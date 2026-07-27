México
GoogleAgregar Infobae en Google

Caso Dafne Zapata: así fue la audiencia contra el director de la Academia Militarizada Doenitz y Estrellita “N” en medio del silencio

El proceso en su contra continuará este jueves 30 de julio luego de que la defensa solicitó que se ampliara el término constitucional

Joven Dafne Zapata en primer plano con tirantes dentales, fondo desenfocado de la entrada de la Academia Militarizada de Marina Doenitz, foto de Karl Dönitz.
Dafne Zapata aparece en primer plano con la entrada de la Academia Militarizada de Marina Doenitz desenfocada en el fondo y una fotografía de Karl Dönitz en blanco y negro en la esquina superior derecha. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La audiencia en contra de Estrellita “N”, encargada de los alumnos dentro de la Academia Militarizada Marina Doenitz, así como del director, Jorge Luis “N”, se realizó este domingo a puerta cerrada y tuvo una duración de más de 16 horas con cuatro recesos en medio del proceso que enfrentan por su presunta responsabilidad en el feminicidio de Dafne Zapata.

Al salir de la diligencia, la abogada de la familia de la adolescente de 13 años, Lizeth Alejandra Flores García, informó a medios de comunicación que la jueza de control del Centro Integral de Justicia de Altamira, Tamaulipas, les indicó que no brindaran detalles acerca de lo ocurrido para no afectar el debido proceso.

PUBLICIDAD

“Me gustaría precisarles que la jueza de Control realizó, estableció y nos precisó que nos abstengamos de divulgar información de lo acontecido en la audiencia, toda vez que esto podría afectar el debido proceso, la investigación, el proceso penal y a las demás partes involucradas”, explicó.

Audiencia continuará este jueves para determinar si son vinculados a proceso

Sin embargo, dijo que la defensa de Jorge Luis “N” y Estrellita “N” solicitaron la ampliación del plazo constitucional de 72 a 144 horas, por lo que será este jueves 30 de julio a las 09:00 horas que se realice la continuación de la audiencia inicial para determinar si son vinculados a proceso o no.

PUBLICIDAD

Ficha de detención Jorge Luis N feminicidio Dafne Tamaulipas
Jorge Luis "N" fue detenido por el feminicidio Dafne Tamaulipas. (especial)

Sobre la medida cautelar que se le impuso a los detenidos, la abogada tampoco brindó mayor información debido a la precisión de la jueza de control.

Cabe señalar que fue Jorge Luis “N” el primero en ser detenido la noche del sábado por su probable implicación en la muerte de Dafne Zapata, quien de acuerdo con la necropsia realizada por la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas falleció a causa de asfixia por sumersión.

Horas después, poco después de la medianoche, Estrellita “N” fue detenida en Altamira por su presunta implicación en el feminicidio de la adolescente, ocurrido el pasado 16 de julio al interior de la institución y cuando se encontraba bajo su supervisión.

Con esto suman tres detenidos por el caso, luego de que las autoridades arrestaron a Danna Yanina “N”, joven de 18 años identificada como exalumna del plantel. Sus familiares han denunciado que se le está confundiendo con una sobrina de Estrellita “N” que sí tendría responsabilidad dentro de los actos que se cometían en la academia militarizada, por lo que incluso han pedido ayuda a la madre de Dafne, Alejandra Quintos, para que sea liberada.

Funeral de Dafne Zapata luego de morir dentro de las instalaciones de la Academia Militarizada Marina Doenitz. (Crédito: Facebook | Alejandra Quintozz)
Funeral de Dafne Zapata luego de morir dentro de las instalaciones de la Academia Militarizada Marina Doenitz. (Crédito: Facebook | Alejandra Quintozz)

Desde que se dio a conocer la muerte de la adolescente, quien solo estuvo cuatro días en un campamento de verano dentro de la academia militarizada, tanto Jorge Luis “N” como Estrellita “N” sostuvieron que Dafne Zapata se desvaneció mientras se bañaba y ya no respondió, pero su versión contradice los resultados de la necropsia.

Alejandra Quintos señaló a Estrellita “N” como la principal responsable de los cuidados de los adolescentes dentro de la academia militarizada, ya que era la encargada de brindarle información acerca del estado de su hija por llamadas o mensajes.

De acuerdo con la mujer, durante los cuatro días recibió reportes en los que Estrellita “N” le dijo que su hija vomitaba la comida que no le gustaba, que había sufrido una caída y se había pegado en la cara, así como que había sido llevada con un médico y que se encontraba bien.

La noche del 16 de julio, la madre de Dafne fue notificada de un malestar que su hija presentaba y de su traslado a un médico; sin embargo, horas después Estrellita “N” le llamó y le dijo que debía ir a la academia porque su hija se había desvanecido en el baño.

Durante la llamada, le pasó el teléfono a una persona que no se identificó, quien le dijo que la joven ya no tenía signos vitales y había muerto.

La joven de 18 años, que presuntamente está involucrada en el homicidio de Dafne Zapata Quintos, sería exalumna y auxiliar de la Academia Militarizada de Marina Doenitz. (Redes sociales)
La joven de 18 años, que presuntamente está involucrada en el homicidio de Dafne Zapata Quintos, sería exalumna y auxiliar de la Academia Militarizada de Marina Doenitz. (Redes sociales)

Alejandra Quintos también mencionó que durante una conversación la mujer le dijo que tuvo que bañar a Dafne debido a los malestares que presentó; una acción que realizó sin su consentimiento al tratarse de una menor de edad.

En el caso de Danna Yanina “N”, este lunes será reanudada la audiencia luego de que se aplazó debido a que no asistieron los testigos, por lo que será en las próximas horas que se conozca si será vinculada a proceso por este caso.

Temas Relacionados

Dafne Zapata QuintosAcademia Militarizada DoenitzTamaulipasCiudad MaderoDetenidosfeminicidiomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 27 de julio: México niega ataque contra Milei

La mandataria mexicana informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 27 de julio: México niega ataque contra Milei

La Casa de los Famosos México 2026: los seis participantes que ya se coronaron como los galanes de la temporada

Los seguidores del reality ya comenzaron a elegir a sus favoritos, mientras una figura inesperada se roba la conversación entre los internautas

La Casa de los Famosos México 2026: los seis participantes que ya se coronaron como los galanes de la temporada

Dólar hoy en México: cotización de apertura del 27 de julio

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar hoy en México: cotización de apertura del 27 de julio

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 27 de julio: capturan en CDMX a dos sospechosos del asesinato de dos hombres en La Magdalena Contreras

Los detenidos fueron ubicados en la alcaldía Iztapalapa con un arma de fuego y 26 dosis de aparente marihuana, tras un seguimiento realizado con cámaras del C2

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 27 de julio: capturan en CDMX a dos sospechosos del asesinato de dos hombres en La Magdalena Contreras

Gala Montes despotrica contra Mario Bezares y Eleazar Gómez recordando sus pasados en prisión: “El encierro”

La polémica actriz ironizó sobre la experiencia de ambos con el “encierro”, haciendo referencia directa a sus antecedentes en prisión y su participación en realities de aislamiento

Gala Montes despotrica contra Mario Bezares y Eleazar Gómez recordando sus pasados en prisión: “El encierro”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sheinbaum descarta autenticidad del video atribuido a Los Mayos en el que amenazan al gobernador en Zacatecas: “Ni la voz coincide”

Sheinbaum descarta autenticidad del video atribuido a Los Mayos en el que amenazan al gobernador en Zacatecas: “Ni la voz coincide”

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 27 de julio: capturan en CDMX a dos sospechosos del asesinato de dos hombres en La Magdalena Contreras

Decomisan 143 tragamonedas, droga y cámaras clandestinas en Sonora y Michoacán

Quién es el “Cebollo”, presunto operador de Los Mayos y objetivo prioritario detenido en Colima

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 26 de julio: detienen a presunto individuo relacionado con la muerte de dos agentes en San Luis Potosí

ENTRETENIMIENTO

La presunta citación judicial que pondría a Masad Altamimi en riesgo de abandono en La Casa de los Famosos México

La presunta citación judicial que pondría a Masad Altamimi en riesgo de abandono en La Casa de los Famosos México

La Casa de los Famosos México 2026: los seis participantes que ya se coronaron como los galanes de la temporada

Gala Montes despotrica contra Mario Bezares y Eleazar Gómez recordando sus pasados en prisión: “El encierro”

Fede Vigevani cumplió su misión de habitante impostor: así robó todo el papel higiénico en LCDLFM y espera caos

Cronograma de actividades de La Casa de los Famosos México 2026: así quedan las dinámicas de cada día

DEPORTES

Selección Mexicana Femenil de Hockey sobre Césped debuta con victoria en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Selección Mexicana Femenil de Hockey sobre Césped debuta con victoria en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Prisca Awiti reacciona a su medalla de plata obtenida en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Cuál es el sueldo de Israel Reyes en América, defensa mexicano que interesa a la Roma de Italia

América Femenil consigue un nuevo título al ganar el Campeón de Campeonas frente a Tigres

Maite Arrillaga y María García le dan a México su primera medalla del día en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026