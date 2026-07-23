Fiscalía de Veracruz apunta al alcalde de Ixhuatlán del Sureste por el asesinato de la periodista Roxana Guzmán y pide su desafuero

La Fiscalía de Veracruz señala al alcalde emecista de Ixhuatlán del Sureste como quien ordenó el crimen de la comunicadora tras enterarse de que ella tenía una fotografía en la que él aparecía portando un arma de uso exclusivo del Ejército. (Redes sociales)

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz solicitó al Congreso local el desafuero del alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, de Movimiento Ciudadano (MC), al señalarlo como presunto autor intelectual del secuestro y asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora del portal Pulso Informativo del Sureste, privada de la libertad el 2 de junio en su domicilio de Nanchital y localizada sin vida el 3 de julio.

La solicitud fue presentada ante el Poder Legislativo estatal el pasado 6 de julio por el fiscal encargado de la Sub Unidad Integral de Impartición de Justicia de Nanchital, Iván Hernández González.

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Por el caso hay ocho personas detenidas: tres hombres y una mujer integrantes de la organización criminal Grupo Sombra, cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste y un sujeto identificado como José Del Carmen “N”, alias “El Delta 7”, capturado el 25 de junio por elementos de la Secretaría de Marina en Coatzacoalcos.

La Fiscalía de Veracruz señala al alcalde emecista de Ixhuatlán del Sureste como quien ordenó el crimen de la comunicadora. (Facebook: Raúl González Martínez)

La Fiscalía también promovió el desafuero del alcalde de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, igualmente de Movimiento Ciudadano, aunque hasta el cierre de esta edición no ha precisado los delitos que se le imputan en ese expediente paralelo.

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Una fotografía y una llamada al Grupo Sombra: la línea que apunta al alcalde

De acuerdo con el expediente entregado al Congreso, al que tuvo acceso Reforma, la privación de la libertad de Guzmán Ramírez obedeció a una instrucción directa emitida semanas antes por el propio alcalde

Según testimonios y documentos ministeriales, un testigo declaró que el alcalde se comunicó con un presunto líder operativo del Grupo Sombra, conocido con los alias de “Shelby” o “Tommy”, para encomendarle plagiar y asesinar a la reportera.

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Un grupo armado secuestró a la periodista Roxana Guzmán en su domicilio de Nanchital, Veracruz. (Capturas de pantalla)

El motivo, según la misma fuente: la periodista tenía en su poder una fotografía en la que el funcionario aparecía portando un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.

Tras recibir la instrucción, integrantes de la célula criminal irrumpieron con violencia en el domicilio de Guzmán Ramírez en la colonia Primero de Mayo de Nanchital, hecho que quedó registrado en video y que se viralizó rápidamente en redes sociales.

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Los delincuentes la habrían trasladado al predio conocido como “El Limonar”, ubicado en el Ejido Emiliano Zapata de Ixhuatlán del Sureste. Ahí fue interrogada, golpeada hasta perder el conocimiento y privada de la vida con un arma blanca. Los agresores también la habrían desmembrado e incinerado antes de enterrarlos en una fosa clandestina.

Tras obtener una orden judicial de cateo en ese predio, peritos y agentes de la FGE localizaron la fosa con restos óseos, fragmentos sometidos a combustión, recipientes con hidrocarburo y el arma empleada en el crimen. La identidad de la víctima fue confirmada el 3 de julio.

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El proceso de desafuero

También se pidió el desafuero de Bertín Bravo Montero. (Facebook: Bertín Bravo Montero)

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Veracruz, Naomi Edith Gómez Santos, confirmó que ambos alcaldes ya fueron notificados formalmente de los procedimientos iniciados en su contra. A partir de esa notificación, cada uno dispone de siete días hábiles — plazo que vence el próximo martes 28 de julio — para presentar su defensa por escrito o comparecer ante la Comisión Instructora.

Una vez agotado ese plazo, la Comisión Instructora fijará la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos para integrar los expedientes. Posteriormente evaluará la documentación y emitirá un dictamen que será turnado al Pleno del Congreso para su votación.

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De aprobarse la declaración de procedencia por mayoría, los munícipes perderán la inmunidad y podrán ser procesados.

MC denuncia uso político y la madre de Roxana exige que no haya chivos expiatorios

La diputada local de Movimiento Ciudadano, Elena Córdova Molina, fijó postura ante la solicitud de desafuero. Reconoció que nadie está por encima de la ley, pero advirtió que su partido no permitirá el uso político de las instituciones.

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The door of the home of journalist Roxana Guzman, who was abducted by unidentified armed men at her residence on June 2, is seen damaged in Nanchital, Veracruz state, Mexico, June 12, 2026. REUTERS/Angel Hernandez

“Nos preocupa y por eso hacemos un llamado muy respetuoso: que la justicia no se utilice como una herramienta para perseguir a la oposición o para obtener ventajas políticas. Nosotros no vamos a defender la impunidad, pero tampoco vamos a aceptar que se fabriquen delitos”, declaró, según Latinus.

La legisladora pidió que los procedimientos se conduzcan con apego a la ley, respeto a la presunción de inocencia y que cada investigación se sostenga en pruebas. Desde el término del proceso electoral, la dirigencia de MC en Veracruz ha acusado persecución política por parte del Gobierno estatal y operadores de Morena.

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Rubicelia Ramírez Posada, madre de la periodista, reconoció el avance de las investigaciones pero lanzó una advertencia directa a la Fiscalía. “Que no se trate de un chivo expiatorio. Quiero que caiga todo el peso de la ley contra el implicado”, dijo.

La madre de Roxana pidió además que la Fiscalía investigue a Karina “N”, coordinadora de la Policía Municipal de Nanchital, y que localice a su pareja José Luis “N”, elemento de esa corporación que permanece prófugo y es señalado por su presunta participación en el homicidio.