Así puedes identificar un infarto cerebral y qué hacer en caso de emergencia

Ante la sospecha de un infarto cerebral, lo más importante es llamar de inmediato al número de emergencias, explicar los síntomas y comunicar la hora exacta en que comenzaron. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La detección temprana del infarto cerebral determina la posibilidad de recuperación y limita las secuelas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que este evento puede afectar a cualquier persona en cualquier lugar y momento, presentándose de forma súbita.

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Reconocer los síntomas, pedir ayuda urgente y anotar la hora exacta de inicio son acciones que salvan vidas.

Cada minuto que pasa sin tratamiento incrementa el deterioro cerebral.

Señales de alarma que nunca deben ignorarse

La OMS y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) señalan que los síntomas suelen aparecer repentinamente.

Entre las manifestaciones más frecuentes se encuentran:

Pérdida súbita de fuerza o adormecimiento en la cara, brazo o pierna de un solo lado del cuerpo

Dificultad para hablar o entender lo que otros dicen

Confusión repentina

Alteraciones visuales , como pérdida de visión, visión borrosa o doble

Dificultad para caminar , inestabilidad o pérdida de coordinación

Dolor de cabeza intenso sin causa aparente

Estos signos permiten identificar rápidamente una situación que requiere atención médica inmediata.

El recurso mnemotécnico RAPIDO de la American Stroke Association ayuda a recordar las señales principales:

R ostro caído

A lteración del equilibrio

P érdida de fuerza en brazo o pierna

I mpedimento visual

D ificultad para hablar

Obtener ayuda rápido (llama a los servicios de emergencia)

Cualquier persona puede realizar esta evaluación sencilla en cuestión de segundos.

Cómo detectar un infarto cerebral: guía rápida con el método RAPIDO. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diferencias entre tipos de accidente cerebrovascular

La OMS y el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos distinguen tres formas principales de infarto cerebral:

Ictus isquémico: provocado por la obstrucción de una arteria que impide el flujo sanguíneo al cerebro. Ictus hemorrágico: causado por el sangrado dentro del cerebro, debido a la ruptura de un vaso sanguíneo. Ataque isquémico transitorio: se caracteriza por una interrupción breve del flujo sanguíneo cerebral y los síntomas se resuelven en minutos sin dejar daños permanentes.

Aunque los síntomas pueden coincidir, el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares (NINDS) indica que la aparición de un dolor de cabeza súbito, náuseas o pérdida de conciencia suele indicar una variante hemorrágica.

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La distinción final entre tipos solo puede hacerla el equipo médico tras la realización de estudios de imagen.

En todos los casos, la recomendación de organismos oficiales es la misma: ante síntomas compatibles, no esperar ni intentar un diagnóstico casero, sino buscar ayuda urgente.

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Por qué actuar con rapidez marca la diferencia

La OMS explica que el cerebro depende de un suministro constante de sangre y oxígeno. Cuando este flujo se interrumpe, las células cerebrales del área afectada mueren en muy pocos minutos.

El tejido circundante puede salvarse si la atención médica se inicia sin demora.

El Instituto Nacional de Trastornos Neurológicosyla American Stroke Association destacan que los tratamientos más eficaces, como la trombólisis intravenosa, solo pueden aplicarse dentro de las primeras 4,5 horas.

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En situaciones específicas, la trombectomía mecánica puede realizarse hasta 24 horas después, aunque la probabilidad de recuperación disminuye con el paso del tiempo.

Por este motivo, las instituciones de salud insisten tanto en registrar la hora de inicio de los síntomas, ya que esa información determinará las opciones de tratamiento disponibles.

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Tipos de accidente cerebrovascular y cómo actuar ante sus síntomas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pasos esenciales ante una emergencia neurológica

Ante la sospecha de un infarto cerebral, la American Stroke Association señala que lo más importante es llamar de inmediato al número de emergencias, explicar los síntomas y comunicar la hora exacta en que comenzaron.

No se debe trasladar al paciente por medios propios ni permitirle conducir, ya que el personal especializado puede comenzar la atención en la ambulancia y preparar el hospital para recibirlo.

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Mientras se espera la llegada de la ayuda, se aconseja colocar a la persona en posición semiincorporada, no ofrecerle líquidos ni alimentos y vigilar su respiración y estado de conciencia.

Si deja de respirar, es fundamental iniciar reanimación cardiopulmonar siguiendo las indicaciones del operador telefónico.

En caso de inconsciencia con respiración conservada, la posición lateral de seguridad previene complicaciones.

Presentaciones atípicas y señales menos conocidas

La American Stroke Association advierte que algunas personas, especialmente las mujeres, pueden experimentar síntomas menos evidentes, como debilidad general, confusión, fatiga, náuseas o vómitos.

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Factores como el uso de anticonceptivos hormonales, el embarazo o determinadas migrañas aumentan el riesgo en este grupo.

También es importante considerar que episodios breves cuyos síntomas desaparecen en minutos —ataques isquémicos transitorios— no deben subestimarse, ya que anticipan un riesgo alto de un evento mayor si no se consulta a tiempo.

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Algunas personas, especialmente las mujeres, pueden experimentar síntomas menos evidentes, como debilidad general, confusión, fatiga, náuseas o vómitos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prevención como estrategia fundamental

De acuerdo con datos de la OMS, más de la mitad de los casos de infarto cerebral pueden evitarse adoptando hábitos saludables.

Mantener la presión arterial, la glucosa y el colesterol bajo control, dejar de fumar, reducir el consumo de alcohol y realizar actividad física con regularidad son las medidas más eficaces.

Tras un primer episodio, es indispensable cumplir con los tratamientos indicados —como antiagregantes, anticoagulantes o medicamentos para la presión— y asistir a los controles médicos.

Dónde encontrar información confiable y herramientas útiles

Existen materiales educativos actualizados en español e inglés, elaborados por organizaciones internacionales y regionales de salud.

Estas guías, infografías y recursos digitales explican, en lenguaje claro, cómo reconocer los síntomas, qué pasos seguir y cómo reducir el riesgo de recurrencia.

Utilizar fuentes validadas contribuye a que la información sea precisa y accesible para toda la población, mejorando las posibilidades de una atención eficaz frente a un infarto cerebral.