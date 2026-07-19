Profepa frena tráfico de pepino de mar en BC y tala ilegal en Tlaxcala

La Policía Estatal y personal de PROFEPA realizan operativos contra la tala ilegal de árboles en Tlaxcala y el tráfico de pepinos de mar, respectivamente. (Profepa)

La Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa) aseguró 2,994 ejemplares de pepino de mar y turnó a una persona detenida al Ministerio Público de la Federación en Baja California, mientras en Tlaxcala desmanteló un horno clandestino de carbón dentro del Parque Nacional La Malinche, dos acciones anunciadas el 17 de julio que apuntan a tráfico ilegal de vida silvestre y aprovechamiento forestal sin autorización.

En el caso de Tlaxcala, la dependencia estimó que el horno operaba con alrededor de 1.620 metros de madera y que con ese volumen se producirían cerca de 280 kilogramos de carbón vegetal. En las inmediaciones también localizó 10 tocones de árboles de encino Quercus sp., señal de tala ilegal dentro del área natural protegida.

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De acuerdo con comunicados de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, el aseguramiento de pepino de mar ocurrió el 16 de julio sobre la carretera San Felipe-Ensenada, en Baja California, después de un reporte de la Sedena para identificar ejemplares de vida silvestre transportados en un vehículo.

Dentro de la unidad fueron halladas 39 bolsas transparentes de plástico con los 2,994 ejemplares de pepino de mar, identificados como Isostichopus fuscus. La persona que los llevaba no contaba con autorización de la Semarnat para acreditar la legal procedencia de la carga.

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El cargamento de pepino de mar quedó a disposición de la FGR

La respuesta directa es esta: la persona detenida, el vehículo y los ejemplares fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Fiscalía General de la República (FGR). La razón, según la dependencia, es que esta especie está incluida en la NOM-059-SEMARNAT-2010 bajo la categoría de Sujeto a Protección Especial y también figura en el Apéndice III de la CITES.

Bolsas transparentes llenas de pepino de mar asegurado por la PROFEPA yacen apiladas en el suelo. (Profepa)

En esa acción participaron ocho elementos de la Secretaría de Marina, 14 de la Sedena y dos inspectores de Profepa. El operativo se activó a partir del aviso militar y derivó en la revisión del vehículo donde iba el cargamento.

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En La Malinche detectaron tala de encino para producir carbón

El segundo operativo fue realizado el 15 de julio en el municipio de Teolocholco, dentro del Parque Nacional La Malinche o Matlalcuéyatl. Según la procuraduría, personal suyo y de la Policía de Montaña de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala encontró el horno en funcionamiento, en proceso de combustión.

Como no había personas en el lugar que acreditaran propiedad o uso del sitio, el horno fue inhabilitado para impedir que siguiera operando. La publicación oficial añadió que la madera usada como materia prima provenía de árboles de encino talados de forma ilegal.

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La imagen muestra el logo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) sobre una vista aérea de zonas verdes y áreas de terreno con indicios de actividad industrial o impacto ambiental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Profepa precisó que en Teolocholco no existe autorización para aprovechar materias primas forestales destinadas a la elaboración de carbón dentro del polígono del parque nacional. La dependencia sostuvo que esa extracción afecta la conservación del bosque y los servicios ambientales que proporciona ese ecosistema.

En el operativo en La Malinche participaron 10 elementos: dos de Profepa y ocho de la Policía de Montaña de Tlaxcala. El organismo federal indicó que mantendrá recorridos de inspección y vigilancia coordinados para prevenir tala ilegal y otras actividades que ponen en riesgo los recursos forestales del área protegida.

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