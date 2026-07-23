México

Nopal en estudio de la UNAM muestra potencial para prevenir obesidad infantil desde el embarazo

La universidad realiza un seguimiento clínico donde mujeres en cinta consumen fibra del vegetal para analizar su efecto en la salud de los bebés

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Mujer embarazada de cabello oscuro y vestido blanco con hombros descubiertos, acariciándose el vientre, de pie frente a una pared de nopales.
Explora la UNAM si la fibra de nopal podría prevenir obesidad y diabetes tipo 2 desde la gestación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La UNAM explora si el nopal podría prevenir obesidad y diabetes tipo 2 desde la gestación, a partir de un estudio que analiza su fibra como suplemento nutricional durante los primeros mil días de vida, etapa que va de la concepción a los dos primeros años.

Arrancará la siguiente fase con humanos y observará a la descendencia al nacer y luego cada seis meses durante dos años, según informó Gaceta UNAM. El equipo espera ver los primeros resultados en el transcurso de este año 2026.

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La investigación se desarrolla en la Unidad de Investigación en Medicina Experimental de la Facultad de Medicina de la UNAM, con sede en el Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga.

El proyecto está coordinado por Galileo Escobedo González e integra a especialistas de las facultades de Medicina y de Estudios Superiores Iztacala, además de profesionales de los institutos nacionales de Cardiología Ignacio Chávez y de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, y del Hospital de la Mujer.

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El estudio se centra en los primeros mil días

Nopal
La investigación se desarrolla en la Facultad de Medicina de la UNAM y la coordina Galileo Escobedo González. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM

Escobedo González explicó a Gaceta UNAM que el trabajo lleva por título Suplementación nutricional con nopal (Opuntia ficus-indica) en los primeros mil días de vida”. Esa ventana incluye desde la concepción hasta los dos primeros años y se considera un periodo de desarrollo para embrión, feto e infante.

La hipótesis del grupo parte de una pregunta concreta: si la fibra de nopal beneficia el metabolismo en crías de ganado ovino, también podría tener un efecto prolongado en la descendencia en otros modelos. Ese antecedente, según el investigador, mostraba crías con más masa muscular, menos grasa visceral y mejores niveles de glucosa y lípidos en sangre.

Estudio se hizo con ratones en su primera etapa

Nopal superalimento bajar de peso
La primera etapa con ratones compara una dieta alta en carbohidratos y grasas saturadas contra la misma dieta con 0.25 gramos de fibra de nopal por kilogramo de alimento. (Gob. Edomex)

La primera fase del estudio casi concluí a inicios del 2026 y se realizó con ratones C57BL/6, usados con frecuencia en estudios metabólicos, según Gaceta UNAM. Una población de ratonas se dividió en dos grupos expuestos a una dieta alta en carbohidratos y grasas saturadas.

Al primer grupo se le mantuvo esa dieta antes del apareamiento, durante la gestación y después del parto, mientras amamantaban a sus crías. Al segundo se le dio la misma dieta, pero con 0.25 gramos de fibra de nopal por kilogramo de alimento, y las ratonas la consumieron a voluntad durante las mismas etapas.

Escobedo González dijo a Gaceta UNAM que la dieta con fibra de nopal mejora los niveles de glucosa y de leptina, hormona que regula el apetito y la saciedad. También reduce la grasa en el hígado y la expresión de citocinas inflamatorias asociadas con una respuesta inflamatoria hepática que puede derivar en esteatohepatitis.

El investigador añadió que, en humanos, esa enfermedad conduce a fibrosis hepática, cirrosis, insuficiencia hepática o cáncer de hígado. En el modelo animal, la descendencia de las ratonas que consumieron fibra de nopal mostró esos beneficios pese a haber estado expuesta a una dieta obesogénica.

La fase con mujeres medirá efectos hasta por dos años

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La siguiente fase del estudio con humanos sigue a la descendencia al nacer y luego cada seis meses durante dos años. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la segunda etapa se usarán humanos. Un grupo de mujeres funcionará como control y no recibirá la dieta con fibra de nopal durante el embarazo ni después de él, según detalló Gaceta UNAM.

El segundo grupo incluirá mujeres en el tercer trimestre del embarazo. Ellas recibirán la fibra de nopal necesaria y deberán licuar cada tercer día de dos a tres piezas de nopal con 120 mililitros de agua para tomar la bebida en ayunas hasta el parto.

Escobedo González señaló que el seguimiento será constante y que en los bebés se medirán peso corporal, masa grasa y niveles de glucosa en sangre dentro de los primeros mil días de vida. En el modelo murino, esos parámetros se revisan a las 16 semanas, cuando los ratones ya son adultos.

El investigador consideró ante Gaceta UNAM que una estrategia alimentaria basada en el nopal podría aminorar la obesidad infantil en México. También sostuvo que el experimento con animales adultos permite suponer que el consumo de la planta durante el embarazo se asocia con descendencia de menor peso corporal y masa grasa, y con menor susceptibilidad a dislipidemia, hipertensión arterial sistémica, diabetes tipo 2 y problemas hepáticos.

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