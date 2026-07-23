Caso del perrito Rocky: cuántos años de prisión podría recibir Liliana “N” por crueldad animal en Saltillo

Una mujer morena muestra sus manos unidas por unas esposas de metal, vestida con una camiseta blanca y pantalón vaquero sobre un fondo liso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Liliana “N” fue vinculada a proceso y enviada al centro para mujeres de Saltillo el martes 21 de julio, acusada de arrastrar con su camioneta al perrito Rocky, un Gran Pirineo de 14 años, en el fraccionamiento Villas de San Miguel. El animal murió la mañana del miércoles 22 de julio en el hospital veterinario Pets Care Saltillo a causa de un trauma medular agudo. Con la muerte del can, el Artículo 261 del Código Penal de Coahuila activa una regla de duplicidad que eleva la pena potencial a entre cuatro y ocho años de prisión efectiva.

La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó la detención y vinculación a proceso en conferencia de prensa del 22 de julio. El delegado de la FGE, señaló que la investigación arrancó de manera inmediata tras la viralización de los videos captados por vecinos del fraccionamiento. “Iniciamos la investigación, recabamos todas las pruebas, formalizamos los videos que circularon en redes sociales, acudimos al domicilio a realizar una inspección mediante la autorización, obviamente, de un juez de control, derivado de la delicadeza del tema y cuidando siempre el debido proceso”, declaró la dependencia.

PUBLICIDAD

El juez de control dictó prisión preventiva justificada y fijó tres meses para la investigación complementaria. “Ella se encuentra el día de hoy ya internada en el centro para mujeres”, confirmó la Fiscalía en su pronunciamiento público.

Artículo 261 del Código Penal de Coahuila: la ley que define los años de cárcel para Liliana “N”

Liliana "N", la mujer señalada de arrastrar con su camioneta al perro Rocky en el fraccionamiento Villas de San Miguel de Saltillo, fue vinculada a proceso y enviada al centro para mujeres. (Redes Sociales)

El Código Penal de Coahuila reformó en diciembre de 2023, mediante el Decreto 567, el Título Décimo para denominarlo “Delitos contra los seres sintientes que afectan al derecho de una vida libre de violencia”. Con ese cambio, los animales dejaron de ser considerados bienes muebles y pasaron a la categoría jurídica de seres sintientes.

PUBLICIDAD

El Artículo 261, en su Apartado B, establece una pena base de dos a cuatro años de prisión y de cien a quinientos días multa para quien cometa actos de crueldad animal con dolo. La Fracción V sanciona específicamente a quien cause lesiones a un ser sintiente por medio de cualquier instrumento u objeto. La Fracción VI activa los agravantes: si el animal muere a consecuencia de los actos de crueldad, las penas mínimas y máximas se duplican en su totalidad.

Dado que Rocky falleció el 22 de julio por las lesiones del arrastre, la pena aplicable para Liliana “N” —en caso de ser declarada culpable en juicio oral o procedimiento abreviado— oscila entre cuatro y ocho años de prisión efectiva, más una sanción económica de doscientos a mil días multa y el decomiso definitivo de cualquier animal a su cuidado.

PUBLICIDAD

Así ocurrió el maltrato contra Rocky en Saltillo

Dos personas fueron detenidas en el caso del perro Rocky en Saltillo: Liliana N. como presunta autora material del maltrato, y Jorge N. por obstaculizar la investigación y amenazar a la autoridad. (Captura de pantalla Facebook Dignidad Animal.Oficial)

El caso se originó el sábado 18 de julio en el interior de la cochera del domicilio familiar en Villas de San Miguel, al norte de Saltillo. Vecinos grabaron el momento en que Rocky quedó atrapado con una correa enganchada a la parte trasera de la camioneta de Liliana “N”, quien maniobró el vehículo hacia adelante y hacia atrás mientras el animal era arrastrado varios metros.

Al ser confrontada, Liliana respondió con indiferencia: “¡Ay, no me di cuenta que mis hijos amarraron al perro ahí atrás!”, según el testimonio de un vecino que prefirió el anonimato. Fue entonces que otro vecino retiró la correa a Rocky, que en ese momento sangraba y estaba tendido en el piso.

PUBLICIDAD

El vecino Leonel García cargó al perro en su camioneta y lo trasladó al hospital veterinario Pets Care Saltillo. Mientras tanto, según los testigos, Liliana “N” salió con agua a limpiar la sangre de la cochera sin atender al animal.

Esposo de Liliana “N” detenido por obstruir el cateo de la Agencia de Investigación Criminal

Un juez de control de Coahuila dictó prisión preventiva justificada contra Liliana "N" por el caso del perrito Rocky. (Dignidad Animal.Oficial Facebook)

La noche del lunes 20 de julio fue detenido Jorge “N”, esposo de Liliana, por el delito de obstrucción a la justicia. Según la FGE, el hombre impidió el trabajo de elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) durante el cateo al domicilio familiar y amenazó a los policías presentes. Fue arrestado en el lugar.

PUBLICIDAD

La investigación se robusteció con pruebas periciales, inspección del domicilio autorizada por juez de control e información biológica recabada en el lugar de los hechos. La Fiscalía también habilitó el acceso de médicos veterinarios externos, avalados por asociaciones de protección animal, al expediente clínico de Rocky, con el objetivo de determinar la correspondencia entre las lesiones y los hechos investigados.

En su conferencia del 22 de julio la Fiscalía estatal citó la postura del gobernador de Coahuila: “Aquí en Coahuila se aplica todo el peso de la ley sin contemplación alguna y sin que pueda inferir o intervenir alguna situación que pueda llegar a controvertir esta situación”.

PUBLICIDAD

Rocky murió el 22 de julio: el diagnóstico que agrava los cargos contra Liliana “N”

Rocky ingresó al hospital veterinario Pets Care Saltillo en estado grave. El director del establecimiento, Humberto Baca, diagnosticó un trauma medular agudo y describió su condición como crítica desde el primer momento. “El diagnóstico es reservado; su estado de salud es crítico y se encuentra en terapia intensiva”, declaró. La mañana del miércoles 22 de julio, el animal no resistió las lesiones.

Rocky falleció el 22 de julio tras permanecer en terapia intensiva algunos días. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Baca confirmó que las heridas sufridas durante el arrastre fueron las que le ocasionaron la muerte. Con ese dictamen veterinario, la situación jurídica de Liliana “N” se agrava: la muerte del animal activa la regla de duplicidad del Artículo 261 del Código Penal local.

PUBLICIDAD

Antecedentes de sentencias similares en Coahuila

En mayo de 2025, un tribunal de Saltillo dictó dos años y dos meses de internamiento por el incendio de un tejabán que causó la muerte de cuatro cachorros. En Piedras Negras, otro caso derivó en tres años de prisión efectiva sin beneficios liberatorios por la decapitación dolosa de un canino.