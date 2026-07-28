Pese a escándalo por audios, Harfuch agradece a Marina del Pilar por seguridad del Mundial 2026

El titular de la SSPC agradece a la mandataria de Baja California durante la entrega de reconocimientos del Plan Kukulkán, mientras ella mantiene silencio por un audio filtrado y un video con amenazas atribuidas a Jaime Bonilla

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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reconoció públicamente la participación de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, en el operativo de seguridad del Mundial 2026, durante la entrega de reconocimientos del Plan Kukulkán. El mensaje se dio en medio del silencio que la mandataria ha mantenido sobre el audio filtrado por Héctor de Mauleón y el video difundido por Luis Chaparro en el que el exgobernador Jaime Bonilla lanza expresiones amenazantes en su contra.

El reconocimiento oficial

Durante su intervención, García Harfuch explicó que el Plan Kukulkán se implementó “con instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum” e integró las capacidades de más de 20 dependencias del Gobierno de México en coordinación con autoridades estatales y municipales. El funcionario destacó que la fortaleza del operativo estuvo en la coordinación permanente entre las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, fiscalías y policías locales.

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En ese contexto, agradeció de manera directa a los gobernantes de los estados y ciudades sede: la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada; los gobernadores de Nuevo León y Jalisco; la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, y la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, por “todos los esfuerzos encabezados” durante el torneo.

El Plan Kukulkán, instruido por la presidenta Claudia Sheinbaum, movilizó a 124 mil efectivos y a mandos militares, a la Guardia Nacional y a labores de inteligencia para resguardar sedes, puertos y aeropuertos

Una operación de gran escala

De acuerdo con lo expuesto por Harfuch, en el operativo participaron más de 124 mil elementos de instituciones federales, estatales y municipales, distribuidos en Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo, Estado de México, Hidalgo y Baja California. El funcionario resaltó el papel de la Secretaría de la Defensa Nacional en la conducción operativa del plan, así como el de la Secretaría de Marina en el resguardo de puertos, costas y aeropuertos, y el del Centro Nacional de Inteligencia en tareas de monitoreo y ciberseguridad.

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También subrayó la labor de las policías estatales y municipales de las siete entidades sede, a quienes calificó como “indispensables” para las tareas de vialidad, control de multitudes y atención a visitantes. Citó además a Gabriela Cuevas al referirse a la coordinación de los 23 grupos técnicos que diseñaron los protocolos de protección para estadios e infraestructura estratégica.

El titular de la SSPC agradece a la mandataria de Baja California durante la entrega de reconocimientos del Plan Kukulkán, mientras ella mantiene silencio por un audio filtrado y un video con amenazas atribuidas a Jaime Bonilla

El contraste con la polémica

El reconocimiento a Marina del Pilar se da justo cuando la gobernadora enfrenta un doble frente mediático: por un lado, el audio difundido el 27 de julio por De Mauleón sobre un presunto exagente del FBI, identificado como Juan Sandoval, que habría sido contratado como asesor de la mandataria; por otro, el video en el que Bonilla, hoy legislador del PT, le dirige amenazas. Hasta el momento, ni la gobernadora ni su equipo se han pronunciado sobre ninguno de los dos materiales, y no existe confirmación oficial de cargos o procesos de extradición en su contra por parte de autoridades estadounidenses.

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