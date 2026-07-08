Identidades falsas, mensajes ofensivos y WhatsApp: así operó el ciberacoso en México durante 2025

Una mujer joven llora mientras mira el contenido de ciberacoso proyectado en la pantalla de su computadora portátil y teléfono, rodeada de pañuelos usados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ciberacoso afectó en 2025 a 19.4 millones de personas en México, según el Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), publicado el 7 de julio del año en curso. Dicho universo equivale al 20.4 por ciento de los 94.9 millones de usuarios de internet de 12 años o más que el país registró entre mayo y octubre de 2025.

De acuerdo con las estadísticas, las mujeres resultaron más expuestas: el 21.5 por ciento de las usuarias fue víctima, frente al 19.2 por ciento de los hombres usuarios. La brecha entre sexos confirma que el riesgo no se distribuye de forma uniforme en la red.

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La geografía del acoso digital

Durango encabezó la prevalencia nacional con 24.5 por ciento de su población usuaria afectada, seguido de Jalisco con 24.4 por ciento. Ciudad de México y Oaxaca compartieron el tercer lugar, cada una con 23.8 por ciento, según el MOCIBA 2025.

En el extremo opuesto, Sonora registró la menor prevalencia con 14.7 por ciento, seguida de Sinaloa con 15.5 por ciento y Coahuila con 15.6 por ciento. La diferencia entre el estado más afectado y el menos afectado alcanzó casi 10 puntos porcentuales.

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Una periodista sufre acoso en redes sociales, lo que la obliga a autocensurarse y eliminar sus publicaciones para evitar la violencia digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La forma más común de ataque

El contacto mediante identidades falsas fue la modalidad más frecuente: el 37.2 por ciento de las víctimas la reportó, según el INEGI en el MOCIBA 2025. A esa cifra le siguieron los mensajes ofensivos, con 32.7 por ciento, y las llamadas ofensivas, con 24.1 por ciento.

El desconocimiento del agresor fue la norma entre las víctimas. El 61.1 por ciento de la población afectada no identificó a la persona acosadora, el 24.2 por ciento reconoció a alguien conocido y el 14.7 por ciento restante sufrió acoso de ambos tipos de personas, de acuerdo con el mismo módulo.

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Quiénes acosan y a través de qué plataformas

Los hombres fueron señalados como los principales agresores entre quienes pudieron identificar el sexo de su atacante. El 57.2 por ciento de las mujeres víctimas y el 61.1 por ciento de los hombres víctimas declararon al INEGI haber sido agredidos exclusivamente por hombres.

WhatsApp fue la plataforma con mayor presencia en los casos de ciberacoso, con el 41.5 por ciento de las víctimas afectadas a través de esa aplicación. Las llamadas telefónicas al celular ocuparon el segundo lugar con 36.5 por ciento, y Facebook el tercero con 29.7 por ciento.

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Un adolescente mira su teléfono con signos de angustia, con iconos de insultos digitales flotando alrededor, reflejando el impacto del ciberacoso en su bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El enojo fue la reacción predominante entre las personas afectadas: el 57.0 por ciento lo manifestó, según el MOCIBA 2025. La desconfianza afectó al 35.8 por ciento y el estrés al 29.4 por ciento de las víctimas.

Entre las mujeres, el enojo fue aún más marcado, con 59.9 por ciento de las víctimas femeninas. En los hombres, esa misma emoción la reportó el 53.5 por ciento, de acuerdo con los datos del INEGI.

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El tiempo en línea como factor de riesgo

La población que vivió ciberacoso utilizó internet un promedio de 5.6 horas diarias, según el INEGI en el MOCIBA 2025. Esa cifra supera en más de una hora el tiempo de conexión de quienes no experimentaron acoso, cuyo promedio general fue de 4.6 horas al día.

El mayor tiempo de exposición en la red se asocia directamente con una mayor probabilidad de encontrar situaciones de acoso. El dato no establece causalidad, pero sí revela una correlación que el módulo registra de forma explícita.

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Una mujer asustada se lleva la mano a la boca mientras mira su celular, reaccionando al sentirse acosada, con una figura sombría visible en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las medidas que adoptaron las víctimas

Ante el acoso, el 66.5 % de las víctimas optó por bloquear personas, números telefónicos, cuentas o páginas, de acuerdo con el MOCIBA 2025. El 18.9 % eligió ignorar o no contestar, y solo el 11.7 % decidió denunciar ante el Ministerio Público, una Fiscalía estatal o el proveedor del servicio.

La denuncia formal resultó ser la respuesta menos utilizada entre las tres opciones registradas. Esa proporción evidencia que la mayoría de los casos de ciberacoso no llegan a instancias institucionales.

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Medidas de seguridad preventivas y recomendaciones del INEGI

El 64.9 por ciento de los usuarios de internet adoptó al menos una medida de seguridad para proteger sus dispositivos o cuentas, según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2025. De ese grupo, el 88.9 por ciento creó contraseñas adicionales —claves, patrón, NIP, códigos de acceso o verificación de dos pasos— como acción principal.

El MOCIBA 2025 del INEGI registra las siguientes acciones de protección adoptadas por la población usuaria:

Crear o activar contraseñas adicionales, verificación de dos pasos y códigos de acceso en dispositivos y cuentas. Usar datos biométricos —huella digital, reconocimiento facial o escaneo ocular— como capa de seguridad adicional, medida que aplicó el 48.2 por ciento de quienes tomaron precauciones. Bloquear de forma inmediata a personas, números telefónicos, cuentas o páginas ante cualquier situación de acoso. Denunciar ante el Ministerio Público, una Fiscalía estatal o el proveedor del servicio cuando el acoso sea persistente o constituya un delito.

El INEGI pone a disposición del público el reporte técnico completo del MOCIBA 2025 para consultas adicionales. Los medios y periodistas pueden contactar al organismo en comunicacionsocial@inegi.org.mx o al teléfono 55-52-78-10-00, extensiones 321034, 321134 y 321241.

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