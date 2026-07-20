Pagos Pensión Mujeres Bienestar 2026: quiénes reciben su dinero del lunes 20 al viernes 24 de julio

Este video presenta el calendario de pagos correspondiente al bimestre julio-agosto de 2026. Detalla las fechas de depósito para los beneficiarios de programas como Adultos Mayores, Personas con Discapacidad, Madres Trabajadoras y Mujeres Bienestar. (YouTube/ @programasparaelbienestar)
Esta semana, mujeres beneficiarias con apellidos que inician en M, N, Ñ, O, P, Q y R reciben su depósito de la Pensión Mujeres Bienestar correspondiente al bimestre julio-agosto 2026.
El pago, de 3,100 pesos mexicanos bimestrales, llega directo a la tarjeta del Banco del Bienestar según el calendario oficial organizado por la primera letra del primer apellido de cada beneficiaria, sin intermediarios ni trámite adicional.
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El programa cubre a mujeres de 60 a 64 años en las 32 entidades federativas.
El lunes 6 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, presentaron formalmente el calendario de pagos correspondiente a los meses de julio y agosto en la conferencia mañanera del 6 de julio.
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Ramírez Amaya explicó que el esquema por letra inicial permite a cada mujer saber con anticipación el día exacto de su depósito, lo que elimina incertidumbre y facilita la organización en el hogar.
Calendario de pago de la semana de lunes 20 al viernes 24 de julio
El programa no exige historial laboral ni afiliación a ningún sistema de seguridad social, y está disponible para mujeres con nacionalidad mexicana que residan en el país.
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El lunes 20 de julio corresponde a las beneficiarias cuyo primer apellido inicia con M, que reciben su pago en continuidad con el viernes 17. El martes 21 es el turno de quienes tienen apellidos con N, Ñ u O.
El miércoles 22 toca a las letras P y Q. El jueves 23 y el viernes 24 están asignados a la letra R. Con eso, la semana del 20 al 24 de julio concentra cinco de las letras pendientes del calendario bimestral.
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El depósito inició el 6 de julio y cierra el 29
El proceso arrancó el pasado 6 de julio con la letra A. Desde entonces, el calendario avanza letra por letra hasta el miércoles 29 de julio, fecha destinada a quienes tienen apellidos que inician con W, X, Y o Z.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la inversión social del gobierno federal supera el billón de pesos en 2026.
Solo entre enero y julio, el gasto destinado a la Pensión Mujeres Bienestar y a la Pensión Adultos Mayores asciende a 378 mil 817 millones de pesos mexicanos, con un padrón de 16 millones 571 mil 522 personas beneficiadas, según datos de la Secretaría de Bienestar.
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Cómo consultar el saldo y dónde cobrar el pago
El recurso se deposita sin intermediarios. La aplicación móvil gratuita del Banco del Bienestar, disponible para Android e iOS, permite consultar saldo y movimientos desde el celular.
Quienes prefieran atención presencial pueden acudir a los cajeros automáticos de la institución con su tarjeta.
La Secretaría de Bienestar recomienda a las beneficiarias mantenerse informadas a través de los canales institucionales para resolver cualquier duda sobre el calendario o el procedimiento de cobro.
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Requisitos para incorporarse al programa Pensión Mujeres Bienestar
El trámite de registro es gratuito y se realiza en los Módulos de Bienestar oficiales.
Los documentos que se deben presentar en original y copia son: acta de nacimiento, identificación oficial vigente, CURP, comprobante de domicilio no mayor a seis meses y teléfono de contacto.
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En casos de fuerza mayor, una persona auxiliar puede realizar el trámite con los mismos documentos.
La dependencia advierte que ninguna persona u organización puede cobrar por gestionar el acceso a la pensión ni condicionarla a filiación política alguna.
Qué pasa al cumplir 65 años
Las beneficiarias que cumplan 65 años se incorporan automáticamente a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, cuyo monto bimestral es de 6,400 pesos mexicanos, equivalente a 38 mil 400 pesos mexicanos al año.
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El cambio ocurre sin trámites adicionales y sin necesidad de acudir a ningún módulo, según lo establecido por la Secretaría de Bienestar.
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