald Trump, según medios estadounidenses. REUTERS/Nathan Howard
La nominación se avala por 51 votos contra 47 en una decisión alineada por partidos, con lo que el exfiscal federal sustituye al interino Bill Pulte, aliado de Donald Trump, según medios estadounidenses. REUTERS/Nathan Howard
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El Senado de Estados Unidos confirmó a Jay Clayton como nuevo director de Inteligencia Nacional (DNI, por sus siglas en inglés), en una votación de 51 a 47 dividida estrictamente por líneas partidistas. Con esta designación, Clayton releva a Bill Pulte, un funcionario del sector de vivienda y aliado de Trump que ocupaba el cargo de manera interina.

Según reportó The Washington Post, Pulte había mantenido el puesto por más de un mes antes de la llegada de Clayton.

¿Quién es Jay Clayton?

Antes de este nombramiento, Clayton se desempeñaba como Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York. Fue precisamente en ese cargo donde, el 29 de abril de 2026, anunció la acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios mexicanos —en activo y retirados— por delitos de narcotráfico y posesión de armas.

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De acuerdo con el documento de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, los acusados presuntamente conspiraron con líderes del Cártel de Sinaloa para introducir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos. El caso quedó asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla.

En su momento, Clayton declaró: “El Cártel de Sinaloa es una organización criminal despiadada que ha inundado esta comunidad con drogas peligrosas durante décadas”, y advirtió que las acusaciones debían enviar un mensaje a funcionarios corruptos en cualquier parte del mundo.

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El 29 de abril de 2026, cuando era fiscal del Distrito Sur, el ahora ratificado ante el Senado presentó cargos por narcotráfico y armas, con un caso turnado a la jueza Katherine Polk Failla
El 29 de abril de 2026, cuando era fiscal del Distrito Sur, el ahora ratificado ante el Senado presentó cargos por narcotráfico y armas, con un caso turnado a la jueza Katherine Polk Failla

Un currículum con perfil financiero, no de inteligencia

A diferencia de sus antecesores en el cargo, Clayton no cuenta con experiencia amplia en política exterior o inteligencia. Previamente fue presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) durante la primera administración de Trump, según recoge The Hill.

Como DNI, tendrá bajo su supervisión la coordinación entre las 18 agencias de inteligencia del país y la elaboración del informe diario de inteligencia para el presidente.

Preocupaciones demócratas y el proceso de confirmación

El proceso no estuvo exento de tensión. Durante su audiencia de confirmación, Clayton se negó a afirmar directamente que Joe Biden ganó las elecciones de 2020, señalando en cambio que había sido “certificado como ganador”, según documentó ABC News.

El senador demócrata Mark Warner, vicepresidente del Comité de Inteligencia, votó en contra de la nominación pese a conocer a Clayton desde hace años. Tras la confirmación, declaró que espera que el nuevo director no ceda ante presiones políticas de la Casa Blanca, luego de expresar serias reservas sobre si estaría dispuesto a resistir presión política cuando más importara.

La reacción de Trump

El presidente difunde un mensaje en Truth Social después de la votación dividida y el nombramiento coincide con el intento de reactivar la Sección 702 de la FISA, suspendida desde junio
El presidente difunde un mensaje en Truth Social después de la votación dividida y el nombramiento coincide con el intento de reactivar la Sección 702 de la FISA, suspendida desde junio

El presidente Donald Trump celebró la confirmación a través de su red social Truth Social:

“Felicitaciones al gran Jay Clayton por su confirmación por el Senado de los Estados Unidos como el próximo Director de Inteligencia Nacional. Jay es excepcional en todos los sentidos y hará un trabajo espectacular como Director.”

La llegada de Clayton al cargo coincide además con un intento de destrabar la reautorización de la Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA), una herramienta de espionaje que había quedado suspendida desde junio.

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