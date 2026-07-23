Profesor del IEMS CDMX se quita la vida tras denuncia por presunto abuso sexual: señala críticas al sistema judicial

Suicidio docente IEMS CDMX Alberto Israel Jasso Cruz (especial)

La muerte de Alberto Israel Jasso Cruz, profesor del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) de la Ciudad de México, ha provocado conmoción y una amplia discusión en redes sociales, luego de que se difundiera un video en el que explica las razones que, desde su perspectiva, lo llevaron a tomar la decisión de quitarse la vida.

El docente, quien aseguró haber trabajado 25 años en el IEMS y casi una década en preparatorias del Estado de México, afirmó que enfrentaba una denuncia por presunto abuso sexual presentada por una estudiante, acusación que rechazó de manera categórica.

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En el video, grabado antes de su fallecimiento, Jasso Cruz sostuvo que la denuncia fue presentada el pasado 14 de julio ante la Dirección Jurídica del IEMS y posteriormente ante el Ministerio Público. Según su relato, la estudiante lo acusó de haber realizado tocamientos indebidos en varias ocasiones durante una jornada escolar, situación que, de acuerdo con la denuncia, le provocó una crisis de ansiedad.

El profesor insistió en que los señalamientos eran falsos y aseguró que nunca incurrió en la conducta de la que fue acusado.

“Niego rotundamente las acusaciones”

Durante su mensaje, Alberto Israel Jasso expresó que jamás había enfrentado una situación similar a lo largo de su carrera docente.

"Niego rotundamente" las acusaciones, afirmó en la grabación, donde también explicó que decidió no enfrentar el proceso judicial porque, según dijo, consideraba que no tendría garantías de un juicio justo.

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En su mensaje sostuvo que, en casos de esta naturaleza, la presunción de inocencia resulta insuficiente y que los señalados enfrentan consecuencias sociales, laborales y económicas incluso antes de que exista una sentencia.

Asimismo, manifestó su inconformidad con el funcionamiento del sistema de justicia mexicano, al que calificó como corrupto, y aseguró que los procesos penales representan un desgaste emocional y financiero para las personas denunciadas.

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El mensaje también estuvo dirigido a maestros y padres de familia

Alberto Israel Jasso Cruz, profesor del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México (IEMS CDMX) dejó un mensaje público relacionado con una denuncia de acoso sexual en su contra, difundido antes de su deceso. En el video, el profesor expone su perspectiva sobre los hechos.

Además de explicar su postura respecto al proceso judicial, el profesor envió un mensaje a otros docentes, recomendándoles mantener una relación estrictamente profesional con sus estudiantes para evitar situaciones que puedan derivar en conflictos o interpretaciones indebidas.

También dirigió unas palabras a padres de familia involucrados en procesos legales relacionados con la custodia de sus hijos, invitándolos a buscar mecanismos alternativos para mantener el vínculo familiar sin prolongar litigios que, afirmó, afectan emocionalmente a los menores.

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En distintas partes del video, el docente insistió en que su decisión no debía interpretarse como una admisión de culpabilidad, sino como una forma de protesta frente a lo que consideraba deficiencias del sistema judicial.

Autoridades no han emitido una postura sobre el contenido del video

Alberto Israel Jasso

Hasta el momento, las autoridades correspondientes no han emitido un posicionamiento oficial respecto a las afirmaciones realizadas por el profesor en el video difundido tras su fallecimiento.

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Tampoco se ha informado públicamente sobre el estado que guardaba la investigación relacionada con la denuncia presentada en su contra, por lo que los hechos continúan bajo el ámbito de las autoridades competentes.

Mientras la investigación sigue su curso, el fallecimiento del profesor ha reavivado la discusión sobre el impacto psicológico que pueden tener los procesos judiciales, la necesidad de fortalecer las instituciones encargadas de impartir justicia y la importancia de que las investigaciones se desarrollen con imparcialidad, respeto a los derechos de todas las partes y apego a la ley.

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