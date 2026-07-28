México
Agregar Infobae enGoogle

México y EEUU vigilan juntos lanzamientos de SpaceX en el Golfo: Sheinbaum descarta acciones legales por impacto ambiental

En días recientes, activistas realizaron una protesta para denunciar daño a las comunidades cercanas a la playa Bagadad, en Tamaulipas, por los lanzamientos en esta base espacial

Sheinbaum descarta acciones legales por impacto ambiental
Sheinbaum descarta acciones legales por impacto ambiental (Composición realizada con una fotografía de Claudia Sheinbaum y una imagen del documental Shifting Baseline)
Guardar

Tras denuncias de activistas por el daño ambiental que ocasionan los lanzamientos de satélites de SpaceX, la base espacial del empresario Elon Musk ubicada en la frontera de Estados Unidos y México, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó emprender acciones legales al considerar que hasta ahora hay coordinación con la empresa y no se han reportado daños.

Durante la conferencia de prensa matutina de este martes 28 de julio, la mandataria explicó que el gobierno de México tiene acuerdos con Estados Unidos para que se informe sobre los lanzamientos de SpaceX, ubicada cerca de la playa Bagdad en Tamaulipas, lo que “hasta ahora, más o menos ha funcionado“, confesó.

PUBLICIDAD

En desarrollo

Temas Relacionados

Space XClaudia SheinbaumEstados UnidosTamaulipasElon Muskbasura espacialsatélitesGolfo de California

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera este 28 de julio

A través de las tres garitas que se ubican en el municipio fronterizo se puede cruzar de forma terrestre a territorio estadounidense, particularmente a San Diego, California

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera este 28 de julio

Estos son los usuarios de telefonía que no necesitan registrar sus líneas porque ya se hizo automáticamente

El proceso de registro obligatorio de líneas telefónicas móviles en México tiene excepciones

Estos son los usuarios de telefonía que no necesitan registrar sus líneas porque ya se hizo automáticamente

Terremoto en Japón: SRE confirma que no hay mexicanos afectados tras sismo de 7.1 en Kumamoto

La Cancillería señala que el gobierno mexicano acompaña a la población de Kyushu luego del movimiento telúrico

Terremoto en Japón: SRE confirma que no hay mexicanos afectados tras sismo de 7.1 en Kumamoto

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 28 de julio: choque entre camión urbano y autobús deja varios lesionados en el Centro de Monterrey

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 28 de julio: choque entre camión urbano y autobús deja varios lesionados en el Centro de Monterrey

La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy martes 28 de julio: derrame en Sonora, futuro del fracking, caso Vulcan Material, monitoreo de SpaceX

La mandataria mexicana informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy martes 28 de julio: derrame en Sonora, futuro del fracking, caso Vulcan Material, monitoreo de SpaceX
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a ‘El Contador’, de “Los Chapitos”, por secuestro de 31 migrantes en Sinaloa

Procesan a ‘El Contador’, de “Los Chapitos”, por secuestro de 31 migrantes en Sinaloa

Con metanfetamina, marihuana y un arma: detienen a 3 presuntos miembros de grupo criminal en la colonia Morelos

Redes criminales del CJNG sancionadas por EEUU apuntan al tequila como puente para el lavado de dinero

“No entraré en debate”: Sheinbaum evita responder a funcionario de EEUU que dijo que los cárteles controlan al país

Sujetos armados asaltan tienda Gucci en Polanco y escapan con mercancía de lujo

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 hoy: Fede se convirtió en el líder de la primera semana y Karina duerme con él

La Casa de los Famosos México 2026 hoy: Fede se convirtió en el líder de la primera semana y Karina duerme con él

Lupillo Rivera estuvo con Aylín Mujica cuando supo de la muerte Mauro: “La vi destrozada”

Memo Schutz convierte a Karina Torres en su alumna de inglés y desata las risas en La Casa de los Famosos México 2026

Aldo lanza fuerte crítica a look de Arantza: cuestiona si es Therian

“Superestrella”: la extraña conexión que une al América Femenil con España gracias a la famosa canción de Aitana

DEPORTES

Ecuestre le da a México par de medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Ecuestre le da a México par de medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

América Femenil confirma dónde jugará como local en el Apertura 2026 tras conquistar el triplete

Marina Malpica brilla con doble medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

¿Quién es Cecilia Lee? La taekwondoína mexicana que respondió a la discriminación en Santo Domingo 2026

“Superestrella”: la extraña conexión que une al América Femenil con España gracias a la famosa canción de Aitana