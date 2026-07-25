Aplazan audiencia de Danna Yanina “N”, detenida por el feminicidio de Dafne Zapata: no fueron los testigos

Dafne Zapata Quintos murió de asfixia por sumersión. (Captura de pantalla)

La audiencia de Yanina, la joven de 18 años imputada por presunta complicidad en el feminicidio de Dafne, no pudo completarse este viernes en el Centro Integral de Justicia de Altamira: solo 9 de los 32 testigos convocados por la defensa se presentaron, lo que obligó a suspender la sesión hasta el próximo lunes 27 de julio a las 08:00 horas.

Esa misma fecha marca un límite procesal: el plazo de 144 horas de ampliación del término constitucional para la presentación de pruebas a favor de la imputada vence ese día. La coincidencia convierte la próxima audiencia en una jornada determinante para el proceso.

PUBLICIDAD

La baja asistencia de testigos fue la razón directa del aplazamiento. Con el objetivo de que no se contaminen las declaraciones, se pidió que todas las entrevistas con los 32 testigos se den en el mismo día lunes. La defensa de Danna explicó a los medios de comunicación:

“No puede haber contacto entre los testigos (...) sobre todo para que no se contaminara, que los testigos no podían pasar unos hoy y después el día lunes otro. O sea, porque no”.

PUBLICIDAD

“Ella está triste, está temerosa, tiene miedo, es una niña”, añadió la defensa cuando le preguntaron sobre Danna Yanina “N”, quien, también aclararon, regresó a al penal de Altamira tras la decisión de la jueza de aplazar su audiencia.

La mayoría de los testigos son alumnos y menores de edad, por lo que, por su protección, no se pueden revelar sus nombres.

Información en desarrollo...