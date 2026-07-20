Pagos Pensión Mujeres Bienestar 2026: quiénes reciben su dinero del lunes 20 al viernes 24 de julio

Este video presenta el calendario de pagos correspondiente al bimestre julio-agosto de 2026. Detalla las fechas de depósito para los beneficiarios de programas como Adultos Mayores, Personas con Discapacidad, Madres Trabajadoras y Mujeres Bienestar. (YouTube/ @programasparaelbienestar)

Esta semana, mujeres beneficiarias con apellidos que inician en M, N, Ñ, O, P, Q y R reciben su depósito de la Pensión Mujeres Bienestar correspondiente al bimestre julio-agosto 2026.

El pago, de 3,100 pesos mexicanos bimestrales, llega directo a la tarjeta del Banco del Bienestar según el calendario oficial organizado por la primera letra del primer apellido de cada beneficiaria, sin intermediarios ni trámite adicional.

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El programa cubre a mujeres de 60 a 64 años en las 32 entidades federativas.

El programa no requiere historial laboral ni afiliación previa a ningún sistema de seguridad social. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El lunes 6 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, presentaron formalmente el calendario de pagos correspondiente a los meses de julio y agosto en la conferencia mañanera del 6 de julio.

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Ramírez Amaya explicó que el esquema por letra inicial permite a cada mujer saber con anticipación el día exacto de su depósito, lo que elimina incertidumbre y facilita la organización en el hogar.

La presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, presentaron el calendario oficial durante la conferencia mañanera del 6 de julio de 2026. (Crédito: Presidencia)

Calendario de pago de la semana de lunes 20 al viernes 24 de julio

El programa no exige historial laboral ni afiliación a ningún sistema de seguridad social, y está disponible para mujeres con nacionalidad mexicana que residan en el país.

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El lunes 20 de julio corresponde a las beneficiarias cuyo primer apellido inicia con M, que reciben su pago en continuidad con el viernes 17. El martes 21 es el turno de quienes tienen apellidos con N, Ñ u O.

Un programa de pagos para mujeres mexicanas sin historial laboral asigna las fechas de cobro del 20 al 24 de julio según la letra inicial del primer apellido, M, N, Ñ, O, P, Q y R. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El miércoles 22 toca a las letras P y Q. El jueves 23 y el viernes 24 están asignados a la letra R. Con eso, la semana del 20 al 24 de julio concentra cinco de las letras pendientes del calendario bimestral.

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El depósito inició el 6 de julio y cierra el 29

El proceso arrancó el pasado 6 de julio con la letra A. Desde entonces, el calendario avanza letra por letra hasta el miércoles 29 de julio, fecha destinada a quienes tienen apellidos que inician con W, X, Y o Z.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la inversión social del gobierno federal supera el billón de pesos en 2026.

El calendario bimestral julio-agosto arrancó el 6 de julio con la letra A y cierra el 29 de julio con las letras W, X, Y y Z. (Imagen Ilustrativa Gobierno de México)

Solo entre enero y julio, el gasto destinado a la Pensión Mujeres Bienestar y a la Pensión Adultos Mayores asciende a 378 mil 817 millones de pesos mexicanos, con un padrón de 16 millones 571 mil 522 personas beneficiadas, según datos de la Secretaría de Bienestar.

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El monto bimestral de la Pensión Mujeres Bienestar es de 3,100 pesos mexicanos, lo que equivale a 18,600 pesos mexicanos al año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo consultar el saldo y dónde cobrar el pago

El recurso se deposita sin intermediarios. La aplicación móvil gratuita del Banco del Bienestar, disponible para Android e iOS, permite consultar saldo y movimientos desde el celular.

Quienes prefieran atención presencial pueden acudir a los cajeros automáticos de la institución con su tarjeta.

La infografía detalla las opciones para consultar el saldo y cobrar la Pensión Mujeres Bienestar mediante la aplicación del Banco del Bienestar o cajeros automáticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Bienestar recomienda a las beneficiarias mantenerse informadas a través de los canales institucionales para resolver cualquier duda sobre el calendario o el procedimiento de cobro.

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Requisitos para incorporarse al programa Pensión Mujeres Bienestar

El trámite de registro es gratuito y se realiza en los Módulos de Bienestar oficiales.

Los documentos que se deben presentar en original y copia son: acta de nacimiento, identificación oficial vigente, CURP, comprobante de domicilio no mayor a seis meses y teléfono de contacto.

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Esta semana cobran las beneficiarias con apellidos que inician en M, N, Ñ, O, P, Q y R, del lunes 20 al viernes 24 de julio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En casos de fuerza mayor, una persona auxiliar puede realizar el trámite con los mismos documentos.

La dependencia advierte que ninguna persona u organización puede cobrar por gestionar el acceso a la pensión ni condicionarla a filiación política alguna.

Qué pasa al cumplir 65 años

Las beneficiarias que cumplan 65 años se incorporan automáticamente a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, cuyo monto bimestral es de 6,400 pesos mexicanos, equivalente a 38 mil 400 pesos mexicanos al año.

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Al cumplir 65 años, el apoyo sube a 6,400 pesos mexicanos bimestrales sin necesidad de realizar trámites adicionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cambio ocurre sin trámites adicionales y sin necesidad de acudir a ningún módulo, según lo establecido por la Secretaría de Bienestar.