CNTE anuncia protesta este jueves en la CDMX para exigir al gobierno de Sheinbaum cumplir acuerdos

La CNTE regresará a las calles para exigir avances en los acuerdos alcanzados con las autoridades educativas. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) volverá a movilizarse en la Ciudad de México el próximo jueves 16 de julio, luego de acusar a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) de incumplir los acuerdos alcanzados durante las mesas de diálogo realizadas tras el paro nacional y el plantón que mantuvo el magisterio en el Centro Histórico durante junio.

La convocatoria fue emitida por la Sección 9 Democrática de la CNTE, que llamó a sus integrantes a concentrarse a las 9:00 horas frente a las oficinas de la Coordinación General de Recursos Humanos (CGRH), ubicadas en Isabel la Católica número 165, en la alcaldía Cuauhtémoc, desde donde realizarán acciones de protesta para exigir el cumplimiento de los compromisos pactados.

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En la invitación difundida por el sindicato, el magisterio señala que la movilización responde al “incumplimiento” de la SEP y de la AEFCM respecto a los acuerdos firmados en una minuta de la mesa tripartita, por lo que también convocó a los docentes a acudir con carteles relacionados con sus demandas laborales.

Invitación a la movilización. (CNTE)

Magisterio reclama avances pendientes en prestaciones y basificaciones

Entre los principales motivos de la protesta se encuentran los presuntos retrasos en temas relacionados con prestaciones laborales, estímulos económicos y procesos administrativos comprometidos por las autoridades educativas.

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Durante las negociaciones realizadas en junio, la AEFCM acordó revisar el presupuesto para otorgar estímulos económicos a docentes con estudios de maestría y doctorado, además de analizar la situación de 4,294 plazas para avanzar en su posible basificación.

Asimismo, las autoridades se comprometieron a buscar mecanismos para homologar las prestaciones del magisterio capitalino con las que reciben docentes de otras entidades del país, así como realizar gestiones para otorgar 240 becas dirigidas a estudiantes.

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Docentes exigen respuestas por acuerdos pendientes relacionados con plazas, estímulos y derechos laborales. Crédito: Cuartoscuro

Sin embargo, la Sección 9 sostiene que estos compromisos no han registrado avances suficientes, razón por la que decidió regresar a las calles.

Los principales compromisos y demandas de la CNTE

Pago de estímulos económicos para docentes con estudios de posgrado.

Revisión de 4,294 plazas para su posible basificación.

Homologación de prestaciones laborales con otros estados.

Gestión de 240 becas para estudiantes.

Exigencia de derogar la Ley del ISSSTE de 2007 y modificar el sistema de pensiones.

Rechazo al actual modelo de promoción docente y demanda de mejores condiciones laborales.

Sheinbaum defiende el derecho a manifestarse y rechaza impacto político

Horas antes del anuncio de la nueva protesta, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó el tema durante su conferencia matutina, donde aseguró que las recientes manifestaciones de integrantes de la CNTE, incluida la realizada durante una gira en Zacatecas, no representan una disminución en el respaldo ciudadano hacia su gobierno.

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Sheinbaum asegura que las protestas de la CNTE no representan una pérdida de respaldo a su gobierno y defiende la libre manifestación.

La mandataria afirmó que los docentes que protestaron durante un evento oficial eran un grupo reducido y reiteró que su administración respetará el derecho a la libre manifestación, sin recurrir al uso de la fuerza pública para retirar movilizaciones.

Al mismo tiempo, consideró que sectores críticos de su gobierno han utilizado las protestas del magisterio para construir una narrativa sobre una supuesta caída en su popularidad.

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Sheinbaum también defendió las acciones implementadas durante su administración en favor del sector educativo, al señalar que se han impulsado incrementos salariales y procesos de basificación para los docentes, además de cuestionar si las condiciones laborales eran mejores durante la aplicación de la reforma educativa de administraciones anteriores.

La CNTE mantiene presión tras levantar el plantón nacional

Aunque la Coordinadora retiró a finales de junio el plantón que mantuvo durante cerca de 20 días en el Centro Histórico de la capital, desde entonces advirtió que las movilizaciones únicamente entrarían en una etapa de reorganización.

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Aunque retiró el plantón en el Centro Histórico, la CNTE advierte que continuará con acciones de protesta hasta lograr avances en sus demandas. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM CNTE, marcha, protesta, Tlalpan, maestros, magisterio,

Los dirigentes del movimiento reconocieron que no lograron uno de sus principales objetivos: la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y de la reforma educativa. Sin embargo, reiteraron que continuarán impulsando acciones de protesta hasta alcanzar sus demandas.

Además de exigir una jubilación digna y cambios en el sistema de pensiones, la organización insiste en la reinstalación de docentes cesados, una reestructuración del sistema de promoción para maestras y maestros y mejores condiciones laborales para el magisterio.

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Se prevén afectaciones viales por la movilización en la capital

La concentración está programada para iniciar a las 9:00 horas del jueves 16 de julio frente a las oficinas de la CGRH, en las inmediaciones de la estación Isabel la Católica de la Línea 1 del Metro.

La movilización de la CNTE podría generar cierres y complicaciones viales en calles del Centro Histórico y la alcaldía Cuauhtémoc. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

Debido a la experiencia de movilizaciones anteriores de la CNTE, no se descartan afectaciones a la circulación en calles del Centro Histórico y la alcaldía Cuauhtémoc, por lo que las autoridades recomiendan a automovilistas y usuarios del transporte público anticipar sus traslados.

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Con esta nueva protesta, la CNTE mantiene la presión sobre las autoridades educativas para que se concreten los compromisos derivados de las mesas de negociación, mientras el gobierno federal sostiene que continuará privilegiando el diálogo y respetando el derecho de los docentes a manifestarse.