México y EEUU vigilan juntos lanzamientos de SpaceX en el Golfo: Sheinbaum descarta acciones legales por impacto ambiental

Sheinbaum descarta acciones legales por impacto ambiental (Composición realizada con una fotografía de Claudia Sheinbaum y una imagen del documental Shifting Baseline)

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Tras denuncias de activistas por el daño ambiental que ocasionan los lanzamientos de satélites de SpaceX, la base espacial del empresario Elon Musk ubicada en la frontera de Estados Unidos y México, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó emprender acciones legales al considerar que hasta ahora hay coordinación con la empresa y no se han reportado daños.

Durante la conferencia de prensa matutina de este martes 28 de julio, la mandataria explicó que el gobierno de México tiene acuerdos con Estados Unidos para que se informe sobre los lanzamientos de SpaceX, ubicada cerca de la playa Bagdad en Tamaulipas, lo que “hasta ahora, más o menos ha funcionado“, confesó.

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