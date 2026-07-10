¿Cuánto cuesta subirte al avión donde fue secuestrado El Mayo Zambada y llevado a Estados Unidos?

El museo permite a los visitantes subir al avión en el que fueron trasladados El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López. REUTERS/Paul Ratje

El avión en el que Ismael “El Mayo” Zambada llegó a Estados Unidos tras el operativo del 25 de julio de 2024 dejó de ser una pieza de evidencia para convertirse en una atracción turística. Hoy, cualquier visitante puede recorrer su interior en el War Eagles Air Museum, en Santa Teresa, Nuevo México, pagando una entrada de 15 dólares, equivalente a alrededor de 280 pesos mexicanos, dependiendo del tipo de cambio.

La aeronave, un Beechcraft King Air 200, fue donada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) al museo, donde forma parte de una exhibición sobre operaciones de las fuerzas del orden estadounidenses contra el crimen organizado. El objetivo, según las autoridades, es mostrar cómo las agencias federales combaten a organizaciones criminales y explicar el papel de la aviación en este tipo de investigaciones.

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A casi dos años del vuelo que culminó con la captura de Zambada y de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el avión recibe a decenas de visitantes interesados en conocer el escenario de uno de los episodios más polémicos del narcotráfico reciente.

¿Qué pueden ver los visitantes?

Quienes pagan la entrada pueden subir al avión y recorrer la cabina, donde todavía permanecen algunos objetos relacionados con el viaje realizado el 25 de julio de 2024.

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Entre las piezas que forman parte de la exhibición se encuentran los asientos donde viajaron Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López, además de botanas, bebidas y otros artículos que el museo decidió conservar como parte del recorrido.

La aeronave fue donada por el FBI al War Eagles Air Museum, en Santa Teresa, Nuevo México. REUTERS/Paul Ratje

La aeronave ya no está en condiciones de volar y fue adaptada para funcionar exclusivamente como pieza de exhibición. La muestra busca explicar el contexto de la operación y la importancia que tuvo para las autoridades estadounidenses la captura de uno de los líderes históricos del Cártel de Sinaloa.

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Una exhibición que desató polémica

La exhibición del avión no ha estado exenta de controversia. La donación del FBI reavivó el debate sobre la participación de las autoridades estadounidenses en la captura de El Mayo Zambada, luego de que durante meses funcionarios de ese país sostuvieran que no habían utilizado recursos propios para concretar el traslado del capo mexicano.

La presencia de la aeronave en el museo, acompañada de información que atribuye al FBI un papel en el operativo, ha sido interpretada por el gobierno de México como una confirmación de que la agencia estadounidense sí participó en la operación, contradiciendo declaraciones previas del entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.

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La polémica incluso escaló al ámbito diplomático. En los últimos días, el Gobierno de México solicitó explicaciones a Washington sobre la posible intervención del FBI en el traslado de Zambada, al considerar que podrían existir implicaciones relacionadas con la soberanía nacional.

Mientras continúan las investigaciones y las diferencias entre ambos gobiernos sobre lo ocurrido aquel 25 de julio de 2024, el avión permanece abierto al público en el War Eagles Air Museum. Por 15 dólares, los visitantes pueden conocer de cerca la aeronave que pasó de protagonizar uno de los episodios más controvertidos del combate al narcotráfico a convertirse en una de las principales atracciones de un museo en Nuevo México.

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