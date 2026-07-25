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EEUU levanta castigo a México: Sheinbaum confirma la reanudación de exportaciones de ganado

El 23 de noviembre de 2024 se presentó el primer caso de gusano barrenador en México, por lo que el sector ganadero se ha visto afectado

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EEUU levanta castigo a México: Sheinbaum confirma la reanudación de exportaciones de ganado. EFE/ Luis Torres
EEUU levanta castigo a México: Sheinbaum confirma la reanudación de exportaciones de ganado. EFE/ Luis Torres

Este 24 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum ha confirmado que Estados Unidos tomó la decisión de reanudar la exportación de ganado mexicano tras un año de limitaciones por la presencia del gusano barrenador del Nuevo Mundo, una plaga ganadera carnívora.

A través de un mensaje en redes sociales, la mandataria mexicana confirmó lo que ya trascendía en medios estadounidenses y mexicanos:

“Me da mucho gusto informar al pueblo de México y especialmente a las y los ganaderos de nuestro país, que hoy recibí una carta de la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, en la que me informa la decisión de su gobierno de reanudar la exportación de ganado mexicano”.

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Sonora y Chihuahua serán los primeros en reanudar exportación a EEUU

Aseguró que giró las instrucciones necesarias para acelerar “aún más los trabajos y la colaboración con Estados Unidos para tener todo listo a la máxima brevedad para reiniciar el movimiento de ganado”.

Confirmó que las exportaciones ganaderas se reanudarán en las últimas semanas de agosto, el estado que iniciará con esta activación comercial será Sonora, a través de Agua Prieta; el siguiente estado que comenzará a exportar será Chihuahua.

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Brooke Rollins, secretaria de Agricultura de Estados Unidos, mandó carta a Sheinbaum con la confirmación para reanudar la exportación de ganado mexicano. REUTERS/Eric Lee
Brooke Rollins, secretaria de Agricultura de Estados Unidos, mandó carta a Sheinbaum con la confirmación para reanudar la exportación de ganado mexicano. REUTERS/Eric Lee

La plaga del Gusano Barrenador que ha impactado al sector ganadero ha sido combatida a través de distintas estrategias de monitoreo, campañas de prevención y la última, la puesta en marcha de la planta productora de moscas estériles en Metapa, Chiapas; por lo que la presidenta de México reconoció los esfuerzos del sector y de las distintas dependencias para avanzar en materia:

“Es una gran noticia para las y los ganaderos mexicanos. Reconozco el esfuerzo que han hecho durante muchos meses para contener la plaga del gusano barrenador, colaborando con la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural y SENASICA. Agradezco a Julio a Berdegué y Columba López su gran esfuerzo”.

La decisión se da un día después del termino de la tercera ronda de negociaciones entre México y Estados Unidos por el T-MEC, donde se aseguró que ambos gobiernos seguirán cooperando en distintos temas. La decisión informada este día, fue destacada por Sheinbaum como “un nuevo ejemplo de que el diálogo, la cooperación y la colaboración con respeto mutuo entre México y Estados Unidos”, situación que resulta en beneficio de ciudadanos de ambos países, concluyó.

Alfonso Durazo pone fecha exacta de reapertura al sector ganadero

El gobernador de Sonora compartió el video en sus canales oficiales, minutos después de que la presidenta Claudia Sheinbaum confirmara que recibió una carta de la Secretaría de Agricultura de EEUU. Crédito: X - @AlfonsoDurazo

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, no tardó en reconocer la “grata noticia” para el sector ganadero del estado, un mensaje que compartió a través de su cuenta de X (antes Twitter):

“Gran noticia para el sector ganadero sonorense: el próximo 24 de agosto se reabrirá la frontera Agua Prieta–Douglas para la exportación de ganado. Con el respaldo de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, avanzamos en la recuperación de este mercado estratégico para las y los productores de Sonora.”

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