Naasón Joaquín pierde batalla clave en Nueva York, su juicio avanza hacia marzo de 2027

ARCHIVO - Naason Joaquin Garcia, líder de la iglesia Luz del Mundo en México, que tiene sedes en otras partes del mundo, asiste a una audiencia judicial en Los Angeles el 15 de julio de 2019. (Al Seib/Los Angeles Times vía AP, Pool, Archivo)

La jueza federal Loretta Preska rechazó el argumento de “libertad religiosa” presentado por la defensa de Naasón Joaquín García, líder de la iglesia La Luz del Mundo (LLDM), en el proceso penal que se le sigue en Nueva York por cargos de delincuencia organizada y delitos sexuales. En una resolución emitida el 22 de julio, Preska también negó el acceso de la defensa a los registros secretos del Gran Jurado, al concluir que ninguna ley o jurisprudencia autoriza la trata sexual cuando está vinculada a una creencia religiosa.

La resolución representa una derrota procesal para el equipo legal del exlíder religioso, integrado por el despacho Werksman Jackson & Quinn LLP, y despeja el camino hacia el juicio por jurado programado para el 15 de marzo de 2027.

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La moción que detonó la decisión

La defensa de Naasón Joaquín había presentado una moción para acceder a los registros del Gran Jurado, es decir, el cuerpo ciudadano que autorizó los cargos contra el acusado, su madre y otros implicados, algo extraordinario en el sistema judicial estadounidense.

La defensa sostuvo que los fiscales habrían actuado de forma irregular al llevar el caso ante el Gran Jurado. Para respaldar su petición, invocó el principio de libertad religiosa y cuestionó la naturaleza de las pruebas que sustentan los cargos.

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El líder espiritual de la Iglesia de la Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, en una fotografía de archivo. EFE/Ulises Ruiz Basurto

La jueza Loretta Preska rechazó una solicitud de la defensa para levantar el secreto del Gran Jurado en un caso en Estados Unidos, al determinar que no existe una base concreta para sostener que hubo mala conducta del gobierno en ese proceso.

Preska afirmó que las sospechas planteadas por los abogados no bastan para abrir la investigación presentada ante el jurado, porque el secreto es una tradición “fuerte y profundamente arraigada” en la justicia estadounidense.

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El argumento religioso que el tribunal descartó

El núcleo de la estrategia defensiva descansaba en la premisa de que los presuntos abusos sexuales habrían sido actos consentidos. Según los litigantes, las víctimas accedieron bajo la creencia de que “sostenían encuentros con el ‘representante de Dios’ en la tierra”, lo que los abogados enmarcaron como una expresión de fe protegida por la libertad de culto.

Los defensores también argumentaron que las advertencias que recibieron las víctimas no debían valorarse como ilegales dentro del contexto religioso en el que ocurrieron.

Además, cuestionaron que la acusación equipara a la "La Luz del Mundo" con una empresa criminal, mientras que otras religiones donde se pide limosna o donde también han ocurrido abusos no reciben el mismo trato.

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"El Tribunal no tiene conocimiento de ninguna jurisprudencia o disposición legal que, en la práctica, autorice a líderes religiosos a participar en actividades de trata sexual de personas, siempre que dichas conductas estén vinculadas a una creencia religiosa“, afirmó la jueza.

Delitos, no creencias

Preska dejó en claro que el proceso no gira en torno a la validez de las doctrinas de la LLDM, sino a la presunta comisión de delitos concretos.

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Naasón Joaquín García, líder de una iglesia con sede en México, aparece junto a sus abogados Caleb Mason y Alan Jackson durante la audiencia de lectura de cargos en un tribunal de Nueva York, Estados Unidos, el 23 de septiembre de 2025, según este dibujo de la sala del tribunal. REUTERS/Jane Rosenberg

"El Tribunal se muestra sumamente escéptico de que estos argumentos, aun si fueran ciertos, justifiquen la desestimación de la acusación formal“, mencionó la jueza, y añadió que los cargos “no dependen, en realidad, de la veracidad de los principios religiosos” de la iglesia.

La magistrada también precisó que invocar la Primera Enmienda de la Constitución, que consagra la libertad religiosa, tampoco constituye razón suficiente para desclasificar los documentos secretos del Gran Jurado.

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En su resolución, Preska describió el mecanismo que detalla la acusación formal: los acusados habrían utilizado el poder y la influencia de la LLDM “para atraer, manipular y coaccionar a víctimas menores y adultas, incluso prometiéndoles bendiciones si se sometían a los abusos”.

Juicio fijado para 2027

Con la desestimación de este recurso, el proceso contra Naasón Joaquín García, su madre Eva García de Joaquín y su sobrino Joram Núñez Joaquín avanza hacia la fase de juicio por jurado, fijada para el 15 de marzo de 2027 en el Distrito Sur de Nueva York.

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A diferencia de lo ocurrido en California, donde Naasón se declaró culpable de tres cargos de abuso sexual de menores en 2022 para evitar una condena mayor, sus abogados no han puesto sobre la mesa la posibilidad de un acuerdo en este nuevo proceso.

La estrategia de la defensa apunta en sentido contrario: el equipo legal anunció que prepara diversas mociones para intentar que el caso sea desestimado en su totalidad.

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La próxima audiencia de revisión del avance del proceso, en la que podrían presentarse y discutirse algunas de esas mociones, quedó programada para el 23 de septiembre en el edificio de juzgados federales de Manhattan.