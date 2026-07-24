Pescadores de Campeche retienen a elementos de la Guardia Nacional para recuperar herramientas decomisadas

Pescadores de Campeche retienen a elementos de la Guardia Nacional y de la Marina. Crédito: Captura de video

Este jueves, en la comunidad de Villa Madero, municipio de Seybaplaya, Campeche, pescadores bloquearon el paso sobre la carretera local y retuvieron a elementos de la Guardia Nacional y de la Marina para recuperar su equipo de trabajo que, previamente, decomisaron.

Entre lo asegurado había –según los pobladores– equipo de cómputo y compresores que usan para sus tareas diarias; en consecuencia, los pescadores no estuvieron de acuerdo con el operativo y dispuestos a enfrentarse con las autoridades, exigieron a gritos la devolución de sus herramientas.

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“O lo bajan y se van tranquilos (...) ¿qué podemos hacer? ¡Vamos a voltear toda la camioneta!”, expresaron los pescadores a los elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Marina (Semar) mientras colocaban troncos sobre la vía para impedir el avance de las unidades oficiales.

Guardia Nacional asegura compresores “clandestinos”

De acuerdo Proceso, el aseguramiento se llevó a cabo durante una inspección ejecutada por un convoy de la Marina y la Guardia Nacional en el muelle de Villa Madero, donde los elementos decomisaron varios compresores de aire utilizados clandestinamente para la pesca mediante buceo.

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Cabe señalar que este tipo de compresores están prohibidos por la NOM-064-SAG/PESC/SEMARNAT-2013, norma que indica la restricción de técnicas como el arponeo y el buceo con compresor (hookah) en aguas marinas y continentales, salvo autorizaciones especiales aprobadas por el Instituto Nacional de Pesca.

Aparte del riesgo considerable que significa para la salud de los buzos, dicha práctica promueve la depredación y sobreexplotación de la fauna marina. En otras palabras, hay motivos de sobra para su prohibición.

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Podría haber deficiencias en los operativos de la Guardia Nacional. Foto: Defensa

Marinos y guardias ceden a la presión de los pescadores

En un video que se viralizó en redes sociales, se puede observar que, al final, los marinos y los guardias cedieron a la presión y amenazas directas de volcar sus vehículos, por lo que permitieron que los pescadores bajaran los compresores de las bateas de las camionetas para retirarse del lugar.

Durante la grabación también se puede ver cómo los inconformes recuperan su equipo antes de que los elementos militares se marchen.

No es la primera vez que elementos de la Guardia Nacional son retenidos por pobladores, también ha ocurrido en estados como Chiapas, lo que refleja que sus operativos están mal ejecutados o, los uniformados, no cuentan con la capacidad para afrontar una situación de esa magnitud.

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Sheinbaum aplaude trabajo de la Guardia Nacional

Un día antes de que pescadores de Campeche retuvieron y arrebataron lo incautado por elementos de la Marina y la Guardia Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció el trabajo de esta última corporación de seguridad que es completamente castrense.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la primera mandataria reveló que visitó la Comandancia de la Guardia Nacional, donde reconoció a los elementos por su entrega, valores y servicio al pueblo de México.

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Claudia Sheinbaum reconociendo la labor de la Guardia Nacional en su Comandancia. Crédito: X/ @Claudiashein

“En solo siete años hemos consolidado una institución de seguridad pública profesional, disciplinada, con valores y comprometida con la protección del pueblo de México.

“Mi reconocimiento y agradecimiento a todas y todos los integrantes de la Guardia Nacional por su entrega, sus valores y su servicio al pueblo de México”, expresó.

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Reconoce a Sedena por dirigir a la Guardia

Además, Sheinbaum Pardo aplaudió a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por la manera en la que ha conducido a la Guardia Nacional y convertirla en un “cuerpo de élite”, pese a que nació como una corporación civil en 2018.

“El fortalecimiento de sus capacidades, su equipamiento y su labor de inteligencia, bajo la conducción de la Secretaría de la Defensa Nacional, nos permite seguir avanzando en la construcción de un México más seguro”, destacó.

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Un día después de que Claudia Sheinbaum reconoció a la Guardia Nacional, elementos de ésta y de la Marina tuvieron que ceder ante pescadores de Campeche que los retuvieron tras un decomiso.