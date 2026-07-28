La Guelaguetza llega a la CDMX: conoce cuándo y dónde disfrutar la fiesta cultural de Oaxaca

La Guelaguetza 2026 en la Ciudad de México

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La Ciudad de México se prepara para recibir una de las expresiones culturales más representativas del país con la llegada de la Guelaguetza 2026 a Azcapotzalco.

Durante tres días, el centro de esta alcaldía será sede de una celebración dedicada a las tradiciones oaxaqueñas, con actividades que combinarán música, danza, gastronomía, artesanías y el ambiente festivo que caracteriza a esta festividad.

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“Este espacio se va a llenar de gastronomía, de tradición, de colores, de nuestra música, de nuestros trajes, de mucho amor, a nuestras tradiciones”, expresó la alcaldesa Nancy Núñez durante un video promocional.

El encuentro busca acercar al público capitalino a la riqueza cultural del estado mediante presentaciones artísticas y una amplia muestra de productos típicos de sus ocho regiones. El Jardín Hidalgo será el escenario principal de esta edición, donde se espera la participación de agrupaciones musicales, danzantes y personas artesanas que compartirán parte de su patrimonio cultural con las familias asistentes.

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Además, la programación del festival contempla actividades para personas de todas las edades y pretende convertir a esta localidad en un punto de encuentro para quienes desean vivir la experiencia de la Guelaguetza sin salir de la capital.

¿Cuándo es la Guelaguetza 2026 en Azcapotzalco?

La alcaldesa de Azcapotzalco, Nancy Núñez informó que esta festividad 2026 se realizará del 31 de julio al 2 de agosto en el Jardín Hidalgo, uno de los espacios más emblemáticos de la demarcación.

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Las actividades comenzarán a las 12:00 horas y concluirán a las 20:00 horas durante los tres días del festival. La sede concentrará las presentaciones artísticas, los recorridos festivos y la oferta gastronómica y artesanal prevista para esta edición.

Bailarines ataviados con trajes tradicionales de colores vibrantes ejecutan una coreografía en un escenario con espectadores de fondo. (guelaguetza octava del Lunes del cerro )

La elección de este lugar busca facilitar el acceso de habitantes y visitantes, además de aprovechar un punto tradicional de reunión en el municipio para albergar una celebración que destaca por su colorido y participación comunitaria.

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Actividades, música y gastronomía en el festival

Entre los momentos más esperados se encuentra la megacalenda, un recorrido festivo acompañado por bandas de música, marmotas, mojigangas y monos de calenda que llenarán de alegría las calles cercanas al lugar donde se realizará el evento.

El programa también incluye presentaciones de danzas tradicionales de las ocho regiones de Oaxaca, música en vivo y un bazar con productos típicos como mezcal, café, moles, tlayudas y pan de yema.

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Durante los tres días, el corazón de Azcapotzalco se transformará en una pequeña Oaxaca, con trajes regionales, sonidos tradicionales y una amplia muestra de costumbres que han convertido a la Guelaguetza en una de las celebraciones culturales más importantes y queridas de México.