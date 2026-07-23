Reportan desmayos en la Línea 7 del Metro CDMX por golpe de calor: esto dijo el STC

Reportan desmayos en la Línea 7 del Metro CDMX (X/ @pepina777)

Usuarios de la Línea 7 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) reportaron una situación que alarmó a todos los pasajeros diarios que viajan en la red del Metro CDMX. La tarde de este miércoles 22 de julio algunas personas presentaron malestares mientras esperan el arribo del tren, lo que provocó una movilización por parte de las autoridades de emergencia.

Al menos dos personas se desmayaron dentro de las instalaciones de la Línea 7 del Metro CDMX, el incidente ocurrió en la estación Constituyentes. La situación fue grabada por las personas que presenciaron el incidente; relataron que las altas temperaturas y la falta de ventilación habría provocado que las personas perdieran el conocimiento y colapsaran.

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De acuerdo con un video que circula en redes sociales, se puede apreciar que al menos dos personas requirieron de atención médica por las condiciones en las que se encontraban. Al lugar arribó personal de paramédicos que atendieron la situación.

¿Qué dijo el STC Metro de los desmayos en la Línea 7?

En redes sociales reportaron que una persona fue atendida en el suelo de una estación Constituyentes de la Líena 7 del Metro CDMX por presentar un presunto golpe de calor por falta de ventilación (X/@ElSSanchez)

El STC Metro respondió al reporte de usuarios desmayados en la Línea 7, confirmó que pasajeros presentaron malestares mientras esperaban el paso del tren en la estación Constituyentes y aseguró: “Ninguna de las personas atendidas requirió traslado hospitalario”, tras una tarde en la que también se realizó el retiro de un tren.

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En una publicación en X, la cuenta oficial de Metro CDMX informó que la maniobra para retirar un convoy se llevó a cabo durante la tarde de este jueves y sostuvo que los dos casos de personas usuarias que requirieron valoración médica ocurrieron “sin relación con dicha maniobra”. Según el mensaje, ambas personas presentaron un probable golpe de calor.

El organismo indicó que personal de Seguridad Institucional del Metro y de la Cruz Roja atendió de inmediato a las dos personas. La comunicación oficial llegó luego de reportes de usuarios sobre desmayos en la Línea 7.

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En su mensaje, el STC señaló: “Dos personas usuarias requirieron valoración médica por probable golpe de calor”. También precisó que ninguna de las personas atendidas tuvo que ser trasladada a un hospital.

Esto dijo el STC Metro de los desmayos en la Línea 7 (X/ @MetroCDMX)

La publicación buscó fijar la postura oficial del sistema de transporte frente a los reportes difundidos por usuarios sobre personas desmayadas en esa línea, al tiempo que separó esos casos de la maniobra operativa para retirar un tren.

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“La tarde de hoy se realizó la maniobra para el retiro de un tren en la Línea 7. Durante este periodo, y sin relación con dicha maniobra, dos personas usuarias requirieron valoración médica por probable golpe de calor. Personal de Seguridad Institucional del Metro, así como de la Cruz Roja, brindaron atención inmediata. Ninguna de las personas atendidas requirió traslado hospitalario”, fue el mensaje que compartieron las autoridades.

Reabren estación Auditorio tras meses de remodelación

El STC Metro reabrió la estación Auditorio este lunes 18 de mayo, tras casi cinco meses sin servicio en la Línea 7 de la CDMX. La estación permaneció cerrada desde finales de diciembre de 2025 por trabajos de remodelación.

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Clara Brugada supervisa la remodelación de la estación Auditorio de la Línea 7 del Metro CDMX, mostrando una tarjeta de acceso junto a otros funcionarios. (Jefatura Gobierno CDMX)

La reapertura se realizó sin aviso previo y con obras pendientes. Usuarios de la Línea 7 difundieron en redes sociales videos y reportes en los que se observaron zonas sin terminar, con escombros y polvo. Aunque el paso de trenes fue regular y se apreciaron cambios como nueva iluminación, piso y acabados, los pasajeros señalaron áreas aún en intervención.

El área de comunicación del STC Metro indicó que no emitió un comunicado previo sobre la puesta en marcha y que dará detalles cuando concluyan los trabajos. El organismo informó que la estación ya está en funcionamiento en ambos sentidos y que, una vez que concluyan las obras, se informará al respecto.

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