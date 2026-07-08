EEUU confirma que Juan Carlos Valencia, hijastro de El Mencho, quedó como líder absoluto del CJNG

Juan Carlos Valencia, el hijastro de El Mencho, quedó como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación según la Guía Antiterrorista Internacional de Estados Unidos Foto: Justice EEUU

El Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos identificó a Juan Carlos Valencia González como nuevo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), después del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”.

La actualización de la Guía Antiterrorista Internacional señaló que el relevo ocurrió en febrero de 2026, tras la muerte de su padrastro durante un operativo del Ejército Mexicano en Jalisco que buscó arrestarlo.

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El documento describió a Valencia González, alias “El 03”, como ciudadano estadounidense y fijó una recompensa de USD 5,000,000 por información que permitiera ubicarlo y detenerlo. La identificación lo colocó en la cúspide de la organización criminal en un momento en que Estados Unidos mantenía sanciones contra figuras asociadas al grupo y su red financiera.

La guía también enlistó a otros integrantes considerados parte de la cúpula del CJNG. Entre ellos figuró Julio Alberto Castillo Rodríguez “El Cochorro”, a quien se le atribuyó el papel de teniente del grupo criminal y la relación familiar como yerno de Oseguera. En el mismo nivel se incluyó a Hugo Gonzalo Mendoza Gaytan “El Sapo”, quien había sido mencionado por analistas como uno de los posibles herederos tras la muerte de “El Mencho”.

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Tras trabas institucionales, el tribunal logró obtener el acta de “El Mencho”, documento indispensable para definir el futuro legal de su expediente penal. (Anayeli Tapia/Infobae)

En el desglose de mandos y situación operativa, el informe consignó que algunos miembros relevantes ya no se encontraban en libertad. Señaló como detenido a Audias Flores Silva “El Jardinero” y reportó como muerto a “El Mencho”, al que vinculó con el liderazgo previo del cártel. La actualización presentó esos cambios como parte del reacomodo interno posterior al operativo en territorio jalisciense.

Estados Unidos también estimó el tamaño de la estructura criminal y su despliegue territorial. Calculó que el CJNG contó con entre 15 mil y 20 mil integrantes distribuidos en Jalisco, Nayarit, Colima, Veracruz, Guanajuato, Puebla, Querétaro e Hidalgo. La cifra se presentó como una referencia del alcance operativo del grupo en distintos corredores del país.

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El antecedente político y legal más cercano se ubicó en la administración de Donald Trump, cuando el gobierno estadounidense designó al CJNG como organización terrorista extranjera en febrero de 2025. Cuatro meses después, impuso sanciones contra activos en Estados Unidos ligados a “El Mencho”, “El Jardinero”, “El Cachorro” y “El Sapo”, de acuerdo con la misma guía.

Imagen: Infobae México

Con esa designación y el paquete de sanciones, la identificación de “El 03” como presunto nuevo jefe se incorporó a un marco de presión financiera y de inteligencia sobre la organización. La actualización no solo señaló un cambio de mando, también dejó asentados los nombres de la estructura superior y el alcance estimado del cártel en México.

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Juan Carlos Valencia González encabezó al CJNG desde el fallecimiento de “El Mencho”, de acuerdo con una actualización de autoridades de Estados Unidos que también lo señaló como el principal responsable de dirigir las operaciones del cártel y ofreció hasta USD 5 millones por información que llevara a su captura.

El documento también ubicó al CJNG como una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas de México, responsable del tráfico de grandes cantidades de fentanilo y otras drogas ilícitas hacia Estados Unidos y otros países. Para 2026, además, lo consideró el principal rival del Cártel de Sinaloa.

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FILE PHOTO: Members of the Jalisco New Generation Cartel (CJNG), led by Nemesio Oseguera, known as “El Mencho,” pose for a photo at an undisclosed location in Michoacan state, Mexico, July 1, 2021. REUTERS/Stringer/File Photo

La actualización llegó 10 semanas después de la captura en Nayarit de Audías Flores Silva, alias “El Jardinero”, a quien Estados Unidos ubicaba como jefe de amplias operaciones del CJNG en Zacatecas, Guerrero, Nayarit, Jalisco y Michoacán. El ajuste en la estructura de mando reflejó así un cambio en la cúpula del grupo criminal.

Estados Unidos colocó a “El 03” como presunto sucesor de “El Mencho”

De acuerdo con el reporte, Juan Carlos Valencia González, identificado con el alias “El 03”, quedó al frente de la organización tras la muerte de “El Mencho”. El texto lo describió como el mando general de una estructura jerárquica en la que líderes regionales administraban las operaciones diarias.

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Ese esquema incluía el respaldo de “El Chorro” y “El Sapo”, identificados como sus principales lugartenientes. La actualización marcó la primera confirmación pública de que Estados Unidos consideraba que uno de sus propios ciudadanos lideraba uno de los principales cárteles mexicanos.

“El 03” habría nacido presuntamente en la ciudad de Santa Ana en California el 12 de septiembre de 1984. También tenía abierto un proceso criminal por narcotráfico en Estados Unidos radicado en la Corte Federal del Distrito de Columbia.

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Audias Flores siendo trasladado por elementos de la Secretaría de Marina. Crédito: FGR

El documento incluyó una línea inusual sobre su contenido: “Este producto contiene información sobre personas estadounidenses que se considera necesaria para que el destinatario comprenda o evalúe la información que se proporciona”. Esa precisión respondió al cumplimiento de leyes de Estados Unidos respecto de sus ciudadanos.

El CJNG operó con mandos regionales y un modelo de franquicia

La actualización sostuvo que el CJNG mantuvo una estructura jerárquica de mando y, al mismo tiempo, operó bajo un modelo de franquicia. Ese mecanismo consistió en acuerdos de afiliación entre cárteles locales más pequeños y la organización para facilitar su expansión fuera de sus bastiones en Jalisco, Nayarit y Colima.

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Según la descripción oficial, ese modelo permitió al grupo extender su presencia territorial más allá de sus zonas de origen. El propio documento recordó que el CJNG surgió en 2010 a partir de remanentes del Cártel del Milenio, una antigua facción del Cártel de Sinaloa.

FILE PHOTO: A bullet-riddled facade with the acronym of the Jalisco New Generation Cartel (CJNG) is pictured at an area where the Jalisco New Generation Cartel (CJNG) and local drug gangs are fighting to control the territory, in El Aguaje, Michoacan state, Mexico April 23, 2021. REUTERS/Alan Ortega/File Photo

El reporte agregó que la organización había expandido su presencia por gran parte del territorio mexicano desde 2018. En esa ruta de crecimiento, “El Jardinero” aparecía como una pieza de mando regional con influencia en cinco estados.

La captura de ese operador, ocurrida en Nayarit, antecedió por 10 semanas a la actualización de la cúpula criminal. Con ese movimiento, autoridades de Estados Unidos colocaron a “El 03” como el presunto sucesor de “El Mencho” al frente del cártel.

El Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos identificó a Juan Carlos Valencia González “El 03” como nuevo líder del CJNG tras el abatimiento de “El Mencho”.

La Guía Antiterrorista Internacional ubicó el relevo en febrero de 2026 y fijó una recompensa de USD 5,000,000 por información para arrestarlo.

Estados Unidos estimó entre 15 mil y 20 mil integrantes del CJNG en ocho estados y recordó la designación como organización terrorista extranjera en febrero de 2025.