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La galleta viral de TikTok ya tiene tienda en la Roma: cientos de personas hacen fila horas para probarla

La sucursal es la primera en Latinoamérica y hubo personas formadas desde la madrugada

Fila de personas frente a una tienda de galletas. El local tiene un toldo rosa y calcomanías de postres. Algunas personas sostienen cajas de Crumbl y vasos rosas.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
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La nueva tienda de gallletas en CDMX provocó una gran euforia, pues cientos de personas se formaron desde la madrugada con tal de ser las primeras en comprar.

La primera sucursal de crumble cookies se ubica en el número 225 de la calle Durango en colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc y se inauguró el 28 de julio, más de 500 personas hicieron una fila que daba vuelta a la cuadra.

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Estas galletas se hicieron virales principalmente por TikTok, además de que las tienda original en Estados Unidos lanzaba sabores exclusivos que sólo duraban una semana.

Al ser la primera sucursal en llegar a Latinoamérica, muchas personas buscaron ser las primeras en ser atendidas y se formaron incluso desde el día anterior.

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Cuánto cuestan las crumbl cookies en CDMX

Las crumbl cookies despertaron un gran interés (X/@dannae.islass)

De acuerdo con las fotografías difundidas del mostrador, los precios van desde 89 por una galleta hasta 885 pesos por la docena.

  • 89 - una galleta
  • 325 - paquete de cuatro
  • 450 - paquete de seis
  • 885 - docena de galletas

Sin embargo, los precios oficiales en la página web son más elevados, posiblemente por el costo de envío.

  • 199 pesos - una galleta
  • 750 pesos - cuatro galletas
  • 1100 pesos - seis galletas
  • 990 - suscripción mensual de cinco galletas a la semana y envío incluido

Por qué son tan famosas estas galletas

La marca alcanzó popularidad gracias a publicaciones en TikTok e Instagram, donde usuarios comparten reseñas semanales de los sabores y muestran el tamaño de las galletas.

La historia de sus fundadores, que no tenían experiencia previa en repostería ni en negocios, también contribuyó a su fama viral

Menú rotativo y sabores exclusivos: Crumbl ofrece un menú que cambia cada semana, con sabores clásicos y ediciones limitadas.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Esta estrategia de rotación constante genera expectativa y motivación para visitar frecuentemente la tienda, ya que los sabores exclusivos suelen estar disponibles solo por tiempo limitado

Colaboraciones y sabores inusuales: La marca lanza galletas inspiradas en snacks y colaboraciones con celebridades, lo que mantiene la atención del público.

Las Crumbl Cookies son conocidas por su gran tamaño, textura suave y centro denso, casi como si estuvieran ligeramente poco horneadas.

Suelen tener bordes ligeramente crujientes pero un interior muy tierno y húmedo.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

No son galletas crocantes ni finas; más bien, son gruesas y esponjosas, casi como un mini pastel o blondie. Muchas llevan toppings o glaseados encima, y la masa base es muy rica en mantequilla y azúcar.

Receta básica de Crumbl Cookies estilo clásico de chispas de chocolate

Ingredientes

  • 230 gramos de mantequilla sin sal, a temperatura ambiente
  • 150 gramos de azúcar
  • 150 gramos de azúcar morena
  • 2 huevos grandes
  • 2 cucharaditas de extracto de vainilla
  • 400 gramos de harina de trigo
  • 2 cucharaditas de fécula de maíz (maicena)
  • 1 cucharadita de polvo para hornear
  • 1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio
  • 1/2 cucharadita de sal
  • 300 gramos de chispas de chocolate semi amargo o mezcla de chocolates

Pasos

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Precalienta el horno a 180°C y prepara una charola con papel encerado.
  2. Bate la mantequilla junto con el azúcar y azúcar morena hasta que la mezcla esté cremosa y pálida.
  3. Agrega los huevos, uno por uno, batiendo bien después de cada adición. Incorpora la vainilla.
  4. Mezcla los secos: harina, fécula de maíz, polvo para hornear, bicarbonato y sal en otro tazón.
  5. Incorpora los secos a la mezcla de mantequilla poco a poco, sin sobrebatir.
  6. Añade las chispas de chocolate y mezcla solo hasta integrar.
  7. Forma bolas grandes (de unos 100 gramos cada una, como una bola de helado grande) y colócalas separadas en la charola.
  8. Hornea de 10 a 13 minutos. Las orillas deben verse apenas doradas, pero el centro debe verse tierno y suave (no sobrehornees).
  9. Deja enfriar en la charola 10 minutos antes de pasar a una rejilla.

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