La gran fiesta franco-mexicana: actividades y eventos para celebrar 200 años de historia entre México y Francia

Con exposiciones, cine, gastronomía, danza y música, México y Francia conmemoran 200 años de relaciones diplomáticas. (FIC UNAM)

“La Gran Fiesta Franco-Mexicana” llega a 21 ciudades de México entre el 1 de septiembre y el 30 de noviembre de 2026 para conmemorar los primeros 200 años de relaciones diplomáticas entre Francia y México, con cerca de 200 actividades artísticas, académicas y científicas que involucran a la Secretaría de Cultura, la Embajada de Francia y el IFAL, y a instituciones como el Centre Pompidou y la Comédie-Française, según anunciaron sus organizadores este martes 14 de julio en conferencia de prensa.

El programa reúne a casi 250 exponentes y fue producto de 18 meses de trabajo conjunto entre ambas naciones. La directora general del INBAL, Alejandra de la Paz, adelantó que las agrupaciones de la institución —entre ellas la Orquesta Sinfónica Nacional, la Compañía Nacional de Teatro y el Estudio de Ópera de Bellas Artes— programan cerca de 30 actividades para acercar al público mexicano a la diversidad cultural francesa.

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La exposición en la Biblioteca Vasconcelos inaugura los festejos el 1 de septiembre

La Secretaría de Cultura, la Embajada de Francia y el IFAL presentaron una agenda de cerca de 200 actividades que recorre 21 ciudades del país entre septiembre y noviembre de 2026 para celebrar dos siglos de vínculos diplomáticos entre ambas naciones. (FIC UNAM)

El primer acto oficial de la conmemoración es la exposición “Francia-México, 200 Años de Relación y Amistad. Resonancias, Disonancias y Contrapuntos”, que abre puertas en la Biblioteca Vasconcelos el 1 de septiembre. La muestra traza la historia compartida de ambos países desde el establecimiento de sus vínculos diplomáticos.

La programación también incluye la exposición “Miradas de la fotografía contemporánea francesa” en Fotoseptiembre, del Centro de la Imagen; el ciclo de cine “Ellas dirigen” en la Cineteca Nacional; y el Festival Gastronómico ¡Qué gusto! en el Complejo Cultural Los Pinos, donde la cocina francesa y la mexicana se encuentran en un mismo espacio.

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El Festival Internacional Cervantino recibe a Francia como país invitado en su edición 54

Uno de los ejes del programa es la participación de Francia como país invitado en la edición 54 del Festival Internacional Cervantino. Las actividades se distribuyen en el Complejo Cultural Los Pinos y en los centros culturales Helénico, Nacional de las Artes y de Cultura Digital, entre otros recintos del circuito nacional.

El Museo del Palacio de Bellas Artes recibe “Las Formas de la Energía”, una exposición del Centre Pompidou, mientras que el Laboratorio de Arte Alameda presenta una obra inédita del artista francés Julien Creuzet. Ambas muestras forman parte del intercambio bilateral en materia de artes visuales.

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Desde la Biblioteca Vasconcelos hasta el Festival Internacional Cervantino, la programación franco-mexicana despliega exposiciones, ciclos de cine, conciertos y festivales gastronómicos para conmemorar dos siglos de historia compartida entre ambos países. (mexicofrancia2026.mx / Mathilde Assier)

El Códice Azcatitlán y el Códice Boturini: el patrimonio como eje del intercambio bilateral

En el terreno del patrimonio documental, el Museo Nacional de Antropología exhibe el Códice Azcatitlán de forma simultánea a la presentación del Códice Boturini en la Bibliothèque Nationale de France. El intercambio de piezas entre ambas instituciones es uno de los gestos más concretos de la colaboración bilateral.

Julie Delpy, invitada de honor en FICUNAM 16

Por otro lado, el Festival Internacional de Cine UNAM se suma a la conmemoración de los 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Francia con su decimosexta edición, que se realiza del 5 al 15 de noviembre de 2026 en la Ciudad de México. En colaboración con la Embajada de Francia y el IFAL, el festival recibirá como invitada de honor a la cineasta, actriz y guionista francesa Julie Delpy, quien será distinguida con la Medalla Filmoteca UNAM, galardón que desde 1987 reconoce a figuras cuya trayectoria ha enriquecido el patrimonio cinematográfico mundial.

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Delpy construyó su carrera desde los 14 años junto a directores como Jean-Luc Godard, Krzysztof Kieślowski y Jim Jarmusch. Es coguionista de Antes del atardecer (2004) y Antes de la medianoche (2013), trabajos que le valieron dos nominaciones al Óscar. Como directora, obtuvo el Premio a la Mejor Dirección en el Festival de San Sebastián en 2011 con Le Skylab.

El festival presenta una retrospectiva completa de su obra, una sesión de preguntas y respuestas con el público y una clase magistral. Como cierre, FICUNAM estrena un cine concierto con Un perro andaluz (1929) y La edad de oro (1930), de Luis Buñuel, con acompañamiento en vivo del Ensamble Cine Mudo bajo la dirección de José María Serralde Ruiz.

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Dieciocho meses de trabajo bilateral dieron forma a una agenda cultural de cerca de 200 actividades artísticas, académicas y científicas que arranca el 1 de septiembre en la Biblioteca Vasconcelos y cierra el 30 de noviembre de 2026. (FIC UNAM / Mario Valencia)

¿Dónde consultar la programación completa de La Gran Fiesta Franco-Mexicana?

Toda la agenda está disponible en mexicofrancia2026.mx y en las redes sociales del IFAL y la Secretaría de Cultura: en X, Facebook e Instagram.

La embajadora de Francia en México, Delphine Borione, describió el proyecto como “el resultado de 18 meses de trabajo incansable entre franceses y mexicanos para reforzar los lazos entre nuestros museos, nuestros festivales, nuestros artistas y nuestras cooperaciones”.

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