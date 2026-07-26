Huracán Genevieve evoluciona a categoría 3: sistema reforzará lluvias muy fuertes en el occidente de México

Vista de Genevieve, en agosto de 2020, desde la Estación Espacial Internacional. Foto: Especial (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó la mañana de este domingo 26 de julio que Genevieve evolucionó a huracán categoría 3, consolidándose como un ciclón mayor mientras avanza sobre aguas del océano Pacífico.

De acuerdo con el organismo, el fenómeno se mantiene lejos del territorio nacional y, por el momento, no representa un impacto directo sobre las costas mexicanas. Sin embargo, sus desprendimientos nubosos favorecerán condiciones para lluvias de consideración en entidades del occidente del país.

PUBLICIDAD

¿Dónde se encuentra el huracán Genevieve?

En su aviso de las 09:15 horas, el SMN detalló que el centro de Genevieve se localizaba a 825 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima.

🌀Genevieve, huracán de categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, se localiza a 825 km al suroeste de Manzanillo, #Colima.

🌀Los desprendimientos nubosos del sistema reforzarán la probabilidad de #Lluvias muy fuertes en el occidente de #México. pic.twitter.com/5PlAdL1Jcy — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 26, 2026

El ciclón presenta las siguientes características:

Categoría 3 en la escala Saffir-Simpson .

Vientos máximos sostenidos: 195 km/h.

Rachas: 215 km/h.

Desplazamiento: hacia el oeste-noroeste a 26 km/h.

Presión mínima central: 963 hectopascales (hPa).

El organismo meteorológico prevé que el sistema continúe intensificándose durante las próximas horas mientras permanece sobre aguas abiertas del Pacífico.

Genevieve reforzará lluvias en el occidente de México

Aunque el huracán no se dirige hacia territorio mexicano, el SMN explicó que sus desprendimientos nubosos reforzarán la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente del país.

PUBLICIDAD

Estas precipitaciones podrían presentarse de manera intermitente y acompañarse de tormentas eléctricas, por lo que las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y de Protección Civil.

Hasta el momento, el organismo no ha emitido zonas de prevención o vigilancia por efectos directos del ciclón sobre las costas nacionales.

Trayectoria del huracán Genevieve?

El pronóstico oficial indica que Genevieve seguirá desplazándose mar adentro con dirección oeste-noroeste.

Durante este domingo y buena parte del lunes, el sistema podría fortalecerse hasta categoría 4, manteniéndose a más de 800 kilómetros de las costas de Jalisco y posteriormente del sur de Baja California Sur.

PUBLICIDAD

Posteriormente comenzará un debilitamiento gradual:

26 y 27 de julio: posible huracán categoría 4 .

28 y 29 de julio: regresaría a categoría 3 .

30 de julio: descendería a categoría 2 .

31 de julio: se degradaría a categoría 1, mientras continúa alejándose de México.

¿Qué significa que un huracán sea categoría 3?

Los huracanes de categoría 3 son considerados huracanes mayores dentro de la escala Saffir-Simpson.

Estos sistemas registran vientos sostenidos de entre 178 y 208 km/h, capaces de provocar daños estructurales importantes en construcciones, caída de árboles, afectaciones prolongadas al suministro eléctrico y condiciones marítimas extremadamente peligrosas.

PUBLICIDAD

En el caso de Genevieve, aunque sus vientos ya corresponden a esta categoría, el SMN enfatiza que el ciclón permanece lejos de las costas nacionales, por lo que el principal efecto previsto para México será el incremento de nubosidad y lluvias en el occidente del territorio nacional.

¿Qué dice el Centro Nacional de Huracanes sobre Genevieve?

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) coincide con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) al señalar que Genevieve se ha convertido en un huracán mayor de categoría 3 y que continuará fortaleciéndose mientras avanza sobre el océano Pacífico, lejos de las costas mexicanas.

PUBLICIDAD

El organismo explicó que las imágenes satelitales muestran una rápida mejoría en la estructura del ciclón. El ojo del huracán se ha definido con mayor claridad y la convección intensa prácticamente rodea todo el sistema, características típicas de un fenómeno en proceso de intensificación. Por ello, el NHC elevó la intensidad inicial a 195 km/h (120 mph), clasificándolo oficialmente como un huracán mayor.

Los meteorólogos estadounidenses prevén que Genevieve alcance su máxima intensidad durante las próximas horas antes de iniciar un debilitamiento gradual a mediados de la próxima semana. Además, destacan que el sistema continuará desplazándose en dirección oeste-noroeste, siguiendo una trayectoria paralela a la costa del Pacífico mexicano y sin representar, por ahora, una amenaza de impacto directo sobre tierra.

PUBLICIDAD

No obstante, el NHC advirtió que el ciclón ya está generando marejadas que afectan el litoral del suroeste de México y que dichas condiciones podrían extenderse hacia el sur de la península de Baja California entre la noche del domingo y el lunes. Estas marejadas pueden provocar oleaje peligroso y corrientes de resaca con riesgo para la vida, por lo que recomendó a la población mantenerse atenta a las indicaciones de las autoridades locales y evitar ingresar al mar en las zonas afectadas.