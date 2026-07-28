México
Agregar Infobae enGoogle

La Guelaguetza llega a la CDMX: conoce cuándo y dónde disfrutar la fiesta cultural de Oaxaca

El festival ofrecerá espacios para disfrutar de la cocina oaxaqueña, adquirir artesanías y recorrer un bazar con artículos representativos del estado

La Guelaguetza 2026 en la Ciudad de México
Guardar

La Ciudad de México se prepara para recibir una de las expresiones culturales más representativas del país con la llegada de la Guelaguetza 2026 a Azcapotzalco.

Durante tres días, el centro de esta alcaldía será sede de una celebración dedicada a las tradiciones oaxaqueñas, con actividades que combinarán música, danza, gastronomía, artesanías y el ambiente festivo que caracteriza a esta festividad.

PUBLICIDAD

“Este espacio se va a llenar de gastronomía, de tradición, de colores, de nuestra música, de nuestros trajes, de mucho amor, a nuestras tradiciones”, expresó la alcaldesa Nancy Núñez durante un video promocional.

El encuentro busca acercar al público capitalino a la riqueza cultural del estado mediante presentaciones artísticas y una amplia muestra de productos típicos de sus ocho regiones. El Jardín Hidalgo será el escenario principal de esta edición, donde se espera la participación de agrupaciones musicales, danzantes y personas artesanas que compartirán parte de su patrimonio cultural con las familias asistentes.

PUBLICIDAD

Además, la programación del festival contempla actividades para personas de todas las edades y pretende convertir a esta localidad en un punto de encuentro para quienes desean vivir la experiencia de la Guelaguetza sin salir de la capital.

¿Cuándo es la Guelaguetza 2026 en Azcapotzalco?

La alcaldesa de Azcapotzalco, Nancy Núñez informó que esta festividad 2026 se realizará del 31 de julio al 2 de agosto en el Jardín Hidalgo, uno de los espacios más emblemáticos de la demarcación.

Las actividades comenzarán a las 12:00 horas y concluirán a las 20:00 horas durante los tres días del festival. La sede concentrará las presentaciones artísticas, los recorridos festivos y la oferta gastronómica y artesanal prevista para esta edición.

Bailarines de folclore con trajes tradicionales y sombreros en un escenario. Hombres con ropa blanca, mujeres con faldas coloridas. Público de fondo
Bailarines ataviados con trajes tradicionales de colores vibrantes ejecutan una coreografía en un escenario con espectadores de fondo. (guelaguetza octava del Lunes del cerro )

La elección de este lugar busca facilitar el acceso de habitantes y visitantes, además de aprovechar un punto tradicional de reunión en el municipio para albergar una celebración que destaca por su colorido y participación comunitaria.

Actividades, música y gastronomía en el festival

Entre los momentos más esperados se encuentra la megacalenda, un recorrido festivo acompañado por bandas de música, marmotas, mojigangas y monos de calenda que llenarán de alegría las calles cercanas al lugar donde se realizará el evento.

El programa también incluye presentaciones de danzas tradicionales de las ocho regiones de Oaxaca, música en vivo y un bazar con productos típicos como mezcal, café, moles, tlayudas y pan de yema.

Durante los tres días, el corazón de Azcapotzalco se transformará en una pequeña Oaxaca, con trajes regionales, sonidos tradicionales y una amplia muestra de costumbres que han convertido a la Guelaguetza en una de las celebraciones culturales más importantes y queridas de México.

Temas Relacionados

GuelaguetzaOaxacaCiudad de MéxicoCDMXevento culturalmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Adolescentes desaparecidos en Jalisco estarían en Michoacán y Zacatecas, señalan autoridades

En una reunión entre funcionarios estatales y madres de los adolescentes desaparecidos les dieron esta información y señalaron que entre ellos no se conocían pero que todos habrían sido víctimas de reclutamiento forzado

Adolescentes desaparecidos en Jalisco estarían en Michoacán y Zacatecas, señalan autoridades

Atún rojo vs. atún claro: cuál tiene más mercurio y cuál más omega-3

Existen atunes enlatados que rebasan el límite de mercurio permitido en México y no todos aportan la misma cantidad de omega-3 según la especie

Atún rojo vs. atún claro: cuál tiene más mercurio y cuál más omega-3

“No gracias, América”: Cristo Navarrete, el joven portero de la Sub-20 que descartó a las Águilas por sus convicciones

Aunque fue buscado por el América desde los 12 años, Cristo Navarrete optó por continuar su desarrollo en Chivas

“No gracias, América”: Cristo Navarrete, el joven portero de la Sub-20 que descartó a las Águilas por sus convicciones

Buen Gobierno alerta: usan sus sellos y nombres falsos para pedir dinero

Los extorsionadores utilizan estos papeles para simular actuaciones legales y exigir dinero a particulares

Buen Gobierno alerta: usan sus sellos y nombres falsos para pedir dinero

Silvana Estrada lanza segunda fecha en el Auditorio Nacional tras agotar en preventa su primer show

La cantante veracruzana había asegurado que no habría segundo concierto porque se tomaría vacaciones, sin embargo, regresó para que ningún fan se quede fuera

Silvana Estrada lanza segunda fecha en el Auditorio Nacional tras agotar en preventa su primer show
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGR vincula a proceso a 10 personas por portación de armas y explosivos en Escuinapa, Sinaloa

FGR vincula a proceso a 10 personas por portación de armas y explosivos en Escuinapa, Sinaloa

Buen Gobierno alerta: usan sus sellos y nombres falsos para pedir dinero

Pagó colegiaturas con dinero del narco: pareja de líder de Los Cuinis se declaró culpable en EEUU

Con ferrotanques abandonados en Coahuila: así detectaron la red de huachicol fiscal en la que se implica a Ernesto Ruffo Appel

Autoridades capturan a Pedro Mendívil, exdirector de la Policía de Mexicali, por desaparición forzada

ENTRETENIMIENTO

Silvana Estrada lanza segunda fecha en el Auditorio Nacional tras agotar en preventa su primer show

Silvana Estrada lanza segunda fecha en el Auditorio Nacional tras agotar en preventa su primer show

Gala Montes explota contra quienes ahora apoyan a Mariana Echeverría: “Te quieren porque adelgazaste”

La Casa de los Famosos México 2026 hoy: los habitantes son sorprendidos con los primeros ‘bocinazos’

¿Dónde podría correr Harry Styles en CDMX y qué tan rápido necesitarías ir para alcanzarlo?

¿Cuánto cobra Aldo Rendón por cambiarte la imagen? Esto deberías ahorrar para contratarlo

DEPORTES

“No gracias, América”: Cristo Navarrete, el joven portero de la Sub-20 que descartó a las Águilas por sus convicciones

“No gracias, América”: Cristo Navarrete, el joven portero de la Sub-20 que descartó a las Águilas por sus convicciones

Andrea Becerra obtiene medalla de plata en el tiro con arco compuesto de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Guido Pizarro rompe con Tigres y renuncia a su cargo: ¿qué provocó su inesperada salida?

Liga MX: partidos de la jornada 3 que serán transmitidos por televisión abierta

¡Van por el oro! Matías Grande y Alejandra Valencia avanzan a la final de tiro con arco en Santo Domingo 2026