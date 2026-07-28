Los psicólogos coinciden: quienes se obsesionan con la limpieza lo hacen para reducir la ansiedad y no por ser perfeccionistas

La limpieza convencional apenas impacta en las zonas críticas donde las cucarachas se esconden y se reproducen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Si bien la limpieza del hogar es un hábito que todos debemos tener hay quienes pueden llegar a obsesionarse con ella y a invertir más tiempo que otros en ordenar su casa.

Y aunque para muchos pueden ser percibidos como molestos y demasiado perfeccionistas, especialistas advierten que para estas personas mantener una casa ordenada, limpiar y acomodar objetos puede funcionar como una respuesta frente a la ansiedad y no como únicamente como una búsqueda de perfección.

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Así lo señaló la psicóloga Sara Navarrete, en entrevista para la revista ¡Hola!, donde aseguró que para algunas personas, el orden doméstico les da una sensación inmediata de calma y control cuando enfrentan incertidumbre, estrés, cansancio o caos mental.

Esa relación no se limita a una preferencia por la limpieza sino que la psicología ubica esta conducta en el terreno de la regulación emocional: ordenar la cocina, lavar platos antes de dormir o acomodar cojines no responde solo a un criterio estético, sino a la necesidad de bajar la tensión interna.

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Hay personas que no logran sentirse tranquilas si dejan platos sucios, cajones desacomodados o artículos sobre la mesa del comedor.

Quienes conviven con ellas pueden interpretar esa conducta como manía por la limpieza, pero la explicación que retoma la publicación apunta a otra cosa: recuperar una sensación de control frente a factores externos que generan presión.

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Hay personas que no logran sentirse tranquilas si dejan platos sucios, cajones desacomodados o artículos sobre la mesa del comedor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El orden de la casa puede operar como regulación emocional

Navarrete explicó que el orden externo suele funcionar como una forma de regular el mundo interno.

En sus palabras: “El orden externo muchas veces funciona como una forma de regular el mundo interno. Hay personas para las que ordenar no es una cuestión de estética o práctica, sino emocional. Cuando una persona siente incertidumbre, estrés, caos mental o ansiedad, poner orden en la casa da una sensación inmediata de calma y control”.

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La psicóloga también vincula esa conducta con las exigencias de la vida diaria. Problemas en el trabajo, deudas, cansancio y una rutina saturada pueden empujar a algunas personas a buscar pequeñas acciones que les devuelvan estabilidad, y entre ellas aparece limpiar o acomodar espacios del hogar.

Eso explica por qué algunas personas barren, organizan cajones o lavan trastes incluso cuando ya están cansadas y quieren acostarse. La conducta, según la especialista, no persigue una casa impecable en términos absolutos, sino la sensación de que algo volvió a estar en orden.

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En este sentido, la vivienda puede convertirse en un reflejo del estado emocional de quien la habita. La idea central es simbólica: si el entorno se percibe ordenado, la persona puede sentir que también lo está por dentro.

La vivienda puede convertirse en un reflejo del estado emocional de quien la habita. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un entorno saturado exige más procesamiento mental

Navarrete lo resumió así: “Muchas personas sienten que si el entorno está ordenado, ellas también están. Es algo simbólico, como una proyección que hacemos hacia el exterior de nuestro mundo interior”. La especialista añadió que se vive en una sociedad “hiperestimulada”, con presión, ruido e información constante.

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En ese contexto, el orden puede convertirse en un refugio emocional. La razón es que un espacio desorganizado obliga al cerebro a procesar más estímulos de manera permanente, lo que puede aumentar el cansancio mental, la ansiedad y el estrés.

Ordenar el entorno le da al cerebro previsibilidad y sensación de control y cuando una persona se siente abrumada, esa organización reduce la sobrecarga cognitiva y disminuye la producción de cortisol, lo que ayuda a calmar de forma directa al sistema nervioso.

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Bajo esa lectura, la necesidad de una casa limpia o acomodada no describe por sí misma un rasgo perfeccionista. En los casos citados, se trata de una vía para recuperar estabilidad emocional frente a un entorno que muchas veces se percibe acelerado o impredecible.

Una mujer limpia una mesa de madera en el interior de una casa, realizando tareas del hogar bajo la luz solar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo la limpieza del hogar se convierte en un problema psicológico

Sin embargo, es importante señalar que se debe estar atento a diversa señales para poder distinguir entre el beneficio mental que da algunas personas realizar limpieza y cuando ya se trata de un trastorno o comportamiento dañino.

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Y es que, como sabemos, la limpieza del hogar puede convertirse en un problema psicológico cuando la preocupación por el orden y la higiene deja de ser una actividad cotidiana y funcional, y pasa a generar ansiedad, malestar o interferir con la vida diaria.

Estos son algunos indicios de que la limpieza puede estar relacionada con un problema psicológico:

Señales de alerta

Obsesión por la limpieza: Cuando la persona dedica varias horas al día a limpiar, revisa repetidamente si las superficies están limpias o siente que nunca es suficiente.

Ansiedad ante el desorden: El desorden, aunque mínimo, genera incomodidad intensa, nerviosismo o incluso ataques de ansiedad.

Aislamiento social: Se evita recibir visitas o salir de casa por miedo a los gérmenes o porque “la casa no está suficientemente limpia”.

Conflictos familiares: Las discusiones frecuentes con otras personas por temas de limpieza, o imponer reglas excesivas en casa.

Sensación de culpa: Sentimientos de culpa o vergüenza si no se realiza la limpieza de cierta manera o con una frecuencia específica.

Trastornos relacionados

Trastorno obsesivo-compulsivo (TOC): Las personas con TOC pueden tener pensamientos obsesivos sobre la suciedad y realizar rituales de limpieza para aliviar la ansiedad.

Trastorno de ansiedad generalizada: La limpieza excesiva puede ser una forma de controlar la ansiedad ante otras situaciones de la vida.

Trastorno de acumulación: En el extremo opuesto, la incapacidad para limpiar o deshacerse de objetos también puede indicar un problema psicológico.

Cuándo buscar ayuda

Es recomendable buscar apoyo profesional cuando la limpieza:

Interfiere con el trabajo, la vida social o familiar.

Genera malestar emocional significativo.

Está acompañada de otros síntomas como insomnio, cambios de humor o pensamientos negativos persistentes.

Un psicólogo o psiquiatra puede ayudar a identificar si se trata de un trastorno, y proponer estrategias de manejo y tratamiento.