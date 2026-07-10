México

¿Cuánto cuesta subirte al avión donde fue secuestrado El Mayo Zambada y llevado a Estados Unidos?

La aeronave Beechcraft King Air utilizada en el traslado de Ismael “El Mayo” Zambada fue donada por el FBI a un museo de Nuevo México, donde los visitantes pueden recorrer su interior a cambio de unos dólares

Guardar
Google icon
El museo permite a los visitantes subir al avión en el que fueron trasladados El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López. REUTERS/Paul Ratje
El museo permite a los visitantes subir al avión en el que fueron trasladados El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López. REUTERS/Paul Ratje

El avión en el que Ismael “El Mayo” Zambada llegó a Estados Unidos tras el operativo del 25 de julio de 2024 dejó de ser una pieza de evidencia para convertirse en una atracción turística. Hoy, cualquier visitante puede recorrer su interior en el War Eagles Air Museum, en Santa Teresa, Nuevo México, pagando una entrada de 15 dólares, equivalente a alrededor de 280 pesos mexicanos, dependiendo del tipo de cambio.

La aeronave, un Beechcraft King Air 200, fue donada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) al museo, donde forma parte de una exhibición sobre operaciones de las fuerzas del orden estadounidenses contra el crimen organizado. El objetivo, según las autoridades, es mostrar cómo las agencias federales combaten a organizaciones criminales y explicar el papel de la aviación en este tipo de investigaciones.

PUBLICIDAD

A casi dos años del vuelo que culminó con la captura de Zambada y de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el avión recibe a decenas de visitantes interesados en conocer el escenario de uno de los episodios más polémicos del narcotráfico reciente.

¿Qué pueden ver los visitantes?

Quienes pagan la entrada pueden subir al avión y recorrer la cabina, donde todavía permanecen algunos objetos relacionados con el viaje realizado el 25 de julio de 2024.

PUBLICIDAD

Entre las piezas que forman parte de la exhibición se encuentran los asientos donde viajaron Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López, además de botanas, bebidas y otros artículos que el museo decidió conservar como parte del recorrido.

La aeronave fue donada por el FBI al War Eagles Air Museum, en Santa Teresa, Nuevo México. REUTERS/Paul Ratje
La aeronave fue donada por el FBI al War Eagles Air Museum, en Santa Teresa, Nuevo México. REUTERS/Paul Ratje

La aeronave ya no está en condiciones de volar y fue adaptada para funcionar exclusivamente como pieza de exhibición. La muestra busca explicar el contexto de la operación y la importancia que tuvo para las autoridades estadounidenses la captura de uno de los líderes históricos del Cártel de Sinaloa.

Una exhibición que desató polémica

La exhibición del avión no ha estado exenta de controversia. La donación del FBI reavivó el debate sobre la participación de las autoridades estadounidenses en la captura de El Mayo Zambada, luego de que durante meses funcionarios de ese país sostuvieran que no habían utilizado recursos propios para concretar el traslado del capo mexicano.

La presencia de la aeronave en el museo, acompañada de información que atribuye al FBI un papel en el operativo, ha sido interpretada por el gobierno de México como una confirmación de que la agencia estadounidense sí participó en la operación, contradiciendo declaraciones previas del entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.

La polémica incluso escaló al ámbito diplomático. En los últimos días, el Gobierno de México solicitó explicaciones a Washington sobre la posible intervención del FBI en el traslado de Zambada, al considerar que podrían existir implicaciones relacionadas con la soberanía nacional.

Mientras continúan las investigaciones y las diferencias entre ambos gobiernos sobre lo ocurrido aquel 25 de julio de 2024, el avión permanece abierto al público en el War Eagles Air Museum. Por 15 dólares, los visitantes pueden conocer de cerca la aeronave que pasó de protagonizar uno de los episodios más controvertidos del combate al narcotráfico a convertirse en una de las principales atracciones de un museo en Nuevo México.

Temas Relacionados

El Mayo ZambadaIsmael ZambadaFBIWar Eagles Air MuseumJoaquín Guzmán LópezaviónnarcotráficoEstados Unidosnarco en Méxiconarcotráfico Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

México en el CERN: Sheinbaum acordó con presidente de Suiza mantener colaboración en investigación nuclear

Se prevé establecer una relación en la que el país pueda integrar acciones en materia de educación

México en el CERN: Sheinbaum acordó con presidente de Suiza mantener colaboración en investigación nuclear

Alonso Ancira aún debe pago por caso Agronitrogenados, confirma FGR: apelación impide reabrir proceso contra Lozoya y exempresario

La Fiscalía indicó que en junio, un tribunal negó un amparo, pero dos apelaciones pendientes frenan el proceso penal

Alonso Ancira aún debe pago por caso Agronitrogenados, confirma FGR: apelación impide reabrir proceso contra Lozoya y exempresario

Sheinbaum hablará con Trump sobre detención del piloto que trasladó a El Mayo a Estados Unidos

Por ahora, el gobierno mexicano canaliza la gestión del caso a través de la Fiscalía General de la República y el Departamento de Justicia estadounidense

Sheinbaum hablará con Trump sobre detención del piloto que trasladó a El Mayo a Estados Unidos

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera en vivo hoy 10 de julio

Ya sea en coche o a pie, aquí te decimos en cuántos minutos cruzas la frontera de México y Estados Unidos por las tres garitas del municipio bajacaliforniano

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera en vivo hoy 10 de julio

De Colombia a la Selección Mexicana: cómo la naturalización de Julián Quiñones marcó el Mundial 2026

El futbolista nacido en Colombia, se naturalizó como mexicano en 2023

De Colombia a la Selección Mexicana: cómo la naturalización de Julián Quiñones marcó el Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sheinbaum hablará con Trump sobre detención del piloto que trasladó a El Mayo a Estados Unidos

Sheinbaum hablará con Trump sobre detención del piloto que trasladó a El Mayo a Estados Unidos

Qué hubiera hecho el gobierno mexicano si el hijo de El Chapo no se hubiera llevado a El Mayo a EEUU, según Sheinbaum

Calderón permitió que agencias de EEUU operen en México, acusa Sheinbaum tras presunta relación del FBI con detención de ‘El Mayo’

Acuerdo entre EEUU y Los Chapitos genera traición interna en Cártel de Sinaloa y provoca violencia en el estado, asegura Sheinbaum

Procesan a conductor por transportar 31 mil 500 litros de hidrocarburo sin acreditar en Tamaulipas

ENTRETENIMIENTO

Detienen en Cancún a Alejandro Álvarez Puga, cuñado de Inés Gómez Mont, acusado por fraude

Detienen en Cancún a Alejandro Álvarez Puga, cuñado de Inés Gómez Mont, acusado por fraude

¿Qué sanciones podría tener Pedro Sola tras comentarios de violencia contra perritos?

PAOT CDMX condena comentarios de Pedro Sola y advierte sobre repercusiones legales por incitar al maltrato animal

Reviven video de 2022 donde Pedro Sola pedía cortar cuerdas vocales a perros

Qué dijo Pedro Sola sobre los perros que lo puso en la mira de autoridades de CDMX

DEPORTES

Gilberto Mora es ovacionado en un avión rumbo a Tijuana tras brillar con México en el Mundial 2026

Gilberto Mora es ovacionado en un avión rumbo a Tijuana tras brillar con México en el Mundial 2026

Haaland ya tiene su canción versión mariachi: mexicanos le cantan antes de enfrentar a Inglaterra en Cuartos de Final

Aficionada se vuelve viral al ganar los calzones de Alexis Vega: así fue la dinámica viral del jugador de Toluca

Isaac del Toro sale ileso de la etapa 7 y mantiene el tercer puesto del Tour de Francia

Jugador formado en Chivas se va del club rumbo al Apertura 2026 tras perder su lugar con Gabriel Milito: “Fue mi casa durante 13 años”