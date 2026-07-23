Roberto Lazzeri se reúne con la Zar antidrogas de EEUU para revisar cooperación en seguridad

El embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, informó que sostuvo una reunión con Sara Carter para tratar cooperación bilateral en seguridad y prevención de drogas. Crédito: X/@robertolazzeri

El embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, informó que este 23 de julio sostuvo una reunión con Sara Carter para hablar sobre cooperación bilateral en seguridad y prevención de drogas.

Lazzeri detalló en una publicación en X que Carter participa como directora de la ONDCP, la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos, y que el encuentro se enfocó en cómo fortalecer el trabajo conjunto para “desarticular las cadenas de suministro de narcóticos”.

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El diplomático señaló que en la conversación abordan la necesidad de “atender las causas y reducir la demanda” de drogas, además de revisar “los resultados alcanzados”. “Estaremos colaborando de manera constante y estrecha para traducir esta agenda en resultados concretos”, afirmó.

Sara Carter advierte que su gobierno va contra políticos mexicanos ligados a cárteles

La Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos, encabezada por Sara Carter, advirtió que va contra políticos mexicanos que protejan a los cárteles. REUTERS/Daniel Cole

Sara Carter, directora de la ONDCP, conocida como la zar antidrogas de Estados Unidos, advirtió que su gobierno va contra políticos mexicanos que protejan a los cárteles, al tiempo que sostuvo que esa ofensiva forma parte de una estrategia para desmantelar tanto sus redes financieras como su cobertura política.

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El pasado 14 de junio, la funcionaria también afirmó que la cooperación con México se sostiene, según dijo, porque los gobiernos de la región saben que las advertencias de Donald Trump sobre cooperar o enfrentar ataques son reales y porque esa colaboración también les beneficia.

En entrevista con el programa American Thought Leaders, Carter planteó que el combate no se limita a los grupos criminales. “Tenemos que ser igual de duros con ellos y eso significa tomar y confiscar sus fondos. Y, por cierto, hacer lo que estamos haciendo ahora mismo en México: apuntar incluso a los que están en el gobierno y que se han vendido a los cárteles, que les han facilitado operar”, dijo.

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Dicho señalamiento respondió a la pregunta central de su mensaje: Estados Unidos busca perseguir a quienes, desde estructuras de gobierno, habrían dado protección a las organizaciones del narco.

Carter recordó que en abril pasado fueron acusados el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios por presuntamente brindar protección a la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

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