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Para qué sirve llevar una almendra envuelta en papel aluminio y por qué todos lo están haciendo

Esa forma consiste en guardarla envuelta, con la intención simbólica de potenciar la energía positiva

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Una almendra sobre un trozo de papel de aluminio arrugado descansa en una mesa de madera oscura cerca de una ventana.
Una almendra se posa sobre un trozo arrugado de papel de aluminio, dispuesta en una mesa de madera rústica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el Feng Shui llevar una almendra envuelta en papel de aluminio se asocia con prosperidad, protección y equilibrio energético, una práctica a la que se le atribuye la capacidad de acompañar nuevos comienzos y fortalecer la energía personal, aunque no tiene evidencia científica que demuestre su eficacia.

Aunque la almendra no forma parte de los símbolos tradicionales más conocidos del Feng Shui, con el paso del tiempo se incorporó a algunas prácticas por el significado que distintas culturas le atribuyen. Su interior nutritivo y su forma alargada suelen relacionarse con abundancia, energía y cuidado de los recursos.

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A partir de esa interpretación, muchas personas la usan como amuleto para acompañar objetivos personales, atraer prosperidad y reforzar la sensación de estabilidad cualidades que se le atribuyen siempre que se utilice de una manera correcta.

Esa forma consiste en guardarla envuelta, con la intención simbólica de potenciar la energía positiva. Entre los efectos que se le adjudican están atraer prosperidad y nuevas oportunidades, fortalecer la energía personal y acompañar etapas nuevas.

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Una almendra entera se presenta sobre una superficie de madera, con una sección de su cuerpo cubierta por papel de aluminio arrugado y brillante.
Una almendra con la mitad de su superficie envuelta en papel de aluminio descansa sobre una tabla de madera con textura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer el amuleto de la almendra correctamente

Si bien este poder que se atribuye al amuleto pertenece al terreno del Feng Shui y no cuenta con pruebas científicas que acrediten la eficacia de estos rituales, de acuerdo con los principios de esta práctica, para que el amuleto funcione debe realizarse los pasos siguientes:

  1. Elige la almendra adecuada
    1. Usa una almendra natural, sin tostar ni procesar.
  2. Prepara el espacio
    1. Busca un lugar tranquilo donde puedas concentrarte sin interrupciones.
  3. Carga la almendra con tu intención
    1. Toma la almendra entre tus manos.
    2. Cierra los ojos y piensa en aquello que deseas atraer: abundancia, energía positiva, prosperidad.
    3. Puedes repetir una frase como: “Atraigo la abundancia y la energía positiva a mi vida”.
  4. Envuelve la almendra
    1. Toma un trozo de papel aluminio y envuelve la almendra completamente, visualizando que tu deseo queda “sellado”.
  5. Coloca el amuleto
    1. Guarda la almendra envuelta en tu cartera, una bolsa, tu escritorio, cerca de donde manejas dinero o en un lugar personal especial.
  6. Renueva tu intención
    1. Cada vez que veas el amuleto o lo toques, recuerda tu objetivo y agradece como si ya hubieras recibido lo que deseas.

Consejos adicionales

  • Haz el ritual durante la mañana o en luna creciente, momentos simbólicamente relacionados con el crecimiento y la prosperidad.
  • No muestres el amuleto a otras personas ni lo compartas.
  • Si el papel se rompe o la almendra se daña, deséchalos agradeciendo y repite el ritual con nuevos materiales.
  • Cree en el proceso: la intención y la constancia son clave en estos rituales.
Infografía que ilustra los pasos para crear un amuleto de almendra, con imágenes de manos, almendras, papel aluminio, carteras y personas.
Infografía de Infobae que muestra un ritual paso a paso sobre cómo crear un amuleto de almendra, con consejos para atraer abundancia y energía positiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos rituales no tienen base científica, pero pueden ayudarte a enfocar tu mente y energía en tus objetivos. Puedes complementar con acciones prácticas para mejorar tu bienestar y prosperidad.

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