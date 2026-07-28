Beca Rita Cetina 2026: quién se inscribe primero, documentos, requisitos y todo lo que debes saber para la próxima convocatoria

La Beca Rita Cetina es un programa social dirigido a todos los estudiantes de escuelas públicas de nivel básico (X@BienestarEdu)

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Sin duda, uno de los programas más destacados por el gobierno de México ha sido la Beca Rita Cetina, una iniciativa que busca ayudar a todos los estudiantes de nivel básico que cursen en alguna escuela pública del país.

Desde el año pasado, Claudia Sheinbaum impulsó la política, cuya implementación ha seguido un esquema escalonado: en una primera etapa, se permitió la incorporación de alumnos de secundaria; en la convocatoria más reciente, se abrió el registro para niños de primaria; próximamente, el programa contemplará también a estudiantes de preescolar.

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La meta de la beca es evitar la deserción escolar y contribuir con un recurso monetario para que los beneficiarios puedan continuar y concluir sus estudios de forma satisfactoria.

El nuevo plazo permitirá a padres y tutores concluir el trámite y así ningún estudiante de secundaria quede fuera de este apoyo Crédito: X/@BecasBenito

¿Cuándo es el próximo registro a la Beca Rita Cetina y cómo incorporarse?

La Beca Rita Cetina abrirá inscripción en septiembre de 2026 y enfocará los primeros registros en estudiantes de secundaria que inician ciclo escolar. El proceso será digital y exige reunir documentos antes de que la plataforma oficial habilite el acceso.

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Para inscribir a un estudiante, el trámite exige contar con la CURP vigente de la persona tutora y del alumno, la Llave MX (cuenta de identidad digital), una identificación oficial, comprobante de domicilio reciente, correo electrónico y número de celular. Además, se debe tener la Clave del Centro de Trabajo (CCT) de la secundaria pública donde ingresará el alumno. La SEP indica que la CCT puede consultarse en la boleta de calificaciones, credencial escolar, en la dirección del plantel o mediante el sistema SIGED.

El registro se hará solo en el portal oficial también será para niños de primaria. El proceso inicia al ingresar con la cuenta Llave MX del tutor. Se suben los documentos, se capturan datos del estudiante y de la escuela, y se indica el grado y turno. La plataforma generará un comprobante con folio, que servirá para seguimiento.

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Detalles e impacto social del programa

La Beca Rita Cetina entrega un apoyo económico a los alumnos de secundaria de 1,900 pesos bimestrales a través de la tarjeta del Banco Bienestar. Además, cada padre de familia que tiene a más de un alumno registrado accede a 700 pesos adicionales por cada uno de ellos.

Cabe señalar que los padres de familia y tutores pueden tener hasta tres beneficiarios inscritos en el programa.

Pagos de la Beca Rita Cetina para alumnos de secundaria

1 alumno | 1,900 pesos

2 alumnos | 2 mil 600 pesos

3 alumnos | 3 mil 300

Las tarjetas Bienestar para alumnos de primaria que se registraron a la Beca Rita Cetina comenzaron a distribuirse desde el mes pasado (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a los niños de primaria que están por recibir su primer pago, la beca les entregará a cada uno un recurso de 2 mil 500 pesos para el apoyo de uniformes y útiles escolares. El dinero se entregará de forma directa y sin intermediarios cada año antes de que inicie el ciclo escolar.

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Pagos de la Beca Rita Cetina para alumnos de secundaria

1 alumno | 2 mil 500 pesos

2 alumnos | 5 mil pesos

3 alumnos | 7 mil 500 pesos

Para quienes participan en la Beca Rita Cetina, perder el folio de registro puede dificultar el seguimiento del trámite (Gobierno de México)

Próximo pago de la beca

Los alumnos de continuidad en el programa de apoyos económicos experimentarán una pausa en la recepción de recursos durante el periodo vacacional. Tras haber recibido la última dispersión en junio, deberán esperar hasta octubre para obtener el siguiente pago.

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Este esquema responde a la estructura del programa, que no contempla transferencias en los meses de julio ni agosto, coincidiendo con el receso escolar. La medida afecta exclusivamente a quienes ya forman parte del padrón desde ciclos previos, manteniéndose la regularidad de pagos una vez retomadas las actividades educativas.

En contraste, las autoridades educativas informaron que los nuevos alumnos de primaria sí recibirán su primer apoyo económico antes del inicio del próximo ciclo escolar. El recurso se entregará en agosto, aunque la fecha precisa aún no ha sido anunciada oficialmente.

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