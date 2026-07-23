Amnistía Internacional condena el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva en Oaxaca

Amnistía Internacional condenó el asesinato del periodista oaxaqueño Francisco Alejandro Leyva Aguilar este 23 de julio. (Photo by VIRGILIO LUIS / AFP)

Amnistía Internacional condenó el asesinato del periodista oaxaqueño Francisco Alejandro Leyva Aguilar ocurrido el pasado 22 de julio y exigió que la investigación considere como líneas centrales su labor periodística, las amenazas previas y las campañas de estigmatización en su contra, en un contexto en el que México acumula más de 150 comunicadores asesinados desde 2000 y más de 25 desaparecidos.

La organización advirtió este 23 de julio en sus redes sociales que la violencia contra la prensa se profundizó en 2025 y ya supera las cifras registradas en 2023 y 2024. Ese repunte, señaló Amnistía Internacional al retomar lo expuesto por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, reflejaría un deterioro de las condiciones de seguridad para quienes ejercen el periodismo.

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En su mensaje público, Amnistía Internacional México expresó solidaridad con la familia, colegas y personas cercanas de Leyva Aguilar. También pidió a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y a la FGR realizar una investigación pronta, exhaustiva e independiente.

Francisco Alejandro Leyva había denunciado amenazas desde hace un año

Amnistía Internacional México solicitó a la Fiscalía de Oaxaca y a la FGR una investigación pronta, exhaustiva e independiente. (Europa Press)

De acuerdo con Reporteros Sin Fronteras, citado por la organización, Francisco Alejandro Leyva había denunciado amenazas de muerte desde hace un año ante instancias estatales y federales. Amnistía sostuvo que esas advertencias ya eran conocidas por autoridades que no evitaron el crimen.

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La organización afirmó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Oaxaca, la FGR y la Fiscalía General del Estado tenían conocimiento de las amenazas que vivía el periodista. Pese a ello, señaló, fue asesinado.

Amnistía también ubicó el caso en el ejercicio profesional de Leyva Aguilar. Indicó que, como parte de su trabajo, fue crítico del actual gobierno de Oaxaca.

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En 2024 el periodista fue desacreditado en una sección difundida durante las conferencias de prensa oficiales del gobernador de Oaxaca. En 2025 recibió diversas amenazas de muerte, pero continuó con su labor informativa.

Un día antes de su asesinato publicó una columna crítica contra el gobernador y varios integrantes de su administración. Para la organización, ese antecedente debe formar parte de las líneas principales de investigación.

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Amnistía pide revisar posibles omisiones institucionales

Amnistía ubicó el caso en el ejercicio profesional de Leyva Aguilar y sostuvo que fue crítico del actual gobierno de Oaxaca. (Redes sociales)

Llamó Amnistía Internacional a la Fiscalía General de Justicia y a la Fiscalía General de Oaxaca a indagar el asesinato con eficacia. La exigencia incluye tomar en cuenta su labor periodística, las amenazas previas y las campañas de desprestigio en su contra.

La organización también pidió a la CNDH y al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas investigar las posibles omisiones institucionales que habrían contribuido a que ocurriera el asesinato.

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En su posicionamiento, sostuvo que la impunidad frente a los ataques contra la prensa pone en riesgo no solo a quienes ejercen el periodismo, sino también el derecho de la sociedad a estar informada.

Gobernador de Oaxaca se compromete a esclarecer el asesinato de Alejandro Leyva Aguilar

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, se comprometió a esclarecer el asesinato del periodista Alejandro Leyva Aguilar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Salomón Jara, gobernador de Oaxaca, se comprometió a esclarecer el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva, después de que la FGR atrajo la investigación a través de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos, en un caso que desató condenas de colectivos de prensa y organizaciones civiles por el riesgo que enfrentan los comunicadores en el país.

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El homicidio ocurrió el pasado 22 de julio en San Pablo Etla, donde Francisco Alejandro Leyva Aguilar, de 58 años, fue atacado a tiros mientras comía en un establecimiento.

Desde su cuenta oficial en X, Jara Cruz dijo que “la verdad y la justicia deben prevalecer” y afirmó que las autoridades estatales y la fiscalía local colaborarán para esclarecer los hechos e identificar a los responsables.

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Francisco Alejandro Leyva fue exdirector de la CORTV y escribía la columna “El Zumbido del Moscardón”. En su última entrega rechazó imputaciones por un supuesto daño a la administración pública y negó desvío de recursos durante su paso por ese organismo hasta 2020.