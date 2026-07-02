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El fraude de Agronitrogenados: cómo Pemex pagó miles de millones por una planta que no servía y dejó a los culpables sin condena

Las investigaciones contra Emilio Lozoya y Alonso Ancira trayectorias judiciales distintas

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Emilio Lozoya y Alonso Ancira fueron los principales acusados del caso Agronitrogenados
Emilio Lozoya y Alonso Ancira fueron los principales acusados del caso Agronitrogenados (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo hoy a Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

La FGR la acusó de recibir transferencias millonarias de una empresa vinculada a Alonso Ancira, expresidente de Altos Hornos de México (AHMSA), y de beneficiarse de la cesión de derechos mediante una presunta empresa fachada, en operaciones relacionadas con el caso Agronitrogenados.

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Según la FGR, los recursos no tienen justificación económica y estarían ligados a hechos de corrupción y triangulación financiera.

En el caso Agronitrogenados, la investigación y los procesos penales incluyen señalamientos contra Lozoya y Ancira, pero con trayectorias judiciales distintas.

Compra de Agronitrogenados: el origen del caso

En 2012, según la narrativa del caso, Ancira habría pagado casi 3.5 millones de dólares a Lozoya para obtener contratos de Pemex, al inicio de la gestión del entonces funcionario en la petrolera.

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En diciembre de 2013, Lozoya propuso la compra de la planta de Agronitrogenados, valuada en 58 millones de dólares, por la que Pemex pagó 257 millones dólares.

Denuncias e inicio formal de las investigaciones

En agosto de 2018, Quinto Elemento Lab publicó un reportaje para exponer irregularidades y presuntos actos de corrupción en la adquisición de Agronitrogenados.

El 5 de marzo de 2019, Pemex presentó una denuncia ante la FGR. El 23 de mayo de 2019, la UIF interpuso otra denuncia por las mismas irregularidades.

El 25 de mayo de 2019 se liberaron órdenes de aprehensión contra Emilio Lozoya y Alonso Ancira.

Ruta judicial de Ancira: detención, extradición y acuerdo reparatorio

Alonso Ancira fue detenido el 28 de mayo de 2019 en Palma de Mallorca, España. Obtuvo su libertad provisional tras pagar una fianza. La FGR solicitó formalmente su extradición el 25 de julio de 2019.

En noviembre de 2020, la Audiencia Nacional Española rechazó el recurso de Ancira. El 3 de febrero de 2021, fue extraditado a México, vinculado a proceso el 10 de febrero y liberado el 19 de abril tras firmar un acuerdo reparatorio con Pemex por más de 200 millones de dólares.

El proceso penal quedó suspendido, condicionado al cumplimiento del acuerdo. Sin embargo, Ancira incumplió el último pago del acuerdo reparatorio, por lo que en 2025 la FGR anunció que reactivaría el procedimiento penal en contra del empresario.

En junio de 2026, Ancira fue visto en San Antonio, Texas, donde reside actualmente, con una orden de captura pendiente desde enero de 2024.

Ruta judicial de Lozoya: detención, proceso y medidas cautelares

Emilio Lozoya fue detenido en Málaga el 12 de febrero de 2020, y un juez español le dictó prisión provisional.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) presentó la solicitud de extradición el 24 de marzo de 2020. El 6 de julio de 2020, autoridades españolas autorizaron la extradición de Lozoya.

En México, Lozoya fue vinculado a proceso el 28 de julio de 2020. No se le impone prisión preventiva: queda con brazalete electrónico.

El 10 de octubre de 2021, Lozoya fue captado en un restaurante de lujo, lo que ocasionó que un juez modificara sus medidas cautelares y le impuso prisión preventiva el 3 de noviembre de 2021.

La FGR lo acusó formalmente el 5 de enero de 2022 por cohecho, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. El 22 de enero de 2022, un juez revoca la prisión preventiva.

La audiencia intermedia de Lozoya fue prorrogada en varias ocasiones. El 31 de agosto de 2023, su proceso queda suspendido porque el juez considera que también se beneficia del acuerdo reparatorio firmado por Ancira.

Según el juez, el pago de 216 millones de dólares de Ancira beneficia automáticamente a Lozoya conforme a criterios de tribunales federales.

Lozoya intentó negociar su propio acuerdo reparatorio, pero la FGR no participó en esas negociaciones. Con ello, Lozoya solo enfrenta cargos por el caso Odebrecht.

Quiebra de AHMSA

El 20 de abril de 2023, Ancira renunció a la presidencia de Altos Hornos de México (AHMSA), mientras la empresa enfrentó una reestructura que derivó en la quiebra decretada en noviembre de 2024.

La jueza Ruth Huerta García declaró la quiebra, con afectaciones a más de 70 mil familias y mil 600 acreedores.

AHMSA, fundada en 1942, llegó a aportar 8% del PIB de Coahuila y 15% del acero nacional. La quiebra implicó venta de activos y liquidación de deudas.

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