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Pensiones del Bienestar 2026: cómo van los pagos y quiénes faltan de recibir el dinero

El calendario oficial, difundido por la Secretaría de Bienestar, determina las fechas exactas de depósito según la primera letra de la CURP

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El pago de las Pensiones del Bienestar correspondiente al bimestre julio-agosto avanza de forma escalonada para más de 12 millones de beneficiarios en México
El pago de las Pensiones del Bienestar correspondiente al bimestre julio-agosto avanza de forma escalonada para más de 12 millones de beneficiarios en México

El pago de las Pensiones del Bienestar correspondiente al bimestre julio-agosto avanza de forma escalonada para más de 12 millones de beneficiarios en México. El calendario oficial, difundido por la Secretaría de Bienestar, determina las fechas exactas de depósito según la primera letra de la CURP, con el objetivo de evitar aglomeraciones y garantizar la entrega directa de los recursos. Hasta este 16 de julio de 2026, miles de personas adultas mayores ya recibieron el apoyo, pero aún restan beneficiarios por cobrar en los próximos días.

Con montos que alcanzan 6,400 pesos para las personas adultas mayores y depósitos de 3,010 pesos para Mujeres Bienestar, el operativo de pagos comenzó el lunes 6 de julio. Los recursos llegan a la tarjeta del Bienestar sin intermediarios, lo que elimina retrasos y reduce riesgos de manejo de efectivo. Para quienes tienen dudas sobre la disponibilidad del dinero, la aplicación móvil del Banco del Bienestar y los cajeros automáticos permiten consultar saldos y movimientos de manera segura y gratuita.

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La presidenta Claudia Sheinbaum pronuncia un discurso en un evento público

El calendario marca quién ya cobró y quién está pendiente

La distribución de los depósitos se realiza en dos bloques principales. En la primera parte, los pagos correspondieron a quienes tienen la CURP iniciando con las letras A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K y L, cubriendo del 6 al 16 de julio.

Según lo establecido por el calendario oficial, las personas con inicial M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W,| X, Y y Z recibirán el recurso entre el 17 y el 29 de julio. La Secretaría de Bienestar señala que la consulta del calendario es esencial para evitar acudir antes de tiempo a las sucursales o cajeros.

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Leticia Ramírez, titular de la Secretaría, recomienda a los beneficiarios revisar el calendario oficial antes de acudir a retirar el dinero. Quienes no utilizan aplicaciones pueden verificar físicamente su saldo en los cajeros del Banco del Bienestar insertando su tarjeta y siguiendo las instrucciones del sistema. El acceso a estos servicios está diseñado para proteger la información personal de cada usuario.

CALENDARIO DE PAGOS

  • A: Lunes 6 de julio
  • B: Martes 7 de julio
  • C: Miércoles 8 y jueves 9 de julio
  • D, E, F: Viernes 10 de julio
  • G: Lunes 13 y martes 14 de julio
  • H, I, J, K: Miércoles 15 de julio
  • L: Jueves 16 de julio
  • M: Viernes 17 y lunes 20 de julio
  • N, Ñ, O: Martes 21 de julio
  • P, Q: Miércoles 22 de julio
  • R: Jueves 23 y viernes 24 de julio
  • S: Lunes 27 de julio
  • T, U, V: Martes 28 de julio
  • W, X, Y, Z: Miércoles 29 de julio
Hombre mayor con chaqueta beige se inclina en un mostrador de banco, mostrando una tarjeta. Una cajera de uniforme verde lo atiende detrás de una mampara de cristal. El logo del Banco del Bienestar es visible al fondo.
En una sucursal del Banco del Bienestar, un anciano mexicano sostiene su tarjeta Bienestar con incertidumbre mientras es atendido por una cajera de expresión seria, reflejando las dificultades en la atención al cliente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de las personas que no han recibido el depósito, la dependencia pide esperar a la fecha asignada conforme al calendario. En caso de dudas o inconsistencias, se recomienda comunicarse a los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar o acudir directamente a los módulos de atención.

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Montos y programas activos en 2026

Durante este bimestre se entregan recursos a cuatro programas sociales: Pensión Adultos Mayores, Pensión Personas con Discapacidad, Pensión Mujeres Bienestar y el programa Madres Trabajadoras. Los montos varían según el programa: 6,400 pesos para adultos mayores, 3,300 pesos para personas con discapacidad, 3,010 pesos para Mujeres Bienestar y 1,650 pesos para la mayoría de Madres Trabajadoras.

La dispersión de los pagos busca garantizar que el dinero llegue seguro y sin demoras. Todo el proceso se realiza mediante la tarjeta del Bienestar para reducir los riesgos de manipulación de efectivo o robo. La Secretaría de Bienestar reitera que no existen intermediarios ni gestores autorizados para entregar el apoyo.

Pensión del Bienestar
CIUDAD DE MÉXICO, 30DICIEMBRE2024.- Las tarjetas del Banco del Bienestar cuentan con nuevo diseño y ahora tienen la imagen del actual Gobierno de México, caracterizada por la figura de la joven mexicana. Así lo informó la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en su conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”. Los plásticos están destinados para los nuevos beneficiarios de los Programas para el Bienestar: en enero para las beneficiarias de Pensión Mujeres Bienestar y en febrero para la nueva beca universal “Rita Cetina Gutiérrez”. FOTO: BIENESTAR7CUARTOSCURO.COM

El operativo de pagos continuará durante las próximas dos semanas, hasta cubrir la totalidad de beneficiarios inscritos. Quienes enfrenten problemas con el depósito o tengan dudas sobre el monto recibido deben consultar únicamente los canales oficiales. El calendario y las herramientas digitales permiten a millones de personas organizar sus finanzas y acceder a los recursos de manera segura este 2026.

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