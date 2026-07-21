México

Hallan a mujer trans sin vida en Unidad Habitacional de Coyoacán: Fiscalía de CDMX investiga caso

El caso, clasificado como feminicidio por las autoridades, ha generado preocupación entre colectivos y defensores de derechos humanos, quienes demandan una investigación transparente y el pleno reconocimiento de la identidad de la víctima

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Varias cintas amarillas con el texto negro "ESCENA DEL CRIMEN" cruzadas sobre una puerta blanca con picaporte oscuro y pintura desgastada.
Una cinta amarilla con la inscripción "ESCENA DEL CRIMEN" cruza una puerta blanca dañada en una habitación con iluminación tenue, indicando un área restringida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Abiel García Velazco, de 58 años, fue hallada sin vida el 19 de julio de 2026 al interior de su departamento en la Unidad Habitacional Infonavit Piloto, en la colonia Piloto Culhuacán, de la alcaldía Coyoacán. Su hermana Basti llegó al inmueble de la Plaza Tezcatlipoca tras varios días sin lograr comunicarse con ella, y la encontró con sangre en el rostro y amordazada. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) abrió una carpeta de investigación clasificada como “feminicidio por otras causas”.

El último contacto que la familia tuvo con Abiel fue el 15 de julio. La hermana de la víctima declaró que Abiel ejercía el trabajo sexual en un hotel ubicado sobre Calzada de Tlalpan, en la colonia Parque San Andrés.

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El hallazgo en la Unidad Habitacional Infonavit Piloto

De acuerdo con los primeros reportes, los paramédicos del ERUM arribaron al departamento y confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales. Los policías acordonaron la vivienda para facilitar el acceso a peritos y agentes de la Policía de Investigación, quienes comenzaron con la recolección de pruebas.

El caso fue difundido por el periodista Carlos Jiménez, conductor del segmento C4 en Alerta del noticiero Telediario, quien publicó una fotografía de la entrada al departamento. El reporte situó el domicilio en la zona cercana a la avenida Canal Nacional, en los límites con la alcaldía Iztapalapa.

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Una cinta amarilla con la frase "Escena del crimen" cruzada en primer plano, con manchas oscuras y marcadores numerados en el suelo.
Una cinta amarilla con la leyenda "Escena del crimen" acordonó el suelo de una casa donde se observan manchas y marcadores de evidencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no ha emitido un informe sobre los motivos del crimen, ni ha identificado o detenido a algún responsable. La investigación se clasificó como “feminicidio por otras causas”, una figura que organizaciones civiles cuestionan porque puede dificultar el reconocimiento pleno de la identidad de género de las víctimas.

Jey Fernández, cofundadora del Observatorio de Transfeminicidios de la Asamblea Nacional Trans y No Binarie en México, advierte que las fiscalías filtran a la prensa solo lo que les interesa. Según la activista, existe un “borrado a su identidad” desde el llamado policial de primeros respondientes hasta el personal forense.

“Estamos ante una ola de desinformación generada por el Estado en que clasifica a las compañeras como ‘masculino’, y sus muertes violentas como ‘homicidio’”, denunció Fernández. El observatorio identifica este patrón como un “blackout informativo” que parte de las propias instituciones de justicia.

Las cifras de violencia transfeminicida en México durante 2025

Las mujeres trans concentraron el 58.3 por ciento de los asesinatos de personas LGBT+ registrados en México durante 2025, según datos del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT+. De las 60 personas de la comunidad LGBT+ asesinadas ese año, 35 fueron mujeres trans.

Cinta amarilla con la palabra 'PRECAUCIÓN' en negro cruzando una superficie de asfalto gris, delimitando un área.
Cinta de precaución amarilla con la palabra 'PRECAUCIÓN' en letras negras delimita una zona acordonada sobre asfalto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a la distribución geográfica de los cuerpos hallados, seis víctimas fueron encontradas en vías públicas, otras seis en espacios de trabajo, cinco en terrenos baldíos y cuatro en campos y domicilios propios. Puebla encabezó la estadística nacional con siete casos, seguida de Veracruz y Guanajuato, con seis homicidios cada una.

La organización Intersecta documentó en cinco años de investigación que a 5 de cada 10 mujeres trans asesinadas en México les arrebatan la vida con un arma de fuego. El informe de Letra S, Sida, Cultura y Vida Cotidiana AC señaló que la tasa de asesinatos equivale a 23,7 víctimas por cada 100 mil mujeres trans en el país.

El patrón de violencia que documentan los activistas

Fernández identificó en 2026 ataques contra mujeres trans emprendedoras, en particular dueñas de salones de belleza donde el “cobro de piso” por parte del crimen organizado aparece como un factor de riesgo adicional. Las mujeres que ejercen el trabajo sexual en calle y las que tienen negocios propios son las más expuestas, según el observatorio.

La activista también señaló un patrón de “ejecuciones públicas” con una saña particular: los agresores vacían las cargas completas de sus armas sobre los cuerpos de las víctimas. Para Fernández, esa acción “es un mensaje contundente de odio que excede el simple homicidio”.

Primer plano de cinta amarilla 'NO PASE POLICÍA' en el suelo mojado de una calle oscura con hojas secas. Luces rojas y azules de vehículos policiales difuminadas al fondo.
Una cinta policial amarilla con la inscripción 'No Pase Policía' y luces de emergencia al fondo señala una zona de investigación en una calle mojada de México tras el asesinato de un agente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las principales formas de violencia documentadas incluyen armas de fuego, golpes y tortura. En el caso de Abiel García Velazco, las condiciones en que fue hallado el cuerpo —amordazado y con sangre en el rostro— son consistentes con ese patrón.

La invisibilidad institucional como obstáculo para la justicia

El Observatorio de Transfeminicidios advierte que la clasificación errónea del género de las víctimas en los registros oficiales impide dimensionar la magnitud real del problema. Esa práctica, según Fernández, convierte en cifra oscura una parte significativa de los transfeminicidios en el país.

En el periodo 2020–2024, organizaciones como Letra S, el Observatorio Nacional Contra los Crímenes de Odio y Soy Humano AC documentaron más de 390 asesinatos de personas LGBT+ en México. El Estado mexicano no cuenta con un registro oficial de crímenes de odio por identidad o expresión de género, por lo que la evidencia depende del monitoreo de organizaciones comunitarias.

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