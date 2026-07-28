Jóvenes Construyendo el Futuro: paso a paso para inscribirte al apoyo en agosto y recibir más de 9 mil pesos mensuales

La infografía de Infobae detalla el calendario y criterios de priorización para el programa Jóvenes Construyendo el Futuro del Gobierno de México, con postulaciones en agosto de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Desde el próximo mes de agosto, Jóvenes Construyendo el Futuro habilitará su nueva etapa de vinculaciones para que jóvenes mexicanos entre 18 y 29 años, que actualmente no estudian ni trabajan, puedan inscribirse y acceder a una capacitación laboral de doce meses, recibiendo cada mes 9 mil 582 pesos y seguro médico del IMSS.

El registro se realiza en línea y permanece abierto de forma permanente, permitiendo que los interesados completen su información antes de la apertura oficial de postulaciones y así agilicen su acceso a uno de los centros de trabajo participantes.

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Esta iniciativa está dirigida a quienes buscan adquirir experiencia profesional y facilitar su ingreso al mercado laboral, priorizando a residentes de zonas con altos niveles de pobreza o discriminación, según fuentes oficiales.

Requisitos y perfil para acceder al apoyo en 2026

El programa está enfocado exclusivamente en jóvenes residentes de México que tengan entre 18 y 29 años al momento de su incorporación.

Solo pueden participar aquellos que no estén inscritos en ninguna institución educativa y no cuenten con empleo.

Para formalizar su inscripción, cada aspirante debe contar con una identificación oficial vigente, CURP y un comprobante de domicilio expedido en los últimos tres meses.

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En el caso de personas extranjeras, se solicita un documento migratorio que acredite su estancia legal en el país.

Quienes viven en municipios, colonias o localidades con altos índices de pobreza, marginación o discriminación tienen prioridad de acceso, conforme a los lineamientos publicados por el programa.

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Las postulaciones y la selección de centros de trabajo se focalizan según la disponibilidad de espacios en cada región.

El programa está enfocado exclusivamente en jóvenes residentes de México que tengan entre 18 y 29 años al momento de su incorporación. (Gobierno de México)

Proceso de registro en la plataforma oficial

El primer paso es ingresar al portal oficial y seleccionar la opción “Regístrate como aprendiz”.

La persona interesada debe completar sus datos generales, confirmar su información personal y ubicar con precisión su domicilio en el mapa interactivo de la plataforma.

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De acuerdo con las indicaciones, es obligatorio cargar una fotografía reciente que muestre el rostro descubierto y sin edición.

Además, el sistema requerirá aceptar una carta compromiso donde se declara bajo protesta de decir verdad que no se estudia ni trabaja en ese momento.

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Tras finalizar este proceso, el registro queda activo de manera permanente, permitiendo que el aspirante revise con anticipación los espacios disponibles para capacitación laboral durante el próximo periodo de vinculaciones en agosto.

Vinculación a centros de trabajo: cómo postularse y qué esperar

Una vez habilitado el periodo de postulaciones el 1 de agosto, los aprendices pueden consultar en la plataforma los centros de trabajo disponibles.

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Allí podrán elegir entre empresas, negocios, talleres, organizaciones e instituciones públicas acreditadas.

El aspirante debe postularse al espacio de su preferencia y contactar directamente al centro de trabajo para agendar un primer encuentro.

Tras realizar la solicitud, el centro de trabajo dispone de cuatro días naturales para aceptar o rechazar la postulación.

Si la respuesta es negativa o no hay respuesta en ese plazo, el sistema libera al aprendiz para que pueda buscar otra opción dentro de su zona.

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Este esquema favorece una selección ágil y transparente, asegurando que los jóvenes tengan la posibilidad de elegir el entorno de capacitación más adecuado a sus intereses y necesidades.

Jóvenes Construyendo el Futuro: guía para el registro digital y presencial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alternativas de registro en zonas rurales o con conectividad limitada

Para quienes no tienen acceso constante a internet, el programa cuenta con oficinas móviles que recorren comunidades de alta marginación o conectividad baja, facilitando el registro presencial.

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Las fechas y ubicaciones de estos módulos pueden consultarse en el sitio oficial.

Esta modalidad garantiza la inclusión de jóvenes que, por condiciones geográficas o socioeconómicas, podrían quedar excluidos de la convocatoria en línea.

Duración, beneficios y acreditación de habilidades

El apoyo económico mensual de 9 mil 582 pesos se entrega durante los doce meses de capacitación.

Además, los aprendices reciben un seguro médico del IMSS, con cobertura en enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo.

Al concluir el periodo de formación, cada participante obtiene un documento oficial que acredita las competencias y habilidades adquiridas.

Según datos de los organizadores, siete de cada diez egresados logran incorporarse a un empleo o actividad productiva al finalizar su ciclo en el programa.

Si el centro de trabajo no ofrece una contratación directa tras la capacitación, el programa pone a disposición un catálogo de opciones laborales para facilitar la inserción al mercado.

El apoyo económico mensual de 9 mil 582 pesos se entrega durante los doce meses de capacitación. (X/@JovconFuturo)

Proceso seguro y sin intermediarios

Es fundamental remarcar que el programa es público y gratuito.

Ningún servidor público, gestor o representante tiene autorización para solicitar pagos o cobros por el trámite o por la asignación de plazas.

Todo el proceso se realiza de forma directa y transparente a través de la plataforma digital o en los módulos móviles oficiales.

De esta manera, Jóvenes Construyendo el Futuro ofrece una oportunidad real para que jóvenes mexicanos sin empleo ni estudios accedan a capacitación profesional, obtengan un ingreso mensual y amplíen sus posibilidades de desarrollo laboral, con acompañamiento institucional y atención específica para los sectores más vulnerables de la población.