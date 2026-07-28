México
Agregar Infobae enGoogle

Sheinbaum anuncia decreto para fortalecer la transparencia en el gobierno de México

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que esta medida busca que la información de dependencias gubernamentales sea más accesible

Sheinbaum anuncia decreto para fortalecer la transparencia en el gobierno de México. (Presidencia)
Guardar

Durante su conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la emisión de un nuevo decreto presidencial orientado a robustecer la política de transparencia, el acceso a la información y el combate a la corrupción dentro de la Administración Pública Federal.

De acuerdo con Sheinbaum, el objetivo de esta nueva disposición es impedir que las dependencias gubernamentales clasifiquen expedientes o documentos oficiales como “reservados” bajo criterios opacos o discrecionales. La mandataria señaló que la norma establecerá que ningún documento podrá ocultarse al escrutinio ciudadano, limitando opacidad a solo dos excepcionales estrictas:

PUBLICIDAD

  • Información directamente vinculada a procesos judiciales en curso.
  • Asuntos que comprometan genuinamente la seguridad nacional.

“Queremos que en estas nuevas leyes quede todavía más establecido que no pueden resguardar información a criterio de la autoridad, que tiene que ser transparente”, afirmó la presidenta, sentenciando que: “Todo el gobierno debe ser transparente”.

Los detalles técnicos y alcances operativos de la medida serán presentados formalmente el próximo jueves desde Palacio Nacional, de acuerdo con la presidenta. Para ello, acudirán a la conferencia matutina la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, y la consejera jurídica, Luisa María Alcalde Luján, quienes explicarán a detalle el marco legal de la iniciativa.

PUBLICIDAD

¿Por qué Sheinbaum quiere este nuevo decreto?

De acuerdo con reportes de El Independiente, los titulares de la Auditoría Superior de la Federación (AFS), Aureliano Hernández Palacios Cardel, y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), habrían impulsado la creación de un consejo de expertos para revisar y, eventualmente, aprobar la continuidad de expedientes judiciales y administrativos abiertos por presuntos actos de corrupción, un esquema que también buscaría extenderse a otras dependencias y que concentraría decisiones sobre qué casos avanzan y cuáles se archivan.

El alcance de esa propuesta se mide también por sus efectos prácticos: de acuerdo con la publicación, hay expedientes observados por la Auditoría Superior de la Federación que llevan hasta 10 años sin resolución, un rezago que afecta tanto a las instituciones como a las personas involucradas y que, según el texto fuente, ha obligado a gastar grandes sumas en litigios prolongados.

La Auditoría Superior de la Federación entró en proceso de renovación para el periodo 2026-2034.
La Auditoría Superior de la Federación entró en proceso de renovación para el periodo 2026-2034.

Según El Independiente, ambos funcionarios convocaron hace unas semanas a la titular de la FGR, Ernestina Godoy, y a la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno a una reunión privada para presentar esa iniciativa bajo el argumento de combatir la corrupción con mayor eficacia.

La propuesta planteada en ese encuentro habría consistido en que los expedientes considerados relevantes pasen primero por ese consejo, cuyos integrantes serían nombrados por los propios titulares de la ASF y del TFJA. El medio sostiene que esa instancia funcionaría como un filtro previo para evaluar y, en su caso, autorizar qué investigaciones siguen su curso.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumLa MañaneraSecretaría de anticorrupcióntransparenciaPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El doloroso reclamo que Osamu Menéndez le hizo a Mauro tras verlo muerto en Barbados: “¿Por qué fuiste tan irresponsable?”

El padre del joven relató cómo vivió el trágico momento y defendió a Aylín Mujica de las críticas

El doloroso reclamo que Osamu Menéndez le hizo a Mauro tras verlo muerto en Barbados: “¿Por qué fuiste tan irresponsable?”

Con metanfetamina, marihuana y un arma: detienen a 3 presuntos miembros de grupo criminal en la colonia Morelos

Los sujetos fueron capturados en dos acciones distintas en las alcaldías Venustiano Carranza y Cuauhtémoc; la SSC los vincula con un grupo dedicado al narcomenudeo, extorsión, robo y homicidio

Con metanfetamina, marihuana y un arma: detienen a 3 presuntos miembros de grupo criminal en la colonia Morelos

“Mexico y Canadá nos necesitan, nosotros no”: Trump vuelve a poner en duda el futuro del T-MEC

Las declaraciones del mandatario, que relativizan el valor del pacto comercial, reavivan dudas y elevan la presión política y económica sobre sus dos socios regionales

“Mexico y Canadá nos necesitan, nosotros no”: Trump vuelve a poner en duda el futuro del T-MEC

Mousse cremoso de chocolate y mantequilla de maní sin azúcar añadida: la receta ligera que conquista con cada cucharada

Este postre combina una textura suave, ingredientes sencillos y un sabor intenso para disfrutar un dulce fácil de preparar en casa

Mousse cremoso de chocolate y mantequilla de maní sin azúcar añadida: la receta ligera que conquista con cada cucharada

Fracking en México: Sheinbaum explica retraso en estudio sobre gas no convencional, afirma que conclusiones serán satisfactorias

La presidenta prevé anunciar los resultados del estudio del grupo interinstitucional en agosto

Fracking en México: Sheinbaum explica retraso en estudio sobre gas no convencional, afirma que conclusiones serán satisfactorias
MÁS NOTICIAS

NARCO

El camino criminal de “El Gordo Frank”: expansión y control del CJNG en Veracruz

El camino criminal de “El Gordo Frank”: expansión y control del CJNG en Veracruz

Con metanfetamina, marihuana y un arma: detienen a 3 presuntos miembros de grupo criminal en la colonia Morelos

Aseguran lancha en la que transportaban más de una tonelada de cocaína en costas de Chiapas: es la segunda en el mes

Procesan a 4 extorsionadores que se hacían pasar por miembros de La Unión Tepito: pedían 85 mil pesos mensuales a comerciantes

Procesan a ‘El Contador’, de “Los Chapitos”, por secuestro de 31 migrantes en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 hoy: Yahir inconforme por no tener ropa interior pero en redes celebran

La Casa de los Famosos México 2026 hoy: Yahir inconforme por no tener ropa interior pero en redes celebran

Lista completa de los emojis de cada habitante en La Casa de los Famosos México para poder votar por ellos

El doloroso reclamo que Osamu Menéndez le hizo a Mauro tras verlo muerto en Barbados: “¿Por qué fuiste tan irresponsable?”

Concierto de Sombr en CDMX se pospone: nuevas fechas y la forma correcta de solicitar cambio de boleto

“Adiós Mayito y Arath”: Memo Schutz y Yahir encienden las redes como dupla en La Casa de los Famosos México 2026

DEPORTES

Leyenda de Plata 2026 del CMLL: así será la cartelera que reunirá a estrellas por campeonatos mundiales y nacionales

Leyenda de Plata 2026 del CMLL: así será la cartelera que reunirá a estrellas por campeonatos mundiales y nacionales

¿Un nuevo mexicano en la F1? Noel León revela que existe una oportunidad para llegar a la máxima categoría

México brilla con dos medallas de oro en Gimnasia Trampolín dentro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Quién es Óscar Perea, nuevo refuerzo colombiano del Club América para el Apertura 2026

Así fue la terrible falta del portero mexicano que terminó en expulsión ante Costa Rica en el Premundial Sub-20