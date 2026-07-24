México

Estas son las colonias que se quedan sin agua por cinco días en CDMX

La población debe seguir ciertas recomendaciones durante la reparación

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EFE/Gustavo Amador
EFE/Gustavo Amador

Las familias del sur de la Ciudad de México enfrentan desde el jueves 23 de julio una suspensión del suministro de agua potable que podría extenderse hasta cinco días.

El Barrio del Niño Jesús, en la alcaldía Coyoacán, es la colonia identificada oficialmente como afectada por la interrupción.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), la causa del corte es una reparación urgente en el arrancador del Pozo S11, infraestructura clave para la zona.

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Las labores de los especialistas continúan, y el restablecimiento total del servicio se proyecta para el lunes 27 de julio.

La propuesta fue aprobada sin votos en contra
Foto: difusión

El corte de agua comenzó el jueves 23 de julio, y hasta el lunes siguiente no se prevé el regreso del suministro regular.

Las autoridades han pedido a la ciudadanía que extreme el racionamiento del líquido y adopte medidas de seguridad en el hogar.

Se recomienda almacenar agua suficiente para uso básico y evitar el desperdicio durante estos días críticos.

Medidas de apoyo y canales de reporte

Para quienes necesiten abastecimiento de emergencia, existe la opción de solicitar pipas de agua gratuitas. El trámite puede realizarse a través del portal de Trámites CDMX o llamando a la Línea H2O al 426.

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Además, el número 0311 de Locatel está disponible para orientación inmediata y para hacer reportes sobre la falta de agua.

La SEGIAGUA ha informado que el servicio de agua potable se mantiene en algunos puntos, aunque con baja presión, mientras avanzan las reparaciones en el pozo afectado.

Ante la prolongación del corte, las autoridades insisten en el uso responsable del recurso y recuerdan la importancia de estar atentos a las actualizaciones oficiales sobre el avance de los trabajos.

La intervención en el Pozo S11 responde a la necesidad de garantizar la seguridad y el funcionamiento adecuado de la red hidráulica. L

as autoridades han reiterado que, una vez concluidas las labores, el suministro se normalizará en el Barrio del Niño Jesús, y en caso de demoras, los residentes podrán continuar solicitando apoyo a través de los canales habilitados.

Qué hacer durante el corte de agua

Antes del corte de agua

  1. Almacena agua suficiente
    1. Junta agua en recipientes limpios (cubetas, garrafones, botellas, tinacos).
    2. Calcula al menos 20 litros por persona por día para beber, cocinar y aseo básico.
  2. Prioriza el uso
    1. Reserva agua limpia solo para beber y cocinar.
    2. Utiliza agua reciclada (por ejemplo, de la regadera o lavadora) para WC y limpieza de pisos.
  3. Revisa y repara fugas
    1. Asegúrate de que no haya fugas en llaves, cisternas o tuberías para evitar desperdicios.
  4. Limpia tinacos y cisternas
    1. Hazlo antes del corte para almacenar agua limpia y evitar contaminación.
  5. Adquiere productos desechables
    1. Considera platos, vasos y cubiertos desechables para reducir el consumo de agua en la limpieza.
  6. Ten a la mano gel antibacterial y toallas húmedas
    1. Para higiene de manos y limpieza rápida cuando no haya agua.

Durante el corte de agua

  1. Raciona el uso
    1. Usa solo el agua necesaria para cada actividad.
    2. Evita lavar ropa, autos o áreas que puedan esperar.
  2. Mantén tapados los recipientes
    1. Así evitas la contaminación del agua almacenada.
  3. Sigue medidas de higiene
    1. Si el agua almacenada es limitada, prioriza el lavado de manos antes de comer y después de ir al baño.
  4. Desinfecta el agua si es necesario
    1. Si notas turbiedad, filtra y desinfecta con cloro (2 gotas por litro, dejar reposar 30 minutos).

Después del corte

  1. Deja correr el agua unos minutos
    1. Cuando regrese el suministro, deja correr la llave para limpiar las tuberías.
  2. Limpia tinacos y cisternas
    1. Si almacenaste agua varios días, límpialos antes de volver a usarlos para consumo directo.
  3. Revisa la calidad del agua
    1. Si el agua presenta color, olor o sabor extraño, repórtalo al Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX).

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