Caso Dafne Zapata: así fue la audiencia contra el director de la Academia Militarizada Doenitz y Estrellita “N” en medio del silencio

Dafne Zapata aparece en primer plano con la entrada de la Academia Militarizada de Marina Doenitz desenfocada en el fondo y una fotografía de Karl Dönitz en blanco y negro en la esquina superior derecha. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La audiencia en contra de Estrellita “N”, encargada de los alumnos dentro de la Academia Militarizada Marina Doenitz, así como del director, Jorge Luis “N”, se realizó este domingo a puerta cerrada y tuvo una duración de más de 16 horas con cuatro recesos en medio del proceso que enfrentan por su presunta responsabilidad en el feminicidio de Dafne Zapata.

Al salir de la diligencia, la abogada de la familia de la adolescente de 13 años, Lizeth Alejandra Flores García, informó a medios de comunicación que la jueza de control del Centro Integral de Justicia de Altamira, Tamaulipas, les indicó que no brindaran detalles acerca de lo ocurrido para no afectar el debido proceso.

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“Me gustaría precisarles que la jueza de Control realizó, estableció y nos precisó que nos abstengamos de divulgar información de lo acontecido en la audiencia, toda vez que esto podría afectar el debido proceso, la investigación, el proceso penal y a las demás partes involucradas”, explicó.

Audiencia continuará este jueves para determinar si son vinculados a proceso

Sin embargo, dijo que la defensa de Jorge Luis “N” y Estrellita “N” solicitaron la ampliación del plazo constitucional de 72 a 144 horas, por lo que será este jueves 30 de julio a las 09:00 horas que se realice la continuación de la audiencia inicial para determinar si son vinculados a proceso o no.

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Jorge Luis "N" fue detenido por el feminicidio Dafne Tamaulipas. (especial)

Sobre la medida cautelar que se le impuso a los detenidos, la abogada tampoco brindó mayor información debido a la precisión de la jueza de control.

Cabe señalar que fue Jorge Luis “N” el primero en ser detenido la noche del sábado por su probable implicación en la muerte de Dafne Zapata, quien de acuerdo con la necropsia realizada por la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas falleció a causa de asfixia por sumersión.

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Horas después, poco después de la medianoche, Estrellita “N” fue detenida en Altamira por su presunta implicación en el feminicidio de la adolescente, ocurrido el pasado 16 de julio al interior de la institución y cuando se encontraba bajo su supervisión.

Con esto suman tres detenidos por el caso, luego de que las autoridades arrestaron a Danna Yanina “N”, joven de 18 años identificada como exalumna del plantel. Sus familiares han denunciado que se le está confundiendo con una sobrina de Estrellita “N” que sí tendría responsabilidad dentro de los actos que se cometían en la academia militarizada, por lo que incluso han pedido ayuda a la madre de Dafne, Alejandra Quintos, para que sea liberada.

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Funeral de Dafne Zapata luego de morir dentro de las instalaciones de la Academia Militarizada Marina Doenitz. (Crédito: Facebook | Alejandra Quintozz)

Desde que se dio a conocer la muerte de la adolescente, quien solo estuvo cuatro días en un campamento de verano dentro de la academia militarizada, tanto Jorge Luis “N” como Estrellita “N” sostuvieron que Dafne Zapata se desvaneció mientras se bañaba y ya no respondió, pero su versión contradice los resultados de la necropsia.

Alejandra Quintos señaló a Estrellita “N” como la principal responsable de los cuidados de los adolescentes dentro de la academia militarizada, ya que era la encargada de brindarle información acerca del estado de su hija por llamadas o mensajes.

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De acuerdo con la mujer, durante los cuatro días recibió reportes en los que Estrellita “N” le dijo que su hija vomitaba la comida que no le gustaba, que había sufrido una caída y se había pegado en la cara, así como que había sido llevada con un médico y que se encontraba bien.

La noche del 16 de julio, la madre de Dafne fue notificada de un malestar que su hija presentaba y de su traslado a un médico; sin embargo, horas después Estrellita “N” le llamó y le dijo que debía ir a la academia porque su hija se había desvanecido en el baño.

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Durante la llamada, le pasó el teléfono a una persona que no se identificó, quien le dijo que la joven ya no tenía signos vitales y había muerto.

La joven de 18 años, que presuntamente está involucrada en el homicidio de Dafne Zapata Quintos, sería exalumna y auxiliar de la Academia Militarizada de Marina Doenitz. (Redes sociales)

Alejandra Quintos también mencionó que durante una conversación la mujer le dijo que tuvo que bañar a Dafne debido a los malestares que presentó; una acción que realizó sin su consentimiento al tratarse de una menor de edad.

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En el caso de Danna Yanina “N”, este lunes será reanudada la audiencia luego de que se aplazó debido a que no asistieron los testigos, por lo que será en las próximas horas que se conozca si será vinculada a proceso por este caso.