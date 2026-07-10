Alonso Ancira aún debe pago por caso Agronitrogenados, confirma FGR: apelación impide reabrir proceso contra Lozoya y exempresario

Alonso Ancira (Foto: Cuartoscuro)

Alonso Ancira, accionista mayoritario de Altos Hornos de México, aún tiene pendiente completar la devolución de 216 millones de dólares, que se utilizaron en el fraude con la compra de la planta de fertilizantes Agronitrogenados por parte de Petróleos Mexicanos (PEMEX).

En su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la mandataria indicó que esta mañana la fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, le confirmó que hasta hoy continúa pendiente el tercer y último pago por parte de Ancira, que debía realizarse en diciembre del 2023.

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Esto último, a pesar de que en agosto del 2025 la FGR advirtió que por dicha situación retomaría el proceso penal contra el exempresario.

Más tarde, la Fiscalía General explicó que el 18 de noviembre de 2025 se negó un amparo promovido por Emilio Lozoya, extitular de Pemex y quien autorizó la compra de la planta durante su gestión.

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“Inconforme con esa resolución”, Lozoya Austin interpuso un recurso de revisión, el cual fue resuelto el 19 de junio de 2026 por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal, que confirmó la negativa.

No obstante, existen dos procedimientos de apelación que están pendientes de resolución en un tribunal colegiado, lo que impide la prosecución del proceso penal contra Lozoya y Alonso Ancira.

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Acuerdo reparatorio por caso Agronitrogenados

Según un dictamen contable citado por la FGR, Pemex pagó 275 millones de dólares por la planta, mientras que una valuación del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) estimó que una planta nueva tendría un valor de 58 millones 335 mil 960 dólares.

Con base en esa diferencia, se determinó un sobreprecio de 216 millones 664 mil 40 dólares, monto fijado como reparación del daño.

La FGR señaló que, a solicitud de Alonso Ancira, se propuso un acuerdo reparatorio por ese monto, con garantía del 99% de las acciones de Grupo Acerero del Norte, además de cuatro hornos y tres inmuebles para asegurar el cumplimiento.

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El Consejo de Administración de Pemex autorizó el acuerdo el 9 de febrero de 2021 y el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México lo aprobó el 19 de abril de ese año.

El convenio estableció tres pagos: el primero, por 50 millones 40 dólares, se cubrió el 30 de noviembre de 2021; el segundo, por 54 millones 166 mil 10 dólares, se pagó el 30 de noviembre de 2022.

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Con estos, Alonso “N” cubrió 104 millones 166 mil 50 dólares, de acuerdo con la Fiscalía.

Sin embargo, la tercera parcialidad, por 112 millones 497 mil 990 dólares, con vencimiento el 30 de noviembre de 2023, no fue cubierta.

¿Por qué Ancira no completó el pago?

La FGR indicó que el 5 de diciembre de 2023 solicitó al órgano jurisdiccional la reanudación del proceso penal.

La Fiscalía reportó que Alonso “N” pidió una prórroga al argumentar que no pudo realizar el pago por un proceso de capitalización y reestructura financiera de su empresa.

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El Consejo de Administración de Pemex consideró viable ampliar el plazo al 30 de noviembre de 2024; la medida fue autorizada por el Juez de Control el 10 de enero de 2024 y el 7 de marzo de 2024 se firmó un convenio modificatorio.

No obstante, el 12 de junio de 2024, el Juez de Control reservó la aprobación definitiva del convenio modificatorio debido a una suspensión derivada de un juicio de amparo promovido por Emilio Lozoya, al considerar que no podía emitirse una determinación que concluyera de manera definitiva el proceso mientras ese asunto siguiera pendiente.

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El 18 de noviembre de 2025 se negó el amparo promovido por el y que, tras un recurso de revisión, el 19 de junio de 2026 el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal confirmó esa negativa.

No obstante, la Fiscalía señaló que existen dos procedimientos de apelación pendientes de resolución en un tribunal colegiado, lo que impide la continuación del procedimiento penal contra el exfuncionario y el exempresario.

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