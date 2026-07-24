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CFE anuncia apagón de 12 horas este sábado 25 de julio: el municipio de Puebla que se quedará sin luz

El corte afectará a casi 16,000 habitantes distribuidos en más de 52 localidades

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Cielo nocturno, montañas, torres de alta tensión, luces de ciudad, personas con velas y pantallas de teléfonos móviles iluminadas, medidor eléctrico con 'Sin Luz'.
Una ciudad oscura experimenta un corte de energía, con un medidor eléctrico que muestra la leyenda 'Sin Luz' mientras personas usan velas y teléfonos móviles para iluminarse. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) suspenderá el suministro eléctrico durante 12 horas este sábado 25 de julio en todas las comunidades del municipio de Tlacuilotepec, en la sierra norte de Puebla, como parte de trabajos de mantenimiento en la línea de transmisión Tihuatlán Dos.

El corte, que abarca de las 06:00 a las 18:00 horas, obedece a la sustitución de postes de madera dañados en el tramo que conecta con Ixhuatlán, y afecta a una población de casi 16,000 habitantes distribuidos en más de 52 localidades.

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La Coordinación de Comunicación de la División Centro Oriente de la CFE fue la encargada de difundir el aviso. La empresa del Estado precisó que la interrupción no responde a una falla en el sistema ni a una emergencia, sino a labores preventivas para reforzar la infraestructura y reducir el riesgo de cortes no programados en el futuro.

(Ayuntamiento de Tlacuilotepec)
(Ayuntamiento de Tlacuilotepec)

El municipio de Tlacuilotepec se ubica en la Sierra Madre Oriental, a altitudes que oscilan entre los 700 y los 2,500 metros sobre el nivel del mar, con un clima templado húmedo y lluvias frecuentes durante el verano. Las condiciones geográficas de la zona hacen que el mantenimiento de postes y líneas de alta tensión sea una tarea técnica de mayor complejidad que en zonas urbanas.

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La línea Tihuatlán Dos, en el centro del mantenimiento

Los trabajos se concentran en la línea de transmisión denominada Tihuatlán Dos (THD) 73300 (IXH) Ixhuatlán. Según informó el Ayuntamiento de Tlacuilotepec a la ciudadanía, los postes de madera que serán sustituidos presentan daños que comprometen la seguridad del suministro en toda la región.

La CFE señaló que este tipo de intervenciones requieren que las líneas estén completamente desenergizadas para garantizar la seguridad tanto del personal técnico como de la población. Por eso, el corte abarca la totalidad del municipio y no solo sectores específicos.

Las cuadrillas especializadas de la empresa tendrán un margen de 12 horas para ejecutar las maniobras. La propia CFE aclaró que, si los trabajos concluyen antes del tiempo previsto, el servicio se restablecerá de forma inmediata, sin necesidad de esperar hasta las 18:00 horas.

La CFE ha estado programando varios apagones. REUTERS/Daniel Becerril
La CFE ha estado programando varios apagones. REUTERS/Daniel Becerril

Un factor adicional que las autoridades mencionaron es el clima. En caso de que las condiciones meteorológicas sean adversas durante la jornada del sábado, las labores serán reprogramadas para una nueva fecha.

Qué hacer durante las 12 horas sin luz

La CFE exhortó a los habitantes del municipio a tomar medidas preventivas antes del inicio del apagón. Entre las principales recomendaciones, la empresa pidió desconectar aparatos electrónicos sensibles para evitar daños por variaciones de voltaje al momento en que regrese la electricidad, mantener cargados los celulares y baterías externas, y planificar con anticipación las actividades que dependan del suministro eléctrico.

Un celular azul oscuro se carga sobre una mesita de noche de madera. Su pantalla indica el 75% de batería y el modo avión. Un cargador, un libro y una taza blanca están cerca.
Las autoridades recomendaron cargar celulares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La comisión también recomendó mantener cerrados el refrigerador y el congelador durante el mayor tiempo posible para conservar los alimentos, y tener a la mano lámparas con baterías para las horas en que la oscuridad pueda representar un riesgo, especialmente en las comunidades más apartadas del municipio.

El corte del sábado en Puebla se suma a una serie de mantenimientos programados que la CFE ha ejecutado en distintas entidades del país durante julio.

El jueves 23 por la noche, nueve comunidades del municipio de Galeana, en Nuevo León, permanecieron sin luz de las 22:00 a las 02:00 horas por trabajos similares en líneas de alta tensión.

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