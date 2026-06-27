México

La CFE anuncia mantenimiento y sustitución de equipos en zonas con fallas recurrentes en Nuevo León

La empresa señala que los equipos realizan inspecciones en campo y en domicilios para comprobar el estado del servicio después de las lluvias de la semana pasada, además de dar seguimiento a daños identificados

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CFE ha restablecido el 99.9% del suministro eléctrico tras el sismo de magnitud 6.5
La comisión asegura coordinación con ayuntamientos y el gobierno estatal para revisar daños por el temporal y mantener diálogo con habitantes, comercios y representantes en las zonas atendidas. FOTO: CFE

La CFE afirma que ya hay suministroeléctrico en las colonias de Nuevo León que registran reportes tras las tormentas de la semana pasada, luego de una verificación realizada con gobiernos municipales. De acuerdo con la Comisión, el seguimiento se concentra en Guadalupe, San Nicolás de los Garza y Apodaca.

Según la CFE, cuadrillas de la empresa y autoridades municipales realizan recorridos técnicos y visitas domiciliarias para revisar las condiciones del servicio, atender reportes pendientes y dar seguimiento a las afectaciones identificadas.

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La Comisión señala que mantendrá trabajos en las zonas donde detecta fallas recurrentes o áreas de oportunidad, con mantenimiento preventivo y correctivo, revisión y sustitución de equipos, además del fortalecimiento de la infraestructura eléctrica conforme a las condiciones técnicas de cada área.

Esta información fue dada a conocer mediante un comunicado oficial.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) informaron que garantizan suministro de energía a todos los mexicanos. Crédito: Cuartoscuro/Graciela López Herrera

La CFE asegura que mantiene coordinación con el Gobierno de Nuevo León, los ayuntamientos y representantes populares, y que sigue las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para atender afectaciones por eventos meteorológicos y sostener diálogo con habitantes, cámaras de comercio, autoridades y representantes.

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Tres técnicos de CFE con cascos y chalecos verdes interactúan con una mujer en un callejón, cerca de medidores eléctricos en una pared de concreto.
La CFE mantiene trabajos preventivos en todo el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gobierno federal asegura que la CFE atiende eventualidades

La presidenta Claudia Sheinbaum negó que México atraviese una crisis de apagones, mientras Nuevo León acumula un mes de cortes masivos, protestas callejeras y colonias que llegaron a estar hasta seis días sin electricidad en plena ola de calor.

La mandataria sostuvo que lo ocurrido no son apagones sino “interrupciones en el servicio en algunos lugares, producto de las fallas en distribución”. Precisó que la capacidad de generación eléctrica del país es suficiente para cubrir la demanda y que el problema radica en las líneas que transportan esa energía hasta los hogares.

En su conferencia matutina del 24 de junio, Sheinbaum trazó una distinción entre ambos conceptos: “Apagones significaría que no hay la capacidad de generación suficiente para la demanda; eso no existe”, afirmó. Anunció además una inversión que calificó de “muy importante” para fortalecer la red de distribución en distintas regiones del país.

La directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Esther Calleja Alor, participó en la misma conferencia y reveló que la paraestatal cuenta con una capacidad instalada de 70.000 megawatts frente a una demanda máxima de 55.000. Anunció el envío de cuadrillas y trabajadores de otras regiones del país para reforzar las labores en Nuevo León.

Calleja Alor detalló que la CFE opera sistemas inteligentes de supervisión de red y realiza reuniones diarias para revisar las condiciones del suministro y el pronóstico de demanda. “Estamos haciendo una inversión sin precedente en transmisión y distribución”, sostuvo.

Las declaraciones federales llegaron tras cuatro semanas de incidentes eléctricos en el estado. El 6 de junio, una falla interna dejó sin luz al Aeropuerto Internacional de Monterrey durante una hora. Días después, el calor extremo disparó el uso de aires acondicionados y sobrecargó los transformadores locales, generando un efecto dominó entre circuitos vecinos.

El 18 de junio, un incendio detectado en inmediaciones de líneas de transmisión de la CFE en Escobedo agravó las fallas. Decenas de semáforos en el centro de Monterrey quedaron fuera de servicio, lo que obligó a la Dirección de Tránsito a desplegar un operativo de emergencia en avenidas como Colón, Zaragoza y Zuazua.

El golpe definitivo llegó el 19 de junio, cuando una tormenta con fuertes vientos y descargas eléctricas dañó la red de distribución y dejó sin electricidad a 284.514 usuarios en el estado.

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